Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi? Görenlerin tüyleri diken diken oldu

'BEN ÇİZDİRDİM'

Ayrıca diğer iddiaların arka planı incelendiği zaman, popüler yapımda böyle bir bölümün yer almadığı ve görsellerin AI (yapay zeka) kullanılarak hazırlandığı da ortaya çıktı. Komplo teorilerini tetikleyen fotoğrafların izi sürüldüğünde ise, görsellerin sosyal medya kullanıcıları tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Hatta kullanıcılardan birinin, ilk olarak bahsi geçen fotoğrafı paylaşarak, 'Buna ne demeli?' notunu düştüğü görüldü. Ancak aynı kullanıcı, gelen yorumlardan birine verdiği cevapta ise, 'Ben çizdirdim' diyerek bir ChatGPT ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsünde, komplo teorilerine konu olan görselin yapay zeka tarafından hazırlandığı görülüyordu. Ayrıca görseller, yapay zeka tespit araçlarına yüklendiğinde ise, görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bulgular tespit edildi böylece iddialar tamamen çürütüldü.