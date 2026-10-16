ŞARJ CİHAZLARINDA KURALLAR DEĞİŞİYOR! USB-C kabloları ve kablosuz şarj için yeni dönem
Cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik ürünlerde kullanılan şarj cihazları için yeni kurallar geliyor. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle USB-C kabloları, kablosuz şarj cihazları ve adaptörlere yönelik enerji verimliliği, uyumluluk ve ürün bilgilendirme şartları belirlendi. Yeni standartların büyük bölümü 14 Aralık 2028'de uygulanmaya başlayacak. Peki, evlerimizde kullandığımız şarj cihazları değişecek mi, eski USB-C kabloları kullanılabilecek mi? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
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Evde, iş yerinde, otomobilde... Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok elektronik cihazı şarj etmek için kullandığımız adaptörler ve kablolar yeni standartlara hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Yeni tebliğle şarj cihazlarının enerji tüketiminden farklı cihazlarla uyumuna, USB-C kablolarının teknik özelliklerinden tüketiciye sunulan ürün bilgilerine kadar birçok konuda yeni şartlar getiriliyor.
Düzenleme yalnızca telefon şarj adaptörlerini değil, kablosuz şarj pedlerini ve taşınabilir piller için kullanılan bazı şarj cihazlarını da kapsıyor.
ŞARJ CİHAZLARINDA HANGİ KURALLAR DEĞİŞİYOR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı düzenlemenin temel amacı, şarj cihazlarının daha verimli çalışmasını sağlamak, gereksiz enerji tüketimini azaltmak ve farklı cihazlar arasındaki uyumluluğu artırmak.
Yeni kurallar kapsamında üreticilerin ve ithalatçıların cihazların enerji performansına ilişkin teknik gereklilikleri karşılaması gerekiyor.
Şarj cihazlarının çalışırken ve kullanılmadıkları durumlarda tükettikleri enerji, teknik uyumlulukları, ürün bilgilerinin gösterilmesi ve ilgili testlerden geçirilmesi düzenleme kapsamında değerlendiriliyor.
Üreticiler ayrıca ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu gösteren teknik belgeleri hazırlamakla yükümlü olacak.
Böylece piyasaya sunulan ürünlerin yalnızca şarj etme işlevi değil, enerji verimliliği ve tüketiciye sağladığı teknik bilgiler de denetlenecek.
USB-C KABLOLARINA YENİ STANDART GELİYOR
Düzenlemenin dikkat çeken bölümlerinden biri USB-C kablolarına ilişkin.
Cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve birçok elektronik cihazda yaygınlaşan USB-C bağlantısı için teknik uyumluluk şartları belirlendi.
Tebliğ, her iki ucunda USB-C bağlantısı bulunan ve 60 watt veya 240 watt güç sınıfında yer alan belirli kabloları kapsıyor.
Bu kabloların ilgili teknik standartları karşılaması ve ürün bilgilerinin öngörülen şekilde sunulması gerekecek.
Düzenlemenin amacı, kabloların taşıyabildiği gücün ve teknik özelliklerinin daha açık biçimde belirlenmesine yardımcı olmak.
Özellikle yüksek güçle çalışan dizüstü bilgisayarlarda kullanılan kablolar ile daha düşük güçte şarj sağlayan ürünler arasındaki farkların anlaşılması önem taşıyor. Çünkü USB-C bağlantısına sahip iki kablo, aynı şarj performansını sunmayabiliyor.
KABLOSUZ ŞARJ CİHAZLARINDA DA KURALLAR DEĞİŞECEK
Yeni tebliğ kablosuz şarj cihazları ve şarj pedlerini de kapsıyor.
Düzenlemede, elektromanyetik indüksiyon yoluyla 50 wattı aşmayan güç aktarımı için tasarlanan belirli kablosuz şarj ürünleri tanımlanıyor.
Şarj cihazıyla şarj pedi arasında da teknik bir ayrım yapılıyor. Güç kaynağı aynı ünitenin içerisinde bulunan ürünler kablosuz şarj cihazı, ayrı güç kaynağına ihtiyaç duyan ürünler ise kablosuz şarj pedi olarak değerlendiriliyor.
Bu ürünlerin de enerji verimliliği ve çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygun şekilde piyasaya sunulması gerekiyor.
Böylece kablosuz şarj sırasında ortaya çıkan enerji kayıpları ve cihazların kullanılmadıkları zamanlardaki enerji tüketimi de yeni standartların kapsamına giriyor.
EVDEKİ ESKİ ŞARJ CİHAZLARI DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?
Yeni düzenlemeyle birlikte akla gelen ilk sorulardan biri de mevcut şarj cihazlarının kullanılıp kullanılamayacağı.
16 Ekim'de yayımlanan tebliğ, vatandaşların evlerinde bulunan adaptörleri veya USB-C kablolarını değiştirmesini zorunlu kılmıyor.
Kurallar, esas olarak kapsama giren ürünlerin piyasaya arz edilmesi ve teknik uygunluklarının sağlanmasıyla ilgili.
Dolayısıyla bugün kullanılan bir şarj cihazının yalnızca yeni tebliğ yayımlandığı için geçersiz hale gelmesi ya da kullanımının yasaklanması söz konusu değil.
Tebliğde ayrıca daha önce piyasaya sunulan bazı cihazların yedek güç kaynakları için özel geçiş hükümleri de bulunuyor.
YENİ ŞARJ CİHAZI KURALLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin büyük bölümü 14 Aralık 2028'de yürürlüğe girecek.
Tebliğin kapsamını belirleyen maddesi ve bazı geçiş hükümleri ise yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.
Bu süre, üretici ve ithalatçıların ürünlerini yeni teknik gerekliliklere hazırlayabilmesine imkân tanıyor.
Öte yandan düzenlemede bazı ürün grupları için daha uzun geçiş süreleri öngörülüyor.
Çıkış gücü 100 wattın üzerinde olan ve USB Güç Dağıtımı (USB-PD) bağlantı noktası bulunan belirli harici güç kaynakları için eski düzenlemenin ilgili hükümleri 14 Aralık 2030'a kadar uygulanabilecek.
Belirli koşulları karşılayan yedek parça niteliğindeki harici güç kaynaklarında ise eski teknik şartların 14 Aralık 2033'e kadar geçerli olmasına imkân tanınıyor.
HER ŞARJ CİHAZI YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA MI?
Tebliğde bazı ürünler için istisnalar bulunuyor.
Örneğin yalnızca belirli tıbbi cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanmış harici güç kaynakları, kesintisiz güç kaynakları ve belirli otonom cihazların şarj istasyonları düzenlemenin kapsamı dışında tutuluyor.
Yalnızca kişi veya yük taşımacılığında kullanılan araçlar için tasarlanmış belirli harici güç kaynakları da istisnalar arasında yer alıyor.
Dolayısıyla yeni kurallar her türlü elektrikli ürün veya güç kaynağına aynı şekilde uygulanmayacak.
ŞARJ CİHAZLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Bir şarj cihazı, prizden aldığı elektriğin tamamını bağlı olduğu cihaza aktaramıyor. Enerjinin bir bölümü dönüşüm sırasında kayboluyor.Şarj cihazının teknik tasarımı, bu kaybın ne kadar olacağını belirleyen unsurlar arasında bulunuyor.
Ayrıca bazı adaptörler, bağlı bir cihazı şarj etmedikleri zamanlarda da elektrik tüketebiliyor.
Yeni düzenleme, şarj cihazlarının enerji performansına ilişkin gerekliliklerle bu kayıpların azaltılmasını hedefliyor.
Ürünlerin teknik bilgilerinin açıkça sunulması da tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun adaptör ve kablo seçmesini kolaylaştırabilecek.
TÜRKİYE'DEKİ DÜZENLEME AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARIYLA UYUMLU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni tebliği, Avrupa Birliği'nin 13 Ekim 2025 tarihli ve 2025/2052 sayılı düzenlemesi dikkate alınarak hazırlandı.
Türkiye'de 2020 yılında yayımlanan harici güç kaynaklarına ilişkin önceki tebliğin yerini alacak yeni düzenleme, şarj teknolojilerindeki gelişmeleri de kapsayan daha geniş bir teknik çerçeve oluşturuyor.
14 Aralık 2028'de yeni gerekliliklerin büyük bölümünün uygulanmaya başlamasıyla birlikte piyasaya sunulacak ilgili adaptörler, kablosuz şarj cihazları ve USB-C kabloları için güncellenmiş standartlar geçerli olacak.