Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...
Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Alişan, sosyal medya hesabından Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş'ın verdiği yanıt duygulandırdı.
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı. Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"HİÇBİR SÖZ SENİN İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEYECEK"
Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun" dedi.
"İLK DEFA YENİ YAŞIMDA DÜNYAYA GELMESEYDİM DEDİM"
Paylaşıma yorum yapan Merve Tektaş ise yaşadığı acıyı dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. ilk defa yeni yaşımda 'Keşke dünyaya hiç gelmeseydim' diyorum ama benim meleklerim beni kanatlarımdan tutuyor ve sen iyi ki varsın iyi ki" diyerek herkesi duygulandırdı.