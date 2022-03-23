• 23 Mart 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı!
Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan 48 yaşındaki Songül Karlı sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
• 23 Mart 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Hakkında 'estetik' haberleri çıkan ve değişimiyle adından söz ettiren Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi üç defa küçülttürdüm" diyen Karlı, aktif şekilde kullandığı sosyal medyada pozlarıyla ilgi odağı oluyor.
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Geçtiğimiz kasım ayında Fransız Askısı yaptıran Songül Karlı, son olarak 440 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'da makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
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