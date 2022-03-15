Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSoğuk havaya aldırmadan poz verdiler!
HaberlerMagazin Haberleri Soğuk havaya aldırmadan poz verdiler!
• 15 Mart 2022 - 11:27 • Son Güncelleme:

Soğuk havaya aldırmadan poz verdiler!

İstanbul dört gündür kar altındaydı. Hava buz gibi olsa da bazı ünlüler yine çok havalıydı. Ayşe Tolga, Dolunay Soysert, Nil Ninat, Mina Ceran, İrem Tahiroğlu ve manken Ceylan Çalgan o soğukta çılgınlık yaptı...

• 15 Mart 2022 - 11:27 • Son Güncelleme:
1Soğuk havaya aldırmadan poz verdiler
ABONE OL

Soğuk havayı gören ünlüler yine vazgeçmedi.Ayşe Tolga, Dolunay Soysert, Nil Ninat, Mina Ceran, İrem Tahiroğlu ve manken Ceylan Çalgan o soğukta çılgınlık yapıp poz verdi... İşte o anlar...

2KAR BANYOSU

KAR BANYOSU

Ayşe Tolga yazdan kalma bir kıyafetle karların içine yattı. Yetmedi, yüzüne sürüp masaj yaptı. Ayşe değil ama görenler dondu kaldı.

3AA DELİ

'AA DELİ!'

Oyuncu Dolunay Soysert mayosuyla kendini karlara attı. Arkadaşlarına acıdığı için kimseye meydan okumadı. Sıkı dostu Özge Özpirinçci, “Aaa deli” yorumunu yaptı. Dolunay Soysert, “İyi geldi be vallahi” karşılığını verdi.

4PODYUMDA GİBİ

PODYUMDA GİBİ!

Manken Ceylan Çalgan podyumda gibi rahattı.

5NE KARI CANIM

NE KARI CANIM!

Mina Ceran’ı sıcak bastı.

6ÜŞÜMEK YOK

ÜŞÜMEK YOK!

İrem Tahiroğlu hiç üşümediğini söyledi.

7ŞORTLAR ÇEKİLSİN

ŞORTLAR ÇEKİLSİN!

Nil Ninat mini şortu ile dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...

Serel Yereli sınır tanımıyor! Havuzdan paylaştı...

Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?

Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin aşkı yeniden mi?

Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü!

Nez, takipçilerini 43 yıl öncesine götürdü!

Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!

Eda Taşpınar kumsalda uzandığı anları paylaştı!