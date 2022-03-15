• 15 Mart 2022 - 11:27 • Son Güncelleme:
Soğuk havaya aldırmadan poz verdiler!
İstanbul dört gündür kar altındaydı. Hava buz gibi olsa da bazı ünlüler yine çok havalıydı. Ayşe Tolga, Dolunay Soysert, Nil Ninat, Mina Ceran, İrem Tahiroğlu ve manken Ceylan Çalgan o soğukta çılgınlık yaptı...
• 15 Mart 2022 - 11:27 • Son Güncelleme:
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Soğuk havayı gören ünlüler yine vazgeçmedi.Ayşe Tolga, Dolunay Soysert, Nil Ninat, Mina Ceran, İrem Tahiroğlu ve manken Ceylan Çalgan o soğukta çılgınlık yapıp poz verdi... İşte o anlar...
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