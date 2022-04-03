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MagazinSeda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...
HaberlerMagazin Haberleri Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...
• 03 Nisan 2022 - 13:16 • Son Güncelleme:

Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı! O anları canlı canlı yayınladı...

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e geçtiğimiz günlerde 'EVET' demişti. ıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında. 59 yaşındaki şarkıcı genç görünmek için "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. O anları sosyal medyadan paylaştı.

• 03 Nisan 2022 - 13:16 • Son Güncelleme:
1Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...
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İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

2Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, düğünüyle ilgili detayları, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" diyerek açıklamıştı.

3Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

Ardından da "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" diyen ünlü şarkıcı, nikah törenine sayılı günler kala soluğu estetik doktorunda aldı.

4Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

YÜZÜNÜ GERDİRDİGeçtiğimiz yıllarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren, operasyondan birkaç ay sonra da üst dudağını kaldırtan Seda Sayan, bu kez de "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi.

5Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen hatta zaman zaman sosyal medya hesabından da paylaşan 59 yaşındaki ünlü isim, o anlarını Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

6Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

Seda Sayan daha önce Fransız askısı yöntemiyle 10 yıl gençleşmişti. 7 Mayıs'ta müzisyen Çağlar Ökten ile yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, bir kez daha estetik yaptırdı.

59 yaşındaki ünlü isim, bu kez 'deeplift' tekniğiyle alt yanaklarını ve gıdısını gerdirdi. Sayan'ın operasyon öncesi çekilen videosunu dokturu sosyal medyada paylaştı.

7Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

ESTETİK YAPTIRDIĞINI GİZLEMİYOREstetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan yaptırdığı işlemleri saklamıyor. Sosyal medya hesabından her ayrıntıyı paylaşan ünlü isim, 'estetiğe karşı değilim' ifadelerini kullanıyor.

8SÖZLERİM ÇARPITILDI, ÇOK SİNİRLİYİM

"SÖZLERİM ÇARPITILDI, ÇOK SİNİRLİYİM"

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz hafta da mücevher fuarında parmağında yüzüklerle poz vermiş, "Ben mücevher kadınıyım. Zaten artık kadınların mücevherlere ulaşması da kolaylaştı. Artık kadınlar her şeye sahip olabiliyor" demişti. Sosyal medyada tepki çeken ünlü şarkıcı, sözlerine açıklık getirmişti.TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına ses kaydı gönderen Seda Sayan, "Sözlerimin çarpıtılması nedeniyle dün eğlenmek için gittiğimiz mekandan çıkarken basın mensuplarının röportaj yapma isteğine, o kadar kırıldım ki cevap vermedim. 'Bundan sonra sizinle konuşmayacağım. Söylediklerimi çarpıtıyorsunuz' dedim. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda" şeklinde konuşmuştu.

9AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYMUYOR MU

"AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYMUYOR MU?"

Seda Sayan, "Altı yıl bir mücevher markasının reklam yüzüydüm. 'Kadınların mücevhere alım gücü kolaylaştı' derken on karatlık taştan bahsetmiyordum. Minicik bir tektaş da var, 20 karatlık, 50 karatlık tektaş da var. Bilmiyor musunuz bunun böyle olduğunu da konuları nerelere getiriyorsunuz. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor mu?" yorumunda bulunmuştu.

10Seda Sayan soluğu estetik doktorunda aldı O anları canlı canlı yayınladı...

Sayan, "Markanın reklamlarını da çektiğim için kampanyalar olduğunu, taksitle alınabileceğini söyledim. Anneler Günü, Sevgililer Günü, bayram, yılbaşı kampanyaları var. Bundan sonra hiçbir mikrofona konuşmayacağım. Bu açıklamayı da ilk kez size yapıyorum. Bir daha benden tek laf alabiliyorlar mı? Bitti!" demişti.

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