SON DAKİKA: MALTEPE'DE BİNA ÇÖKTÜ | Maltepe Cevizli'deki bina neden çöktü, ölü var mı, kaç kişi yaralandı? Doğu Sokak'ta son durum
İstanbul Maltepe'de bina mı çöktü, Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki bina neden çöktü? Maltepe'de çöken binada ölü var mı, kaç kişi yaralandı, enkaz altında kaç kişi var? İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta yaşanan olayın ardından AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1987 yılında yapıldığını, toplam 12 dairede nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin yaşadığını açıkladı. Çökmeden etkilenen 4 dairede kayıtlı 14 kişiden 2'sinin şehir dışında olduğu belirlendi. Gül'ün ilk açıklamasında kalan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığı, 4 kişiyle temas sağlandığı ve 3 kişi için arama kurtarma çalışmasının sürdüğü bildirildi. Daha sonra bir kişinin daha enkazdan çıkarılmasıyla kurtarılanların sayısı 6'ya yükseldi. Binanın neden çöktüğü ise henüz kesinleşmedi.
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İstanbul'da Maltepe bina çöktü, Maltepe'de bina çöktü, Maltepe çöken bina, Maltepe Cevizli, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak, Maltepe son dakika, İstanbul Maltepe bina çökmesi aramaları gündemin ilk sıralarına yükseldi. 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Binanın ayakta kalan bölümünde de çökme riski nedeniyle kurtarma çalışmaları büyük titizlikle sürdürülüyor. Peki, Maltepe'de ne oldu, bina neden çöktü, ölü var mı, kaç kişi yaralandı, kaç kişi kurtarıldı, enkaz altında kaç kişi var? İşte Maltepe Cevizli'de çöken binaya ilişkin son dakika gelişmeleri...
MALTEPE'DE NE OLDU, BİNA NEREDE ÇÖKTÜ?
Olay, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi.
7 katlı binanın ilk 3 katında çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın çökmeden etkilenmeyen üst katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edilirken enkazda geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Binanın ayakta kalan bölümünde de çökme riski bulunduğu için çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürüyor.
MALTEPE BİNA ÇÖKMESİNDE SON DURUM NE?
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı ilk açıklamada çöken bölümde bulunduğu değerlendirilen 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını açıkladı.
Gül, kalan 7 kişiden 4'üyle temas sağlandığını, diğer 3 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Daha sonra arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Bir kişi daha enkazdan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Böylece kurtarılanların sayısı 6'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
VALİ DAVUT GÜL'DEN MALTEPE'DEKİ ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek hem binayla hem de çökmenin etkilediği dairelerde yaşayan vatandaşlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.
Gül'ün açıklamasına göre bina 1987 yılında yapıldı. Yapı zemin artı 6 kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşuyor.
Binanın zemin bölümü dükkan, diğer 6 katı ise daire olarak kullanılıyor. Binada toplam 12 daire bulunuyor ve nüfus sistemindeki kayıtlara göre 33 kişi yaşıyor.
Çökme, zemin ve onun üzerindeki 2 katta bulunan toplam 4 daireyi etkiledi. Resmi kayıtlara göre söz konusu 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı bulunuyor.
14 KİŞİDEN 2'SİNİN ŞEHİR DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ
Vali Davut Gül, çökmenin etkilediği 4 dairede kayıtlı 14 kişiden 2'sinin olay sırasında memleketlerinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Böylece olay sırasında çöken bölümde bulunduğu değerlendirilen kişi sayısı 12 olarak belirlendi.
Gül'ün açıklamasını yaptığı sırada bu 12 kişiden 5'i kurtarılmıştı. Kalan 7 kişiden 4'üyle temas sağlanırken 3 kişiye ulaşılması için çalışma yürütülüyordu.
Daha sonraki çalışmalarda bir kişinin daha enkazdan çıkarılmasıyla kurtarılan kişi sayısı 6'ya yükseldi.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ VAR MI?
Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda can kaybı bildirilmedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, enkazdan çıkarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ettiği için can kaybı, yaralı ve enkaz altında kalan kişi sayısıyla ilgili yeni resmi açıklamalar takip ediliyor.
MALTEPE BİNA ÇÖKMESİNDE KAÇ KİŞİ KURTARILDI?
Vali Davut Gül'ün olay yerindeki ilk açıklaması sırasında 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Ardından ekipler enkaz altındaki bir kişiye daha ulaştı. Enkazdan çıkarılan kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Böylece enkazdan kurtarılanların sayısı 6'ya yükseldi.
Vali Gül'ün "5 kişi kurtarıldı" açıklaması ile daha sonraki "6 kişi kurtarıldı" bilgisi farklı zamanlardaki gelişmeleri ifade ediyor.
MALTEPE'DE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın neden çöktüğü henüz kesin olarak belirlenmedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, binanın yıkılma sebebinin bundan sonraki süreçte hem adli hem de idari olarak araştırılacağını açıkladı.
Bu nedenle şu aşamada binanın yaşı, yapısal sorun, taşıyıcı sistemde yapılan bir müdahale, zemin, kaçak katlar veya başka herhangi bir unsur için "binanın kesin çökme nedeni budur" demek mümkün değil.
Yapılacak teknik incelemeler sonucunda çökmenin kesin nedeninin ortaya çıkarılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de bölgede inceleme ve çalışmalara başladı.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILLIK?
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasına göre Maltepe'de çöken bina 1987 yılında yapıldı. Buna göre bina 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 39 yıllık.
Yapı zemin artı 6 kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşuyor. Zemin katın dükkan olarak, diğer 6 katın ise konut olarak kullanıldığı açıklandı. Binada toplam 12 daire bulunuyor ve nüfus kayıtlarına göre 33 kişi yaşıyor.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇAK KAT VAR MI?
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binada onaylı projesine aykırı ilave kat bulunduğunu açıkladı.
Köymen ilk açıklamasında iki kaçak kattan söz ederken kaçak kat sayısının üç olabileceğini de belirtti. Ancak binadaki projeye aykırı katların çöküşe neden olup olmadığı konusunda henüz kesin bir teknik tespit bulunmuyor.
Bu nedenle kaçak kat bilgisi ile binanın kesin çökme nedenini birbirinden ayırmak gerekiyor. Binanın neden çöktüğü, uzmanların yapacağı teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturmanın ardından netlik kazanacak.
MALTEPE'DEKİ BİNA ÇÖKMESİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Maltepe'de 7 katlı binanın kısmen çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği bildirildi. Binanın çökme nedeninin belirlenmesine yönelik teknik incelemelerin yanında olayın adli boyutu da araştırılacak.
MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ YAŞIYORDU?
Vali Davut Gül'ün açıkladığı nüfus kayıtlarına göre binadaki 12 dairede toplam 33 kişi yaşıyordu. Ancak binanın tamamı çökmüş değil. Çökmeden doğrudan etkilenen 4 dairede 14 kişi kayıtlıydı.
Bu kişilerden 2'sinin olay sırasında memleketlerinde olduğu tespit edildi. Böylece olay sırasında çöken bölümde bulunduğu değerlendirilen kişi sayısı 12 olarak belirlendi.
TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR OTELDE KONAKLAYACAK
Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarındaki vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, tahliye edilen vatandaşların AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacağını açıkladı.
Gül, AFAD koordinasyonunda diğer bütün birimlerin desteğiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.
CEVİZLİ MAHALLESİ DOĞU SOKAK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI
Çökme sonrasında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde K-9 köpeklerinden de yararlanılıyor.
Binanın ayakta kalan bölümünde de çökme riski bulunduğu için ekipler enkazda kontrollü şekilde çalışıyor.
MALTEPE BİNA ÇÖKMESİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ
05.40: Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi.
İlk saatler: AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın üst katlarında bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Vali Gül'ün ilk açıklaması: Çökmeden etkilenen 4 dairede kayıtlı 14 kişiden 2'sinin şehir dışında olduğu belirlendi. Kalan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığı, 4 kişiyle temas sağlandığı ve 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Sonraki gelişme: Enkazdan bir kişi daha çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Böylece kurtarılanların sayısı 6'ya yükseldi.
Soruşturma: Binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.