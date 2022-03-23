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MagazinSongül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı!
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• 23 Mart 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:

Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan 48 yaşındaki Songül Karlı sosyal medya hesabından makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

• 23 Mart 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı
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Hakkında 'estetik' haberleri çıkan ve değişimiyle adından söz ettiren Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi üç defa küçülttürdüm" diyen Karlı, aktif şekilde kullandığı sosyal medyada pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

2Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı

Geçtiğimiz kasım ayında Fransız Askısı yaptıran Songül Karlı, son olarak 440 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'da makyajsız bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

3Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı

İşte Songül Karlı'nın makyajsız pozu...

4Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı

440 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Songül Karlı, sık sık filtre uyguladığı fotoğraflarını paylaşıyor.

5Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı

Şarkıcı geçtiğimiz günlerde ayna karşısında kırmızı bornozluyla çektiği filtreli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

6PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Karlı'nın filtreli halini çok beğenirken bir kısım da "Filtre çok olmuş", "Filtresiz daha güzelsin" ve "Eski haline dön" yorumları yapıldı.

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Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı!

Songül Karlı makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı!

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