Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...
Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e geçtiğimiz günlerde 'EVET' demişti. ıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında. 59 yaşındaki şarkıcı genç görünmek için "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. O anları sosyal medyadan paylaştı.
İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, düğünüyle ilgili detayları, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" diyerek açıklamıştı.
Seda Sayan daha önce Fransız askısı yöntemiyle 10 yıl gençleşmişti. 7 Mayıs'ta müzisyen Çağlar Ökten ile yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, bir kez daha estetik yaptırdı.
59 yaşındaki ünlü isim, bu kez 'deeplift' tekniğiyle alt yanaklarını ve gıdısını gerdirdi. Sayan'ın operasyon öncesi çekilen videosunu dokturu sosyal medyada paylaştı.
"SÖZLERİM ÇARPITILDI, ÇOK SİNİRLİYİM"
Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz hafta da mücevher fuarında parmağında yüzüklerle poz vermiş, "Ben mücevher kadınıyım. Zaten artık kadınların mücevherlere ulaşması da kolaylaştı. Artık kadınlar her şeye sahip olabiliyor" demişti. Sosyal medyada tepki çeken ünlü şarkıcı, sözlerine açıklık getirmişti.TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına ses kaydı gönderen Seda Sayan, "Sözlerimin çarpıtılması nedeniyle dün eğlenmek için gittiğimiz mekandan çıkarken basın mensuplarının röportaj yapma isteğine, o kadar kırıldım ki cevap vermedim. 'Bundan sonra sizinle konuşmayacağım. Söylediklerimi çarpıtıyorsunuz' dedim. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda" şeklinde konuşmuştu.
"AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYMUYOR MU?"
Seda Sayan, "Altı yıl bir mücevher markasının reklam yüzüydüm. 'Kadınların mücevhere alım gücü kolaylaştı' derken on karatlık taştan bahsetmiyordum. Minicik bir tektaş da var, 20 karatlık, 50 karatlık tektaş da var. Bilmiyor musunuz bunun böyle olduğunu da konuları nerelere getiriyorsunuz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor mu?" yorumunda bulunmuştu.
Sayan, "Markanın reklamlarını da çektiğim için kampanyalar olduğunu, taksitle alınabileceğini söyledim. Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayram, yılbaşı kampanyaları var. Bundan sonra hiçbir mikrofona konuşmayacağım. Bu açıklamayı da ilk kez size yapıyorum. Bir daha benden tek laf alabiliyorlar mı? Bitti!" demişti.