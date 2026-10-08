SON DAKİKA: MALTEPE'DE BİNA ÇÖKTÜ | Maltepe Cevizli'deki bina neden çöktü, ölü var mı, kaç kişi yaralandı? Doğu Sokak'ta son durum

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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın neden çöktüğü henüz kesin olarak belirlenmedi.



İstanbul Valisi Davut Gül, binanın yıkılma sebebinin bundan sonraki süreçte hem adli hem de idari olarak araştırılacağını açıkladı.



Bu nedenle şu aşamada binanın yaşı, yapısal sorun, taşıyıcı sistemde yapılan bir müdahale, zemin, kaçak katlar veya başka herhangi bir unsur için "binanın kesin çökme nedeni budur" demek mümkün değil.



Yapılacak teknik incelemeler sonucunda çökmenin kesin nedeninin ortaya çıkarılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de bölgede inceleme ve çalışmalara başladı.