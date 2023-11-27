Seçil Erzan olayında 2. perde! Fatih Terim ile ilgili çarpıcı itiraf
Bankacı Seçil Erzan, ifadesinde banka yöneticilerine ağır suçlamalarda bulundu. Çorlu’daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığını anlatarak, “‘Eğer banka dışında yaptığını söylersen güveni kötüye kullanma olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür’ diyerek baskı kurdular” dedi. Öte yandan Seçil Erzan'ın ifadesinde Fatih Terim ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunuldu.
• 27 Kasım 2023 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 08:14 • Son Güncelleme: