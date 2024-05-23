Simpsonlar helikopter kazasını bildi mi? Görenlerin tüyleri diken diken oldu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin aniden düşmesiyle tüm dünya İran'a kilitlendi. Ülkeden birbiri ardına gelen son dakika haberleri merakla takip edilirken, detayları merak eden sosyal medya kullanıcıları karşılarına çıkan bazı 'görseller' ile şoke oldu. Nokta atışı tahminleriyle 'her şeyi bilen' Simpsonlar, şimdi de İran Cumhurbaşkanı'nın kanlı kazasını 'bilmişti'. Peki, bu iddialar ne kadar doğru ve Simpsonlar Reisi'nin sonu olan kazayı bildi mi?
• 23 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: