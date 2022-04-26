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MagazinSerel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi!
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• 26 Nisan 2022 - 17:40 • Son Güncelleme:

Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi!

Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli yeni pozuna yapılan 'Oruç tutana saygı göster bari' diyen takipçisini pas geçmedi. Uzun süredir İngiltere'de yaşayan şarkıcı ve oyuncunun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

• 26 Nisan 2022 - 17:40 • Son Güncelleme:
1Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi
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Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme geldi.

2Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi

Türkiye'yi kariyeri için terk eden ve İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

3Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi

Serel Yereli son olarak yemek yerken verdiği bir pozu paylaştı. Yereli'nin pozuna bir takipçisi "Oruç tutmuyorsun bari tutana saygı duy" diyerek tepki gösterdi.

4Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi

Serel Yereli bu tepkiye "Hahahah ne yaptım bro zorla ağzınıza yemek mi soktum?" yanıtını verdi. Serel Yereli'nin bu tavrını beğenen de tepki gösteren de vardı.

5Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi

479 bin takipçisi olan Yereli, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte o paylaşımlardan bazıları...

6Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi
7Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi
8Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi
9Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi

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Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi!

Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi!

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