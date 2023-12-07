Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu! Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

‘TERİM İŞSİZKEN BEN PARA GÖNDERDİM’

Seçil Erzan’la 9 ve 10 Nisan 2023 tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasında 18. kattaki toplantı odasında yapılan görüşme de raporda şöyle yer aldı: “Erzan şifahen ‘sadece özel müşterilerin katıldığı çok yüksek getiri olan fonlardan bahsederek bazı kişilerden para aldığını, son yıllarda bu sistemi Fatih Terim fonu olarak tanıttığını, Galatasaraylı futbolcular dahil birçok kişinin kendisine elden para vererek bu sisteme girdiğini, Fatih Terim’in de 300 bin ve 400 bin USD olmak üzere iki parçada 700 bin USD ile bu sisteme girdiğini, tam hatırlamamakla birlikte Fatih Terim’e verdiğinden çok daha fazla tutarda ödemeler yaptığını, Galatasaray ve Milli Takım’dan ayrıldığı ve gelirinin olmadığı dönemde hesabına yatan tüm tutarların kaynağının kendisi olduğunu ve Fatih Terim’in bunu yatırımının getirisi olarak bildiğini ifade etmiştir.”