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Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu! Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Denizbank Teftiş Kurulu’nun, Erzan’ın Bozcaada’daki evinde, aralarında Fatih Terim’in de olduğu bir gruba verdiği partiyi mercek altına aldığı ortaya çıktı. Erzan’ın, davete catering (yemek) hizmeti veren işletme sahibini de dolandırmaya çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan Seçil Erzan’la 9 ve 10 Nisan 2023 tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasında 18. kattaki toplantı odasında yapılan sorgunun detayları ortaya çıktı. Sorgu raporunda Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

• 07 Aralık 2023 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 07 Aralık 2023 - 08:33 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ilişki ağını ortaya çıkarmaya çalışan Denizbank Teftiş Kurulu’nun, Erzan’ın Bozcaada’ki evinde verdiği, Fatih Terim’in de katıldığı davetin peşine düştüğü ortaya çıktı.

2Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, davete catering hizmeti veren işletmenin yetkilisiyle görüşmek için 3 Mayıs 2023’te Çanakkale’ye gidildiği ifade edilerek, “Firma temsilcisi, 16 Eylül 2022 akşamı Fatih Terim’in beraberinde eşi Fulya Terim, Nur Erkasap, şoförü Umut Akgöze ile Bozcaada’ya Seçil Erzan’ın evine geldiklerini ve 18 Eylül 2022 Pazar günü de adadan ayrıldıklarını, evde iki gece konakladıklarını belirtmiştir.

3Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Firma temsilcisinin beyanına göre, ev sahibi Seçil Erzan ve erkek arkadaşı Candaş Gürol dışında, yukarıda adı geçen misafirler haricindeki diğer davetliler Seçil Erzan’ın kuzeni Kemal Tanın Yılmaz, onun eşi Merve Yılmaz ve çocukları Kerem Yılmaz, Seçil Erzan’ın arkadaşı Zehra Nur Karaca ve Nazlı Can’dır. Nazlı Can tüm davet boyunca catering ekibine ve organizasyona yardım eder pozisyonda çalışmış, davetlilerle aynı masada bulunmamıştır” denildi.

4‘ATEŞ’E SÖYLEMEYİN’

‘ATEŞ’E SÖYLEMEYİN’

Çanakkale ve Bozcaada’da iki işletmeleri olduğunu belirten firma temsilcisi, 2022 yılının eylül ayı başlarında mimar Çetin Burak Özcan’ın kendisine gelerek, Seçil Erzan’ın Bozcaada’da tadil ettiği evinde bir davet vereceğini, bu davete Fatih Terim’in de katılacağını, catering hizmeti verip vermeyeceklerini sorduğunu, olumlu cevap vermeleri üzerine Seçil Erzan ile tanıştığını anlattı.

5Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Raporda firma temsilcisinin devamla, “Seçil Erzan ile Bozcaada’da 16-17 Eylül 2022 tarihlerinde verilecek davet için yaptıkları görüşmelerden birinde Bozcaada’daki davetten birkaç gün önce Çanakkale’de bir kutlama daveti olacağını, bu davetin de catering hizmetini kendilerinin vereceğini, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de davete katılacağını Seçil Erzan’a ilettiğinde, Erzan’ın kendisine hiç beklemediği bir tepki verdiğini ve kendisinin Bozcaada’daki evinde vereceği davetten ve Fatih Terim’in davetli olduğundan Hakan Ateş’e kesinlikle bahsetmemesini ısrarla talep ettiği” ifade edildi.

6‘KULAĞIMA TUHAF GELDİ’

‘KULAĞIMA TUHAF GELDİ’

Raporda, Seçil Erzan’ın söz konusu davetten yaklaşık iki ay sonra, Kasım 2022 sonu veya Aralık 2022 başlarında firma temsilcisini telefonla aradığı, “yatırım için kenarda parasının olup olmadığını sorduğu, Fatih Terim için çok yüksek getirili bir fonu yönettiğini, Fatih Terim’in de parasının içinde olduğunu, bu sebeple çok özel getiri sağlandığını, eğer gönderirse kendisinin parasını da Fatih Terim’in parasının içerisine koyacağını, bu teklifin sadece özel kişilere yapıldığını” söylediği belirtildi.

7Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Firma temsilcisi, Seçil Erzan’a cevap olarak telefonda, “Kendisinin altın ve dövizi olduğunu, bunları bozdurup parayı EFT olarak gönderebileceğini söylediğini, ancak Seçil Erzan’ın paranın EFT olarak değil nakit olarak getirilmesi gerektiğini, kendisine Nazlı Can’ın bu teslimde yardımcı olabileceğini söylediğinde bu işin (paranın banka sisteminden değil de nakit olarak teslim edilmesi gerekliliği) kulağına tuhaf geldiği ve böyle bir şeyi yapmak istemediğini telefonda Seçil Erzan’a ifade ettiğini söylemiştir. Firma temsilcisinin Seçil Erzan ile son teması bu telefon konuşması olmuştur.”

8‘SAADET ZİNCİRİNDE ERZAN YALNIZ DEĞİL’

‘SAADET ZİNCİRİNDE ERZAN YALNIZ DEĞİL’

Raporun sonuç bölümümde “İddialara konu olayın Seçil Erzan’ın çeşitli şahıslardan sağlayarak oluşturduğu bir saadet zinciri olduğu kanaati edinilmiştir. Ayrıca söz konusu yapının, Seçil Erzan ve önceki raporlarımızda bağlantılarına yer verilen şüphelilerin birlikte hareket ederek oluşturdukları organize bir faaliyet olduğu değerlendirilmiştir. Seçil Erzan’ın böyle bir organizasyonu kendi başına inşa edemeyeceği açıktır. İş birliği içerisinde hareket ettiği başka kişilerin de olduğu sarihtir, nitekim savcılık soruşturması kapsamında bazı kişiler tutuklanmışlardır” ifadelerine yer verildi.

9Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Bankacı Seçil Erzan’a 30 milyon liradan fazla para kaptıran Çorlulu pırlantacı Ömer Kahraman’ın bir dekonta yazdığı açıklamada, Nur Erkasap’ın adı yer alıyor.

10Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Erzan’a aktarılan paraların bir bölümüne aracılık eden Nur Erkasap, aynı zamanda Fatih Terim’in finansal işlerini de takip ediyordu. Erkasap’a Volkan Bahçekapılı 22 Mart 2023’te 400 bin dolar, 29 Mart günü ise 1 milyon dolar para gönderdi. Anılan para Emre Belözoğlu’na aitti. Erkasap, hesabına gelen paraları Seçil Erzan’a teslim etti.

11Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Nur Erkasap’ın hesabına para gönderen bir diğer isim ise Ömer Kahraman oldu. “Pırlanta Ömer” isimli iş yerinin sahibi Kahraman, Seçil Erzan’ın talebi ile Erkasap’a 5 milyon 884 bin TL para gönderdi. Kahraman, gönderdiği paraya ilişkin dekontun açıklama kısmına “arsa bedeli” yazdı. Erkasap, hesabına gelen parayı da Erzan’a teslim etti. Kahraman, anılan paranın yanı sıra 1 milyon 290 bin dolar da elden para gönderdi. Erzan, aldığı paradan 350 bin dolarını Kahraman’a iade etti. Kahraman 940 bin doları ise alamadı.

12‘TERİM İŞSİZKEN BEN PARA GÖNDERDİM’

‘TERİM İŞSİZKEN BEN PARA GÖNDERDİM’

Seçil Erzan’la 9 ve 10 Nisan 2023 tarihinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasında 18. kattaki toplantı odasında yapılan görüşme de raporda şöyle yer aldı: “Erzan şifahen ‘sadece özel müşterilerin katıldığı çok yüksek getiri olan fonlardan bahsederek bazı kişilerden para aldığını, son yıllarda bu sistemi Fatih Terim fonu olarak tanıttığını, Galatasaraylı futbolcular dahil birçok kişinin kendisine elden para vererek bu sisteme girdiğini, Fatih Terim’in de 300 bin ve 400 bin USD olmak üzere iki parçada 700 bin USD ile bu sisteme girdiğini, tam hatırlamamakla birlikte Fatih Terim’e verdiğinden çok daha fazla tutarda ödemeler yaptığını, Galatasaray ve Milli Takım’dan ayrıldığı ve gelirinin olmadığı dönemde hesabına yatan tüm tutarların kaynağının kendisi olduğunu ve Fatih Terim’in bunu yatırımının getirisi olarak bildiğini ifade etmiştir.”

13Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Öte yandan Seçil Erzan'ın saatlerce süren sorgudra fenalaştığı ve hemşire tarafından koluna serum bağlandığı orataya çıktı.

14Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Seçil Erzan 11 Nisan’da tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konuldu. Burada iki kişilik bir koğuşa yerleştirildi. İlk günün ardından koğuş arkadaşıyla kendi durumu hakkında konuştular. Avukata ihtiyacı olduğunu söyledi. Koğuş arkadaşı da kendi avukatını önerdi. Kısa bir süre sonra da bu avukat Erzan’ı ziyarete geldi. Cezaevi kayıtlarına göre Erzan ile avukat 1 saatten fazla görüştü.

