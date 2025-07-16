Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

1

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Profesyonel dalgıç ekibi ile 2 bin 500 metrelik hat içinde devam eden çalışmalar çerçevesinde doğal yollar ile oluşan tortu ve bitkiler vakum yöntemi ile temizleniyor.