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Seçil Erzan'ın kurduğu sistem böyle patladı! Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Seçil Erzan’ın kurduğu saadet zincirinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan’ın ünlü futbolcular ve işinsanlarıyla kurduğu saadet zincirinin son halkası, paralarını alamayan 2 ‘yatırımcı’nın ihbarıyla banka yetkililerinin dönen dolabı anladığı 7 Nisan’da koptu. Seçil o gün yolun sonuna geldiğini anladı. Öte yandan ‘Özel fon’ dolandırıcılığının mağdurlarından biri, aynı zamanda arkadaşı olan Seçil Erzan’ın, çalıştığı Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden O.Ö. ile duygusal ilişkisi olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

• 28 Kasım 2023 - 08:43 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2023 - 08:43 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Türkiye’nin konuştuğu dolandırıcılık olayının mimarı Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın 2014 yılından beri hem arkadaşı hem de doktoru olan Evrim Pınar Güzel, iddianamede yer alan ifadesinde ilginç bir iddia ortaya attı.

2Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Güzel, 11 Nisan’da Seçil Erzan’ın tutuklandığı haberini aldığını belirterek “Bir gün sonra Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Seçil Erzan’ın bahse konu olayların yaşandığı tarihlerde, Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden olan O.Ö. ile aralarındaki duygusal ilişkisi hakkında mail attım. O.Ö. hakkında mal varlığı araştırması yapılmasını istediğim hususlarında mail attım” dedi.

3Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Seçil Erzan’ın fon vaadiyle aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin bilgilerin ardı arkası kesilmiyor.

4Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Milliyet'te yer alan habere göre; İddianamede babası Burhan Taşpolat ile birlikte “mağdur” sıfatıyla yer alan Dermatolog Evrim Pınar Güzel, Erzan’la 2014 yılında önce doktor-hasta ilişkisi olarak başlayan, sonradan dostluğa dönüşen ilişkilerini anlatırken, Erzan’ın bugüne kadar gündeme gelmeyen bir ilişkisinden bahsetti. Güzel’in ifadesinden bazı bölümler özetle şöyle:

5Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

“2012 yılında Denizbank GYO unvanlı şirketin kiracısı olarak Bahçeşehir’de kendi iş yerimi açtım. 2014 yılında Seçil Erzan bana hasta olarak başvurdu. Şahsın Denizbank Florya Şube Müdürü olduğunu öğrendim. Bir süre sonra arkadaşlık ilişkilerimiz başladı. 2015-2016 yılı içerisinde ben Erzan’a ‘Benim elimde 400 bin TL kadar birikmiş param var, nasıl değerlendirebilirim’ diye sorduğumda kendisi bana ‘Bu tutar çok düşük’ dedi.

6Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Ancak kuzeni Tanın isimli şahsın da dahil olduğu özel müşteriler için açılmış olan ‘özel fon’ olarak adlandırdığı bir yatırımdan bahsetti. Yatırmış olduğum para ile ilgili ilk 1 Ekim 2020’de ‘Menkul Kıymet Ekstresi’ başlıklı kendi ıslak imzasının bulunduğu ve yatırmış olduğum tutarın toplamda 9 milyon 998 bin 43 TL olduğunu belirtir bir evrak verdi.”

7‘Arkadaşımdı, güvendim’

‘Arkadaşımdı, güvendim’

2022 yılının mayıs ayından itibaren “yüksek getirili alternatif bir yatırım hesabı” için babasıyla birlikte Erzan’a peyderpey para verdiğini anlatan Güzel, şöyle devam etti:

8Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

“Seçil Erzan dönem dönem beraber tatile gittiğim, özel anlarımda yanımda olan bir arkadaşımdı, bu sebeple ben kendisine çok güveniyordum. 21 Aralık 2022’de Erzan’dan ısrarla hesap özetimin olduğu bir evrak istedim. Erzan bana Denizbank kaşesinin ve kendi ıslak imzasının bulunduğu üzerinde toplam yatırmış olduğum tutarı gösterir bir evrak verdi. 640 bin dolar kadar para çekmek istedim ancak Erzan bana dört taksit şeklinde çekebileceğim bir ödeme yöntemini yazdığı ıslak imzalı evrak verdi.

9Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Ancak herhangi bir para alamadım. 16 Şubat 2023 tarihinde babamla birlikte Denizbank Levent Büyükdere Şubesi’ne gittik. Erzan’dan para istemek için gitmiştik. Ancak Erzan bir haftalık süre ile yeni bir pozisyonun açıldığını ve çok yüksek kar olduğunu söyledi. Ben de bir başka banka hesabımda bulunan 1 milyon 550 bin TL’lik tutarı çekerek 17 Şubat 2023’te Levent’teki müdür odasında Erzan’a elden teslim ettim.”

10Banka: Para yok, evrak sahte

Banka: Para yok, evrak sahte

Daha sonra babası ile hesaplarından para çekmek istediklerini belirten Güzel “Erzan bizi 2.5 ay oyaladı. 7 Nisan’da randevu vererek çekmek istediğimiz paraları hazır ettiğini söyledi. Ben aynı gün Erzan’ı aradım ancak ulaşılamıyordu. Levent Büyükdere Şubesi’ne gittiğimizde Erzan’ın iki gün izinli olduğunu söylediler. Bankaya teslim ettiğimiz paralardan çekmek istediğimizi söyledik ancak bize bankada bu paraların görünmediği, evrakların sahte olduğunu ve istersek dilekçe yazabileceğimizi söylediler” dedi.

11Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Güzel, sonrasında babasıyla Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın’ın evine gittiklerini belirterek şunları söyledi: “Tanın bize Seçil’in Çorlu’daki evine gittiğini söyledi. Tanın Seçil’e ‘Neden teslim olmuyorsun’ şeklinde telefon hoparlöründen konuştu. Seçil annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi. Seçil bizi 9 Nisan’da aradı ve ‘Ben sizden toplam ne kadar almıştım’ dedi. Ben de kendisine kabaca net rakamı o anda bilmediğim için 500 bin dolar ve son getirdiğim 1 milyon 550 bin TL’yi ve 38 bin doları söyledim. Tanın’ın eşi, Seçil’in Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından sorgulandığına dair WhatsApp mesajlarını ‘FONCUZEDELER’ ortak grubuna attı.”

12Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

11 Nisan’da Erzan’ın tutuklandığı haberini aldığını belirten Güzel, ifadesinde şunları kaydetti: “12 Nisan’da Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e, Seçil Erzan’ın bahse konu olayların yaşandığı tarihlerde Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden olan O.Ö. ile aralarındaki duygusal ilişkisi hakkında mail attım. O.Ö. isimli şahıs hakkında malvarlığı araştırması yapılmasını istediğim hususlarında mail attım. Zararımın Denizbank tarafından karşılanmasını istiyorum.”

13Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Öte yandan Arda Turan'ın Seçil Erzan'la yaptığı son görüşme ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Turan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan telefon görüşmesi kayıtlarında, Seçil Erzan’la sırra kadem bastığı 7 Nisan’da görüştüğü ortaya çıktı. İşte dava dosyasında yer alan dökümlere göre o konuşmadan çarpıcı bölümler:

14Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Arda Turan: Ben sana dünya para getirdim Seçil, bütün servetim sendeydi ya. Bu parayı kime verdin? 15-20 milyon dolar. Faize mi gitti? Seçil Erzan: Yok faize gitmedi, ben onların hepsini tek tek çıkaracağım bu akşam.

15Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Arda Turan: Gözümün içine baka baka çoluğumun çocuğumun rızkına, yalan söyledin. Denizbank kisvesi altında, Hakan Ateş’i kullanarak, Fatih Hocayı kullanarak. Neden yaptın?Seçil Erzan: 1 lira almadım. Üstüne borçla kaldım, hayatım bitti.

16Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Arda Turan: Şu anda bu savcılık işlerini de polisi de biz tutuyoruz. Kimseyi bir yere göndermiyoruz. 20 kişiyse bankayla çözmeye çalışırız. Ama 100 kişi varsa, bu iş olmaz...Seçil Erzan: Hani maksimum olsun 25 olsun. O kadar bile yoktur.

17Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Arda Turan: Kimler var?Seçil Erzan: Ayhan, Semih, Selçuk, Arda, Muslera, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Fırat Mert, Nur, Terim, Fulya, Hoca, Tanın..

18Seçil Erzanın kurduğu sistem böyle patladı Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Arda Turan: Peki Fatih Hoca? Fatih Hoca kârda mı bu işten?Seçil Erzan: Valla normal şartlarda Hoca kârdaydı...Arda Turan: E hocanın da krediler çıkmış. Buse Terim’in de parası varmış. Beraber mi girdiler onlar?Seçil Erzan: Yazdım onları.