Seçil Erzan'ın kurduğu sistem böyle patladı! Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı

Güzel, sonrasında babasıyla Seçil Erzan’ın kuzeni Tanın’ın evine gittiklerini belirterek şunları söyledi: “Tanın bize Seçil’in Çorlu’daki evine gittiğini söyledi. Tanın Seçil’e ‘Neden teslim olmuyorsun’ şeklinde telefon hoparlöründen konuştu. Seçil annesi ile bir gece daha geçirmek istediğini söyledi. Seçil bizi 9 Nisan’da aradı ve ‘Ben sizden toplam ne kadar almıştım’ dedi. Ben de kendisine kabaca net rakamı o anda bilmediğim için 500 bin dolar ve son getirdiğim 1 milyon 550 bin TL’yi ve 38 bin doları söyledim. Tanın’ın eşi, Seçil’in Denizbank Genel Müdürlüğü tarafından sorgulandığına dair WhatsApp mesajlarını ‘FONCUZEDELER’ ortak grubuna attı.”