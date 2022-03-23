Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı!

PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Karlı'nın filtreli halini çok beğenirken bir kısım da "Filtre çok olmuş", "Filtresiz daha güzelsin" ve "Eski haline dön" yorumları yapıldı.