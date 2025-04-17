Sınırların gizli kahramanı hassas burun köpekler böyle eğitiliyor

"Köpeklerimizin görev yaptığı alanların hemen hemen hepsinin simülasyonu mevcut"
Çiftçi, köpeklerin görev yapacakları alanlara gittiklerinde yabancılık çekmemeleri adına simülasyon odaları kurduklarını söyleyerek, "Burada köpeklerimizin görev yaptığı alanların hemen hemen hepsinin simülasyonu mevcut. Örnek verecek olursak havaalanlarının aramasını öğretmek amacıyla çanta valiz odamız mevcut, onun dışında araç aramasını öğretmek için araç simülasyon alanımız mevcut. Biz burada taşrada görev yapan köpeklerimizin karşılaşabileceği alanları simüle ettik. Burada eğitimlerini yapıyoruz. Kurs içerisinde de yaklaşık 20 gün dış görevlere çıkarak Antalya olsun, Mersin, İzmir, İstanbul, Gaziantep gibi bölgelere giderek, burada gerekli saha eğitimleri yaparak kursiyerlerimizi mezun ediyoruz" dedi.