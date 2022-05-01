Selçuk Tektaş'ın eşinden, Alişan'ın paylaşımına yürek yakan yanıt...

"HİÇBİR SÖZ SENİN İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEYECEK"

Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun" dedi.