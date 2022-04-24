• 24 Nisan 2022 - 16:38 • Son Güncelleme:
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Instagram'ı salladı!
Chloe Loughnan, Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri olan Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında evli kaldı. Boşanmanın ardından da magazin gündeminde sık sık yer alan Chloe Loughnan, Instagram pozuyla görenleri büyüledi.
• 24 Nisan 2022 - 16:38 • Son Güncelleme:
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Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan, oyunculuk deneyimlerin yanı sıra Bu Tarz Benim moda yarışmasında jürilik de yapmıştı. Instagram'da derin göğüs dekolteli pozlarıyla da dikkat çeken Chloe Loughnan, bu defa güzelliğiyle gündeme geldi.
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CHOLE LOUGHNAN GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan derin göğüs dekolteli pozlarıyla oldukça konuşulmuştu.