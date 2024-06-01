Sapık üvey baba linçten zor kurtuldu! Mahkeme karar verildi

Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.