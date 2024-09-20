Seçil Erzan davası devam ediyor: Fatih Terim'den aldığı paraları başkalarına faiz olarak ödedi
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasının görülmesine devam ediliyor. Erzan, "Fatih Terim’den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim" yanıtını verdi.
• 20 Eylül 2024 - 14:48 • Son Güncelleme:
• 20 Eylül 2024 - 14:48 • Son Güncelleme: