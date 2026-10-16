ŞARJ CİHAZLARINDA KURALLAR DEĞİŞİYOR! USB-C kabloları ve kablosuz şarj için yeni dönem

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Evde, iş yerinde, otomobilde... Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok elektronik cihazı şarj etmek için kullandığımız adaptörler ve kablolar yeni standartlara hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.



Yeni tebliğle şarj cihazlarının enerji tüketiminden farklı cihazlarla uyumuna, USB-C kablolarının teknik özelliklerinden tüketiciye sunulan ürün bilgilerine kadar birçok konuda yeni şartlar getiriliyor.



Düzenleme yalnızca telefon şarj adaptörlerini değil, kablosuz şarj pedlerini ve taşınabilir piller için kullanılan bazı şarj cihazlarını da kapsıyor.



ŞARJ CİHAZLARINDA HANGİ KURALLAR DEĞİŞİYOR?



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı düzenlemenin temel amacı, şarj cihazlarının daha verimli çalışmasını sağlamak, gereksiz enerji tüketimini azaltmak ve farklı cihazlar arasındaki uyumluluğu artırmak.



Yeni kurallar kapsamında üreticilerin ve ithalatçıların cihazların enerji performansına ilişkin teknik gereklilikleri karşılaması gerekiyor.



Şarj cihazlarının çalışırken ve kullanılmadıkları durumlarda tükettikleri enerji, teknik uyumlulukları, ürün bilgilerinin gösterilmesi ve ilgili testlerden geçirilmesi düzenleme kapsamında değerlendiriliyor.



Üreticiler ayrıca ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu gösteren teknik belgeleri hazırlamakla yükümlü olacak.



Böylece piyasaya sunulan ürünlerin yalnızca şarj etme işlevi değil, enerji verimliliği ve tüketiciye sağladığı teknik bilgiler de denetlenecek.



