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MagazinSelçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...
HaberlerMagazin Haberleri Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...
• 01 Mayıs 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:

Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Alişan, sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş'ın verdiği yanıt duygulandırdı.

• 01 Mayıs 2022 - 17:02 • Son Güncelleme:
1Selçuk Tektaşın eşinden, Alişanın paylaşımına yürek yakan yanıt...
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2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.

2Selçuk Tektaşın eşinden, Alişanın paylaşımına yürek yakan yanıt...

45 yaşındaki Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşinin ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı.

3ACISI DİNMİYOR

ACISI DİNMİYOR

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Alişan fotoğrafa 'Çok özledim' notunu düştü.

4ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı; "Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım...

5Selçuk Tektaşın eşinden, Alişanın paylaşımına yürek yakan yanıt...

Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim...

6Selçuk Tektaşın eşinden, Alişanın paylaşımına yürek yakan yanıt...

Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..."

7Selçuk Tektaşın eşinden, Alişanın paylaşımına yürek yakan yanıt...

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı. Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

8HİÇBİR SÖZ SENİN İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEYECEK

"HİÇBİR SÖZ SENİN İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEYECEK"

Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun" dedi.

9İLK DEFA YENİ YAŞIMDA DÜNYAYA GELMESEYDİM DEDİM

"İLK DEFA YENİ YAŞIMDA DÜNYAYA GELMESEYDİM DEDİM"

Paylaşıma yorum yapan Merve Tektaş ise yaşadığı acıyı dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. ilk defa yeni yaşımda 'Keşke dünyaya hiç gelmeseydim' diyorum ama benim meleklerim beni kanatlarımdan tutuyor ve sen iyi ki varsın iyi ki" diyerek herkesi duygulandırdı.

10Selçuk Tektaşın eşinden, Alişanın paylaşımına yürek yakan yanıt...

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Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...

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