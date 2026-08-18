Satın aldığı sıfır otomobili ekspertize götürdü, ortaya çıkan gerçekle hayatının şokunu yaşadı!

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Yaşadığı sürecin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Günaştı, "Biz vatandaşlar bu paraları kuruş kuruş biriktirerek, gerektiğinde borçlanarak ödüyoruz. Büyük şirketlere paramızın karşılığıinallarnı alacağımıza güvenerek gidiyoruz. Sıfır araç alırken bile ‘Acaba bir kusuru var mı?' diye düşünmek zorunda kalmak beni çok üzüyor. Ben kusursuz araç almak için bayiye gittim ve hakkım olanın bana verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Günaştı, Ticaret Bakanlığı ve ilgili yetkililerden yaşadığı mağduriyetin giderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediğini belirtti.