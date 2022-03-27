• 27 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
Şarkıcı Hadise nişandan fotoğraflarını konserinde paylaştı!
İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde atmıştı. Nişan gecesi çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Hadise verdiği konserde nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı. Hadise konsere gelenlere ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'e de sürpriz yaptı.
• 27 Mart 2022 - 14:15 • Son Güncelleme:
1
Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti.
3
4
Nişanında beyazlar içinde olduğu görülen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler'e armağan ettiği şarkı eşliğinde değişen nişan fotoğrafları büyük beğeni topladı.
6