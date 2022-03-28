Skandallar canlı yayına damga vurdu! Will Smith'in Chirs Rock'a tokadı akıllara Sevda Demirel, Hande Ataizi, Tarkan ve Ata Demirer'i getirdi...
Oscar Ödül töreninde yaşananlar dünya gündemine oturdu. Törenin sunucusu Chirs Rock oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in imajını diline doladı. Yapılan şakaya sinirlenen Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Çok konuşulan tokadın ardından akıllara magazin tarihine damga vuran canlı yayın kavgaları geldi. Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu.
Tüm dünyanın merakla beklediği 94'üncü Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız isimlerin katıldığı törene Will Smith ve programın sunucusu Chirs Rock arasında geçen kavga damga vurdu.
Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" ifadelerini kullandı.
Törenin en çok konuşulan olayı ‘kurgu mu, gerçek mi?’ tartışmalarına neden oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı gece hakkında yorum yaparken akıllara Magazin tarihine geçen canlı yayın skandalları geldi.
Sevda Demirel ve Hande Atazi arasında yaşanan benzer bir olay Twitter'da gündem oldu. İşte dünden bugüne canlı yayın skandalları.
CANLI YAYINDA KAVGA
'Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler' isimli programa konuk olan Rapçi Fuat ile 'Boys Anılar' üyeleri arasında canlı yayında kavga çıktı. Rapçi Fuat şarkı söylerken sahneye atlayan Boys Anılar grubunun solisti, Fuat'a yumruk attı ve bir anda sahne karıştı ve canlı yayın kesildi. Verilen aranın ardından Boys Anılar grubu stüdyo dışına çıkartıldı.
UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI
Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız stüdyodan dışarıya çıkartıldı.
'OĞLUNA DA...'
Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada 'Oğluna da...' diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...'
BANU ALKAN'A TOKAT
Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay TV dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı. Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.
ATA'DAN BÜYÜK GAF
Beyaz Show'a konuk olan şovmen Ata Demirer, canlı yayına telefonla bağlanan bir genç kızın "Kız arkadaşınız var mı" sorusunu yanıtlarken gaf yaptı. Genç kız, Demirer'e "Eğer yoksa" deyince, şovmen hemen atılıp "Verecen mi?" dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti. Demirer, hatasını anladığında ise iş işten geçmişti.