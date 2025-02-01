Sanayide ara eleman sorunu artıyor: Ustalar yetiştirecek çırak bulamıyor, sektörde istihdam sıkıntısı başladı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sanayi sitesi esnafı, sektörde çırak yetişmemesinden ve eleman bulamamaktan yakınıyor. Sektörün bu sebeple gelecekte sekteye uğrayacağını söyleyen esnaf, "Çırak bize geldiğinde 18 yaşını doldurmuş oluyor, söz geçiremiyoruz. Gençler kolay para kazanma yolunu arıyor" dedi.
İHA
• 01 Şubat 2025 - 14:15 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Şubat 2025 - 14:15 • Son Güncelleme: