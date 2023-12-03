Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemSeçil Erzan olayında bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?
HaberlerGündem Haberleri Seçil Erzan olayında bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?
ABONE OL

Seçil Erzan olayında bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

Yüksek gelirli fon" vaadiyle ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'ın vurgununun ortaya çıktığı tarih olan 7 Nisan'da, 3 milyon 200 bin dolar kaptıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda, Çolak'ın, "Seçil hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Seçil Hanım?" dediği, Çetin'in ise, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayretsin. Seço ne oldu senin Allah korkuna. Sen bunu bize nasıl yaparsın ya" diyerek Erzan'a veryansın ettiği saptandı. Ayhan Akman'ın ise Erzan'a sitem ederek, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünüyor musun beni" dediği belirlendi.

• 03 Aralık 2023 - 09:44 • Son Güncelleme:
• 03 Aralık 2023 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurguna para yatıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar ortaya çıktı.

2Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan ve Atakan Irmak'ın haberine göre; Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu. Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkmış, Erzan, 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirilirken, 10 Nisan'da ise gözaltına alınmıştı.

3Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden

4YİNE KAYIPSIN ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN

"YİNE KAYIPSIN ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"

eçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor).Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.

5SEÇO NEREDESİN NE OLDU SENİN ALLAH KORKUNA

"SEÇO NEREDESİN NE OLDU SENİN ALLAH KORKUNA"

Çetin'in parasını Erzan'dan almaya Muslera'nın olduğu değerlendirilen mesajları da Erzan'a iletti. Mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi. Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı.

6AYHAN AKMAN: BEN ARTIK BU İŞİ SORACAĞIM HABERİN OLSUN

AYHAN AKMAN: "BEN ARTIK BU İŞİ SORACAĞIM HABERİN OLSUN"

Erzan'ın ifadelerinde, "Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı.Akman, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görülürken, Akman'ın 3 gün sonra, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı görüldü.

7ÖN İNCELEME: SÜRE İSTEDİ... OYALADI

ÖN İNCELEME: SÜRE İSTEDİ... OYALADI

Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan, özellikle Whatsapp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği, gerçekleşen konuşmalarda Erzan genellikle para aldığı isimlerden süre istedi, oyaladı. Karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği vurgulandı.Seçil Erzan’ın yakalama dosyasında kimlerden kaç para aldığı, ne kadar ödediği ve kalan borçların ne kadar olduğuna dair 2 liste daha ortaya çıktı.Çorlu’da 10 Nisan’da gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde yapılan aramalarda, ele geçirilen bazı dokümanlar da yakalama dosyasına konuldu.Erzan’ın daha önce kimden kaç para aldığına yönelik hazırlanan 2 liste ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri 29 kişilik, diğeri 21 kişilik bir isim listesiydi. Bu isim listesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde biri dolar diğeri Türk lirası olarak aldığı ve ödediği para listesi ele geçirildi. Listenin içeriği; isim, alınan, ödenen, borç, fazla ödenen, fark, para birimi ve not olarak hazırlanmış.

8TERİM VE ŞOFÖRÜ DE LİSTEDE

TERİM VE ŞOFÖRÜ DE LİSTEDE

Hazırlanan dolar listesi, 47 kalem olarak sıralanıyor. Listede Fatih Terim’in ismi de yer alıyor. Fatih Terim’den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne “Ödenen miktar yazılanın çok” ibaresi düşülmüş. TL listesindeki isimler arasında Fatih Terim’in şoförü Umut Algöze de yer alıyor. Listeye göre Algöze 100 bin lira ödemiş, 150 bin olarak parasını almış gözüküyor.

9Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

Hazırlanan 2’nci listede yer alan kişilerden 10 kez para alındığı görülüyor. Bunlardan toplam 27 milyon 760 bin lira para toplandı. Bunlara karşılık 42 milyon 360 bin lira para ödendi. 2 milyon borç görünen listede 16 milyon lira fazla ödeme yapıldı.

10Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

Ele geçirilen bu listenin doğru olup olmadığı yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak. Seçil Erzan’ın evinde çıkan bir işlem belgesinde, Fatih Terim’in ihtiyaç kredisi çektiği görülüyor. Dosyaya giren işlem belgesine göre Fatih Terim 22 Mayıs 2020’de Denizbank’tan 23 milyon 700 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Toplam 30 milyon 549 bin lira olarak yapılacak ödemesine göre aylık 1 milyon 243 bin lira taksit işlemi yapıldığı görülüyor.

11SON ARAYAN ARDA TURAN

SON ARAYAN ARDA TURAN

Mahkeme kararı sonrası Seçil Erzan’ın cep telefon kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemede bulunan WhatsApp ve SMS kayıtları ile son 6 aya ait aranan ve aradığı telefon kayıtları da dosyaya girdi. Olayın ortaya çıkmasından sonra Seçil Erzan birçok mesaj alıyor. Ayrıca birçok kişi tarafından da aranıyor.

12Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

İnceleme kayıtlarında, Arda Turan 5 Nisan günü Seçil Erzan’ı arıyor ve 89 saniye telefonla konuşuyor. Bir gün sonra Ali Yörük’ün Seçil Erzan’ı aradığı görülüyor. Müştekilerden Ömer Kahraman ve Bülent Çeviker’in avukatı Hediye Ergin’in de Erzan’a ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

13GÜROL DA MASAJ ATIYOR

GÜROL DA MASAJ ATIYOR

İncelenen kayıtlara göre Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol da 7 Nisan’da mesaj atıyor. Avukat Candaş olarak kayıtlı olan Candaş Gürol’dan “Seçil” içerikli mesaj aldığı, şüphelinin “Arar mısın” yazdığı, akabinde, “Seçil, Merve aradı. Sana ulaşamamış kimse, iyi misin?” içerikli mesaj aldığı, cevap yazmadığı kayıtlara yansıyor. Seçil Erzan’ın son 6 aylık incelenen cep telefon kayıtlarında en son Arda Turan tarafından arandığı görülüyor.

14Seçil Erzan olayında bomba detaylar O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

Olayın patlak verdiği 7 Nisan gününde saat: 11.07’de arayan Arda Turan, son olarak 15.24’de tekrar arıyor ve 2 saniyelik bir görüşme görülüyor. Bu da Seçil Erzan’ın son telefon kayıdı oluyor.