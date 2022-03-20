Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen soruldu! Aşk sorusuna...

"SEN HEP AŞKLA"

Nur Fettahoğlu'nun geçtiğimiz ay Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına, "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazmıştı. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan gönderinin altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirmişti.



Sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan 42 yaşındaki oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yapmıştı: "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."