Sosyal medyadan görüp hobi olarak başladı! Bir haftada yapıyor, 80 bin TL'ye satıyor

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"Çalışmamı Cumhurbaşkanımıza göndermek istiyorum"



Cam kırma sanatında en küçük bir hatanın tüm eserin zarar görmesine neden olabileceğini ve çalışmanın sabır gerektirdiğini ifade eden Darıcı, "Bu merak 3 yıl önce sosyal medyadan görmemle başladı ve el becerim olduğunu düşünerek 'ben de yaparım' dedim. Öncelikle bir çalışma olarak bir kadın silueti yaptım. Son 3 yıldır aktif olarak yapıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ve Fatih Sultan Mehmet gibi isimleri yaptım. Yaptıklarım eserleri sahiplerine iletmeye çalışıyorum. Özel yaptığım oldu bir kaç tane. Çalışmamı Cumhurbaşkanımıza göndermek istiyorum" dedi.



Çalışmanın detayını da anlatan Darıcı, "Öncelikle sadece cama yaptığım çalışma 7-8 saat sürüyor bir günüm gidiyor. Kişinin anlı ve yüz kısmı gibi parlayan kısımları kırıyorum. Ortalama bir haftamı alıyor bir eserin yapımı. Kişisel özel çalışmaları 50 ile 80 bin lira arasında yapıyorum. Gerek çerçeve ve gerekse cam önemli. İthal cam olduğundan 15 ile 25 bin arasında maliyeti oluyor. Dışarıdan sipariş verenler de oluyor. Bu ürünün kırılmaması için özel olarak kargoya hazırlıyorum" diye konuştu.



