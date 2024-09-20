Seçil Erzan davası devam ediyor: Fatih Terim'den aldığı paraları başkalarına faiz olarak ödedi

"TERİM’DEN ALDIĞINIZ 700 BİN DOLARI NE YAPTINIZ?" SORUSUNA YANIT

"7 Nisan’da yaşanan olay nedir?" sorusuna Erzan, "Ben Fatih Terim’e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım. O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı yani?" diye yanıt verdi. Erzan, "Fatih Terim’den aldığınız 700 bin doları ne yaptınız?" sorusuna "O dönemde Umut Aslan, Ali Yörük gibi isimlere faiz ödedim" yanıtını verdi.