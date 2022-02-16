Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı!
Şimdilerde Alice Müzikali ile sahnelerde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan kulis fotoğraflarını paylaştı. Serenay Sarıkaya fotoğraflarda Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya da yer verdi.
Son dönemlerde takıntılı hayranı tarafından uğradığı saldırı ve işletmeci Umut Evirgen ile başladığı yeni ilişkisi ile gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerden.
Bir kez daha sahneye konulan Alice Müzikali ile sahnede olan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından kulis fotoğraflarını paylaştı.
Sarıkaya, Alice Müzikali kulisinde çekildiği fotoğraflara Merve Dizdar ve Ezgi Mola'yı da ekledi. Üç yıla yakındır sahnede olan müzikalde Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yer alıyor.
İddiaları her seferinde yalanlayan ve “Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.
İkili, Evirgen’in sahibi olduğu La Boucherie’de görüntülendi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.