Seçil Erzan'ın kurduğu sistem böyle patladı! Fon dolandırıcılığından şimdi de aşk çıktı
Seçil Erzan’ın kurduğu saadet zincirinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan’ın ünlü futbolcular ve işinsanlarıyla kurduğu saadet zincirinin son halkası, paralarını alamayan 2 ‘yatırımcı’nın ihbarıyla banka yetkililerinin dönen dolabı anladığı 7 Nisan’da koptu. Seçil o gün yolun sonuna geldiğini anladı. Öte yandan ‘Özel fon’ dolandırıcılığının mağdurlarından biri, aynı zamanda arkadaşı olan Seçil Erzan’ın, çalıştığı Denizbank’ın üst düzey yöneticilerinden O.Ö. ile duygusal ilişkisi olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
• 28 Kasım 2023 - 08:43 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2023 - 08:43 • Son Güncelleme: