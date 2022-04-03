Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...

"AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYMUYOR MU?"

Seda Sayan, "Altı yıl bir mücevher markasının reklam yüzüydüm. 'Kadınların mücevhere alım gücü kolaylaştı' derken on karatlık taştan bahsetmiyordum. Minicik bir tektaş da var, 20 karatlık, 50 karatlık tektaş da var. Bilmiyor musunuz bunun böyle olduğunu da konuları nerelere getiriyorsunuz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor mu?" yorumunda bulunmuştu.