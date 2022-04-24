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MagazinSerdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'ı salladı!
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• 24 Nisan 2022 - 16:38 • Son Güncelleme:

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'ı salladı!

Chloe Loughnan, Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kaldı. Boşanmanın ardından da magazin gündeminde sık sık yer alan Chloe Loughnan, Instagram pozuyla görenleri büyüledi.

• 24 Nisan 2022 - 16:38 • Son Güncelleme:
1Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı
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Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan, oyunculuk deneyimlerin yanı sıra Bu Tarz Benim moda yarışmasında jürilik de yapmıştı. Instagram'da derin göğüs dekolteli pozlarıyla da dikkat çeken Chloe Loughnan, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.

2CHOLE LOUGHNAN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

CHOLE LOUGHNAN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan derin göğüs dekolteli pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.

3Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

Sütyensiz pozlarını yayınlayan 29 yaşındaki ünlü isim çok sayıda beğeni almıştı.

4Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

Chloe Loughnan beyazlar içindeki pozları görenleri büyüledi.

5Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

Chloe Loughnan cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

6Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

Geçtiğimiz yaz yatak odasından paylaştığı bornozlu pozu olay olmuştu.

7Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

Bikinili pozlarını da paylaşan ünlü isim fit vücuduyla dikkat çekiyor.

8Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

Chloe Loughnan Türk yapımı Sinyalciler, Hayvanat bahçesi filmlerinde rol aldı. İşte sosyal medya paylaşımları...

9Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı
10Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı
11Serdar Ortaçın eski eşi Chloe Loughnan Instagramı salladı

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