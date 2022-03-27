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MagazinŞarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı!
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• 27 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:

Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde atmıştı. Nişan gecesi çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Hadise verdiği konserde nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı. Hadise konsere gelenlere ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yaptı.

• 27 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
1Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı
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Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti.

2Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerde konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı.

3Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Hadise önceki gün konserinde bombayı patlattı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla birlikte müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yapan Hadise nişan fotoğraflarını dev ekranda paylaştı.

4Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Nişanında beyazlar içinde olduğu görülen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler'e armağan ettiği şarkı eşliğinde değişen nişan fotoğrafları büyük beğeni topladı.

5Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Hadise konserde nişan fotoğraflarını kendi yayınladı.

6Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Nişanlısını izlemeye gelen Mehmet Dinçerler'e sürpriz yapan Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.

7Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

O sırada Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan fotoğrafları projeksiyonla perdeye yansıtıldı.

8Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Sahnelerinde giydiği iddialı kostümleri ile adından sıklıkla söz ettiren Hadise, imajını baştan aşağı değiştirdi.

9Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Hadise'nin verdiği son konserdeki yeni tarzı, takipçilerinden tam not aldı.

10Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti.

11Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı

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Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı!

Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı!

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