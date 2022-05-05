Selen Görgüzel'in yeni aracı dikkatlerden kaçmadı! Fiyatı dudak uçuklattı...

YENİ ARABA ALDI

Tüm bunların ardından Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşmede'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracı ve bornozuyla mekana gelen ünlü isim, koşar adımlarla mekana giriş yaptı.



Bayram sahnesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görgüzel, ''Burada bayram gününde bizimle beraber olmayı tercih eden misafirlerimize çok teşekkür ederim. Bugün bayram olduğu için daha çok eğleneceğiz. Ben sahnede çok eğleniyorum. Eğlendiğim içinde gelen misafirlerimi de eğlendiriyorum. Keyifli bir akşam olacak'' dedi.



Gazetecilerin, ''Arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan Peugeot arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız?'' sorusuna Görgüzel, ''Bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım'' dedi.