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Siyasilerden 23 Nisan mesajları!

Siyasiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü ve için mesaj yayımladı.

• 23 Nisan 2025 - 10:04 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 10:04 • Son Güncelleme:
1KURTULMUŞ: CUMHURİYET DEĞERLERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

KURTULMUŞ: CUMHURİYET DEĞERLERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

2Siyasilerden 23 Nisan mesajları

Milletin tüm zorluklara rağmen 23 Nisan 1920'de ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden Meclisin, 105'inci yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, temel ilkenin ulusal egemenlik olduğunu vurguladı.

3BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİYLE

BAKAN YERLİKAYA: BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİYLE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.

4BAKAN TEKİN: EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM

BAKAN TEKİN: EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

5BAKAN TUNÇ: GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZ

BAKAN TUNÇ: GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZ

Bakan Tunç, mesajında şunları kaydetti:"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

6CHP LİDERİ ÖZEL: CUMHURİYET DEĞERLERİNE İLELEBET SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP LİDERİ ÖZEL: CUMHURİYET DEĞERLERİNE İLELEBET SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O'nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, Cumhuriyet'imizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."