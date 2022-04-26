• 26 Nisan 2022 - 17:40 • Son Güncelleme:
Serel Yereli fotoğrafına yapılan yoruma tepki gösterdi!
Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli yeni pozuna yapılan 'Oruç tutana saygı göster bari' diyen takipçisini pas geçmedi. Uzun süredir İngiltere'de yaşayan şarkıcı ve oyuncunun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
• 26 Nisan 2022 - 17:40 • Son Güncelleme:
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Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme geldi.
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