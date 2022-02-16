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MagazinSerenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı!
HaberlerMagazin Haberleri Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı!
• 16 Şubat 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı!

Şimdilerde Alice Müzikali ile sahnelerde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan kulis fotoğraflarını paylaştı. Serenay Sarıkaya fotoğraflarda Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya da yer verdi.

• 16 Şubat 2022 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı
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Son dönemlerde takıntılı hayranı tarafından uğradığı saldırı ve işletmeci Umut Evirgen ile başladığı yeni ilişkisi ile gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerden.

2Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı

Bir kez daha sahneye konulan Alice Müzikali ile sahnede olan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından kulis fotoğraflarını paylaştı.

3Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı

Sarıkaya, Alice Müzikali kulisinde çekildiği fotoğraflara Merve Dizdar ve Ezgi Mola'yı da ekledi. Üç yıla yakındır sahnede olan müzikalde Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yer alıyor.

4Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı

İşte Serenay Sarıkaya'nın kulis pozları...

5Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı
6Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı

İddiaları her seferinde yalanlayan ve “Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.

İkili, Evirgen’in sahibi olduğu La Boucherie’de görüntülendi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.

7Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı

Tezer’in şarkılarına eşlik eden Sarıkaya, Evirgen’le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

8İTİRAF GELDİ

İTİRAF GELDİ

Uzun süredir arkadaş olan ikili, geçtiğimiz aylarda bu dostluklarını flörte dönüştürmüştü. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.

9Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı

İşletmeci, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” demişti. Çift, Evirgen’in itirafının ardından ilişkilerini gizlemekten vazgeçmişti.

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