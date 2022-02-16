Serenay Sarıkaya kulisten paylaştı, beğeni yağdı!

İddiaları her seferinde yalanlayan ve “Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” diyen Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen’le samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.



İkili, Evirgen’in sahibi olduğu La Boucherie’de görüntülendi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.