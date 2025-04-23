Siyasilerden 23 Nisan mesajları!

BAKAN TEKİN: EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini bildirdi.Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."