Sapık üvey baba linçten zor kurtuldu! Mahkeme karar verildi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için televizyon programına çıkan ve 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yalnız (63), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
• 01 Haziran 2024 - 14:47 • Son Güncelleme:
Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
• 01 Haziran 2024 - 14:47 • Son Güncelleme: