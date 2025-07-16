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GündemSapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek
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Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

16.07.2025 - 17:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Sakarya'nın göz bebeği, tüm bölgenin can damarı Sapanca Gölü, içme suyu kalitesini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla temizleme çalışmalarına başlandı. Yürütülen bu kritik görevde, profesyonel dalgıçlar adeta zamanla yarışıyor.

1Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Profesyonel dalgıç ekibi ile 2 bin 500 metrelik hat içinde devam eden çalışmalar çerçevesinde doğal yollar ile oluşan tortu ve bitkiler vakum yöntemi ile temizleniyor.

2Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

45 gün boyunca sürmesi planlanan temizlik süreci sonunda hattın iletim kapasitesi artacak. İşlemler tamamlandığında ise Sapanca Gölü’nün içme su kalitesinin sürdürebilirliği güvence altına alınacak.

3Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

Kıyı kesiminden bin 200 metre kadar uzaklıkta devam eden hat temizliği ise bir ay boyunca devam edecek.

4Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

45 yıllık meslek tecrübesine sahip profesyonel balık adam ve dalış amiri Ahmet Tezer, "Bugüne kadar birçok baraj ve içme suyu hattında görev aldım.

5Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

Ancak Sapanca Gölü içme suyu kalitesi açısından son derece özel bir konumda. Vatandaşlarımızdan bu değeri korumaları ve kirletmemeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz" dedi.

6Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, Sapanca Gölü’nün korunması gerektiğine dikkat çekerek, "25 metre derinlikte, kıyıdan bin 206 metre açıkta çalışıyoruz. Sapanca Gölü, içme suyu olarak kullanım açısından son derece yüksek değerlere sahip. Ancak sınırlı bir kapasitesi var. Yoğun nüfus, artan su tüketimi ve azalan yağışlar, bu doğal kaynağın sınırlarını zorluyor.

7Sapanca Gölü'nde kritik mücadele: Adeta zamanla yarışıyorlar! 45 gün boyunca sürecek

Herkesi suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.