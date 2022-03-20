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MagazinSerenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen soruldu! Aşk sorusuna...
HaberlerMagazin Haberleri Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen soruldu! Aşk sorusuna...
• 20 Mart 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen soruldu! Aşk sorusuna...

Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak sevgilisi Umut Evirgen ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha objektiflere yakalanan ikilinin samimi halleri, "aşk belgelendi" şeklinde yorumlanmıştı. Önceki akşam Nişantaşı'nda dokuz saat süren bir çekimden çıkan Sarıkaya'ya, ısrarla reddettiği Evirgen konusu tekrar hatırlatıldı. Serenay Sarıkaya ise kaçtı.

• 20 Mart 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Serenay Sarıkayaya Umut Evirgen soruldu Aşk sorusuna...
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Serenay Sarıkaya, daha önce meslektaşları Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddialarını her seferinde yalanlamıştı. “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

2Serenay Sarıkayaya Umut Evirgen soruldu Aşk sorusuna...

Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

3İTİRAF GELDİ

İTİRAF GELDİ!

Uzun süredir arkadaş olan ikilinin, yaklaşık altı ay önce bu dostluklarını flörte dönüştürdüğü konuşuluyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

4Serenay Sarıkayaya Umut Evirgen soruldu Aşk sorusuna...

Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

5DOKUZ SAAT SÜREN REKLAM ÇEKİMİ

DOKUZ SAAT SÜREN REKLAM ÇEKİMİ!

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı Umut Evirgen ile anılan Serenay Sarıkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir banka reklamı için objektifler karşısına geçen Sarıkaya, sabah 11:00 sıralarında girdiği fotoğraf çekimini, akşam 20:00'de bitirdi.

6BUGÜN ÇOK YORULDUM

"BUGÜN ÇOK YORULDUM"

Ünlü oyuncu, stüdyo çıkışı arabasına yürüdüğü sırada basın mensuplarının "Umut Bey ile samimi davranışlarınız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna, gülerek "Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz" karşılığını verdi ve evinin yolunu tuttu.

7SEN HEP AŞKLA

"SEN HEP AŞKLA"

Nur Fettahoğlu'nun geçtiğimiz ay Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına, "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazmıştı. Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan gönderinin altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanan 42 yaşındaki oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yapmıştı: "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."

8Serenay Sarıkayaya Umut Evirgen soruldu Aşk sorusuna...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün pencere önünde verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

9Serenay Sarıkayaya Umut Evirgen soruldu Aşk sorusuna...

Paylaşımına "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı..." notunu ekleyen Sarıkaya, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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