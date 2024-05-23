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Gündem Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi? Görenlerin tüyleri diken diken oldu
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Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi? Görenlerin tüyleri diken diken oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin aniden düşmesiyle tüm dünya İran'a kilitlendi. Ülkeden birbiri ardına gelen son dakika haberleri merakla takip edilirken, detayları merak eden sosyal medya kullanıcıları karşılarına çıkan bazı 'görseller' ile şoke oldu. Nokta atışı tahminleriyle 'her şeyi bilen' Simpsonlar, şimdi de İran Cumhurbaşkanı'nın kanlı kazasını 'bilmişti'. Peki, bu iddialar ne kadar doğru ve Simpsonlar Reisi'nin sonu olan kazayı bildi mi?

• 23 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
1 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter takvimler 19 Mayıs'ı gösterirken akşam saatlerinde düştü. Kaza sonrası tüm dünya İran'a kilitlenerek gelecek haberleri bekledi. Saatler sonra enkaza ulaşan yardım ekipleri yaşam belirtisinin olmadığını bildirdi. Yapılan resmi açıklama da Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği doğruladı.

2 GÖRENLERİN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLDU

GÖRENLERİN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLDU

Bunlarda biri ise, 'her şeyi bilmesiyle' tüm dünyada nam salan, Simpsonlardı... Buna göre, yıllar öncesinden yayınlanan bölümleriyle şoke edici şekilde salgın hastalıklardan, seçim tahminlerine kadar nokta atışı yorumlar yapan popüler dizi, şimdi de İran Cumhurbaşkanı'nın gündemi altüst eden kazasını bilmişti.

3 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Hatta bunu kanıtlayan bazı görseller çoktan dolaşıma girmişti bile. Peki, bu iddialar ne kadar doğru ve Simpsonlar Reisi'nin sonu olan kazayı bildi mi? İşte detaylar... X'te (eski ismiyle Twitter) dolaşıma giren görseller Simpsonların İran'da gerçekleşen helikopter kazasının çok önceden yayınladığı bölümlerde öngördüğü öne sürüldü. İddialar duyanların tüylerini diken diken etti. Öyle ki, heyecanlanan kullanıcılar hızla gönderileri yeniden paylaşmaya ve yorum yağdırmaya başladı. Paylaşımlar yayıldıkça buna inananların sayısı da giderek arttı.

4 GERÇEK İTALYA SOKAKLARINDA ORTAYA ÇIKTI

GERÇEK İTALYA SOKAKLARINDA ORTAYA ÇIKTI

X'te yayılan diğer fotoğraflardan birinde, yapımın karakterlerinden Marge'ın, elinde Reisi'nin kesilmiş kafasını ve bir palayı tuttuğu dikkat çekiyordu. Görseli paylaşan kullanıcılardan biri, "Simpsons tahminleri gerçek. Huzur içinde yat İbrahim Reisi" notunu düşmüştü. Ancak gerçek çok farklıydı. Zira, bahsi geçen fotoğraf, 2022 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki İran konsolosluğunun önünde, Mahsa Amini'nin ölümünü protesto eden eylemciler tarafından çizilmiş bir duvar resmiydi. Resmin orijinalinde, sol elinde makas, sağ elinde ikonik mavi saçını tutan Marge Simpson yer alıyordu. Duvar resmi, sokak sanatçısı AleXsandro Palomb tarafından boyanmıştı.

