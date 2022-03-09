• 09 Mart 2022 - 17:10 • Son Güncelleme:
Serel Yereli'den yine cesur paylaşım!
'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için Londra'ya yerleşti. İlk klibini çeken Yereli kamera arkasından paylaşım yapmaya devam ediyor. Dün jartiyer giydiği anları paylaşıp gündem olan Serel Yereli, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Genç isim, sosyal medyada gündeme geldi.
• 09 Mart 2022 - 17:10 • Son Güncelleme:
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Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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