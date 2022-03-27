Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı!

Nişanlısını izlemeye gelen Mehmet Dinçerler'e sürpriz yapan Hadise fotoğrafları yayınlamadan önce "Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim" dedi.