5 BEN ÇİZDİRDİM

'BEN ÇİZDİRDİM'

Ayrıca diğer iddiaların arka planı incelendiği zaman, popüler yapımda böyle bir bölümün yer almadığı ve görsellerin AI (yapay zeka) kullanılarak hazırlandığı da ortaya çıktı. Komplo teorilerini tetikleyen fotoğrafların izi sürüldüğünde ise, görsellerin sosyal medya kullanıcıları tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Hatta kullanıcılardan birinin, ilk olarak bahsi geçen fotoğrafı paylaşarak, 'Buna ne demeli?' notunu düştüğü görüldü. Ancak aynı kullanıcı, gelen yorumlardan birine verdiği cevapta ise, 'Ben çizdirdim' diyerek bir ChatGPT ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsünde, komplo teorilerine konu olan görselin yapay zeka tarafından hazırlandığı görülüyordu. Ayrıca görseller, yapay zeka tespit araçlarına yüklendiğinde ise, görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğuna dair bulgular tespit edildi böylece iddialar tamamen çürütüldü.

6 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Yaklaşık 35 sezondur devam eden dünyaca ünlü The Simpsons, öngörüleriyle ağızları açık bırakmaya devam ediyor. Seyircinin tesadüf olamaz dediği bu kehanetlerin sırrı ünlü yapımın yazarının yaptığı açıklamayla çözülmüş oldu.

7 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Simpsonlar, gerçeğe dönüşen kehanetleriyle tüm dünyada nam saldı. Yıllar öncesinde yaptığı tahminlerle akıllara durgunluk vermesiyle şöhret edindi. Trump'ın başkan olması, Covid 19 salgını, ebola gibi tüm dünyayı etkileyen olayları önceden öngören Simpsonslar yıllarca şaşkınlık yarattı. Elbetteki bu olaylar öngörülerden bazılarıydı.

8 ÜNLÜ YAPIMIN YAZARINA GÖRE DURUM BASİT

ÜNLÜ YAPIMIN YAZARINA GÖRE DURUM BASİT!

The Simpsons yazarı Al Jean'e göre durum oldukça basit. İngiliz bir dergiye konuşan yazar şöyle dedi: "Yazarlarımızdan biri, yazdığı bölüm Donald Trump'ın Başkan olacağını tahmin eden adam, bunu en iyi şekilde özetledi, '700 bölüm yazarsanız ve hiçbir şey tahmin etmezseniz, o zaman oldukça kötüsünüz demektir. Yeterince dart atarsan, hedefine ulaşacaksın."

9 11 EYLÜL ÇOK İLGİNÇ

"11 EYLÜL ÇOK İLGİNÇ"

Dizinin öngörüleri bir bir gerçeğe dönüşünce yazarların ellerinde bir zaman makinası yok. Jean, bazı tahminlerin korkutucu olduğunu kabul ediyor. "11 Eylül olayı çok tuhaftı" dedi.

10 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

"Dünya Ticaret Merkezi bölümünde, kulelere benzeyen 11 rakamının yer aldığı, günde 9 dolar yazan bir broşür vardı. Bu 1996'daydı, bu uç bir tesadüf gibi çılgıncaydı. Ancak çoğunlukla bunlar sadece bilinçli tahminler."

11 Twitter kehaneti hala hafızalarda

Twitter kehaneti hala hafızalarda!

The Simpsons, 2012 tarihli bir bölümde Twitter’ın yeni logosuna dair başarılı bir kehanette bulunmuştu.

12 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Twitter’ın yeni logoya geçmesiyle birlikte Simpsonlar’ın bir kehanetinin da tuttuğu ortaya çıktı.

13 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Ned Flanders’ın Edna Krabappel ile gizli evliliğine odaklanan bu bölümde Homer, telefonunda Twitter’ın yeni logosuna dikkat çekici derecede benzeyen bir logoya sahip bir uygulama kullanıyor.

14 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Yapımın dikkatli hayranları tarafından fark edilen bu detayın ardından dizideki ilgili sahne sosyal medyada viral olarak dolaşıma girdi.

15 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Dizinin yazarlarından Stephanie Gillis, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmış ve bu kehanetlerin tutmasının ardındaki sırrı itiraf etmişti.

16 Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi Görenlerin tüyleri diken diken oldu

Gillis, "“Bir bakıma 10 ay öncesinden yazan gelecekbilimcileriz, o yüzden bir sonraki adımda ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.