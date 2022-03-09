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MagazinSerel Yereli'den yine cesur paylaşım!
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• 09 Mart 2022 - 17:10 • Son Güncelleme:

Serel Yereli'den yine cesur paylaşım!

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için Londra'ya yerleşti. İlk klibini çeken Yereli kamera arkasından paylaşım yapmaya devam ediyor. Dün jartiyer giydiği anları paylaşıp gündem olan Serel Yereli, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Genç isim, sosyal medyada gündeme geldi.

• 09 Mart 2022 - 17:10 • Son Güncelleme:
1Serel Yereliden yine cesur paylaşım
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Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

2SOSYAL MEDYAYI SALLADI

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

3Serel Yereliden yine cesur paylaşım

Mavi seksi iç çamaşırı ve jartiyerle kamera karşısına geçen Yereli, paylaştığı pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

4Serel Yereliden yine cesur paylaşım

Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada.

5Serel Yereliden yine cesur paylaşım

Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" demişti.

6Serel Yereliden yine cesur paylaşım

Sosyal medya paylaşımlarıyla alakalı da konuşan oyuncu, ”O kadar kafama göre takılıyorum ki biraz tembelim gerçekten. Özgürlüğün verdiği bir tembellik ve rahatlık var. Paylaşmayı seviyorum, kafama estikçe paylaşıyorum" yorumuyla gündem olmuştu.

7Serel Yereliden yine cesur paylaşım

İşte Yereli'nin cesur paylaşımları...

8Serel Yereliden yine cesur paylaşım
9Serel Yereliden yine cesur paylaşım

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Serel Yereli'den yine cesur paylaşım!

Serel Yereli'den yine cesur paylaşım!

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