15‘YORGUN, ŞAŞKIN VE ŞOKTAYDI’

‘YORGUN, ŞAŞKIN VE ŞOKTAYDI’

Hürriyet, Seçil Erzan’la görüşen ve ismi cezaevi ziyaretçi kayıtlarında olan o avukata ulaştı. Avukat Erzan’ın o görüşmede kendisine söylediklerini ve kendi izlenimlerini şöyle anlattı: “Üzerinde hâlâ tutuklandığı zamandan kalan kıyafetler vardı. Ayakkabıları şıktı.

16Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Hürriyet, Seçil Erzan’la görüşen ve ismi cezaevi ziyaretçi kayıtlarında olan o avukata ulaştı. Avukat Erzan’ın o görüşmede kendisine söylediklerini ve kendi izlenimlerini şöyle anlattı: “Üzerinde hâlâ tutuklandığı zamandan kalan kıyafetler vardı. Ayakkabıları şıktı.

17‘ANI KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM’

‘ANI KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM’

Tıkanacağı belli olan bu süreci neden devam ettirdiğini sordum. Bana ‘Artık sürecin nerede sona ereceğinin derdinde değildim, anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmak için elimden geleni yaptım.

18Seçil Erzan fenalaştı yardımına hemşireler koştu Kritik rapordan Fatih Terim çıktı

Çarkı döndürmeye o yüzden devam ettim. İlk para aldıklarım da sürekli sıkıştırıyor, para alıyordu. Akrabalarım da dahil. Para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak çok vaktim ve enerjim yoktu. Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse de beni bulamazdı.Hep sarmalın içindeydim. Sadece bu süreçte üstüm başım, kıyafetim ve diğer gündelik lüksüm vardı. Kendime harcadığım tek para Bozcaada’daki eve harcadığım 500 bin dolar. Gerisi hep sarmalın içinde.”

19‘ZORLA PARA VERMEYE ÇALIŞANLAR BİLE VARDI’

‘ZORLA PARA VERMEYE ÇALIŞANLAR BİLE VARDI’

Avukatın beyanına göre Erzan tefecilerin eline düşmesini ise şöyle anlatıyor: “Zorla bana para vermeye çalışanlar bile vardı. Almak zorunda kaldım. Çünkü fazlasıyla faiz alacaklarını biliyorlardı.Almak istemediğim halde Kapalıçarşı’da biri bana zorla para verdi. En yakınımdakiler bile benim üzerimden geçinmeye başlamıştı.”

20‘ZİMMET OLURSA ÇIKAMAM’

‘ZİMMET OLURSA ÇIKAMAM’

Avukat Erzan’ın sürekli ağladığını, henüz alışamadığını söyledi: “‘Bir ay içinde çıkar mıyım?’ diye soruyordu. Mesele zimmet suçuna dönüşürse çıkamayacağını düşünüyor. Çünkü parayı bankaya geri ödemez, zararı karşılamazsa cezanın tamamını yatar. Parayı öderse az kısmını yatarak cezaevinden çıkabilir. Bu parayı yatıramayacağını da biliyor. Dolandırıcılık olarak kalması onun lehine.”

21ÜCRETTE ANLAŞAMADIK

ÜCRETTE ANLAŞAMADIK

İsminin yayınlanmasını istemeyen avukat, “Ücrette anlaşamadık, anlaşsak avukatlığını yapacaktım. Anlaşamayınca bir daha görüşmedik” dedi.

22CEZAEVİ ZİYARETÇİLERİ 12 AVUKAT, BİR NOTER, 2 ARKADAŞ

CEZAEVİ ZİYARETÇİLERİ 12 AVUKAT, BİR NOTER, 2 ARKADAŞ

Seçil Erzan’ı tutuklandığı 12 Nisan ile 18 Mayıs arasında kimlerin ziyaret ettiğine dair dökümler soruşturma dosyasına girdi. Erzan’ı cezaevindeki ilk 37 gününde 12 avukat, 1 noter ve 2 arkadaşı toplam 38 kez ziyaret etmiş.Erzan’ın ziyaretçileri arasında en dikkat çeken isim ise davanın müştekileri arasında yer alan pırlantacı Ömer Kahraman’ın avukatı oldu. Kahraman, Erzan’a paraları götürecek Nazlı Can’ın fotoğrafını çekmiş daha sonra soruşturma aşamasında bu fotoğrafı delil olarak sunmuştu.