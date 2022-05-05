Selen Görgüzel'in yeni aracı dikkatlerden kaçmadı! Fiyatı dudak uçuklattı...
Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşmede'de sahne alacağı mekana girerken görüntülendi. Bornozuyla mekana gelen ünlü oyuncu ve şarkıcının yeni aracı dikkatlerden kaçmadı.
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği geçtiğimiz aylarda bitmişti. Avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvuran 55 yaşındaki yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açmıştı. Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katılmıştı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulunmuştu.
Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşmuştu.
"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"
Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu göstermişti.
Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çift, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.
'EMRE' İSMİNİ SİLDİRDİ
Ardından nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin düzeltilmesi için dava açan ünlü isim, ‘Emre’ ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtmişti.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Selen Görgüzel ve avukatı Şeyda Yıldırım ile nüfus müdürlüğü temsilcisi katılmıştı. Mahkeme, Görgüzel’in talebini haklı buldu ve nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin ‘Selen’ olarak düzeltilmesine karar vermişti.
YENİ ARABA ALDI
Tüm bunların ardından Selen Görgüzel, önceki akşam Kuruçeşmede'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracı ve bornozuyla mekana gelen ünlü isim, koşar adımlarla mekana giriş yaptı.
Bayram sahnesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görgüzel, ''Burada bayram gününde bizimle beraber olmayı tercih eden misafirlerimize çok teşekkür ederim. Bugün bayram olduğu için daha çok eğleneceğiz. Ben sahnede çok eğleniyorum. Eğlendiğim içinde gelen misafirlerimi de eğlendiriyorum. Keyifli bir akşam olacak'' dedi.
Gazetecilerin, ''Arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan Peugeot arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız?'' sorusuna Görgüzel, ''Bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım'' dedi.
"BENİ GÜLŞEN'LE KIYASLAMAYIN"
İddialı sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren sanatçı, ''Kıyafetim benim için normal ama size iddialı gelebilir. Ben sahnede her şeyime emek veriyorum. Kıyafetime de çok emek veriyorum. Giyebilen ve taşıyabilen olduğum sürece neden iddialı olmayayım. Gülşen bu konuda çok doğru yapıyor. Çok tanımasam da tarz bulduğum bir isim. Ama ben birilerine cesur demeden önce de cesurdum. Beni Gülşen ile kıyaslamayın. Birileri yapıyor diye ben de yapmıyorum. Bu Benim tarzım. Aynaya baktığım zaman ne güzel oldun 'Selen' demeliyim. Çünkü yenilenmek güzel bir şey'' diye konuştu.