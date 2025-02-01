Sanayide ara eleman sorunu artıyor: Ustalar yetiştirecek çırak bulamıyor, sektörde istihdam sıkıntısı başladı

"GENÇLER KOLAYA KAÇIYOR"

Diğer bir sanayi esnafı Salih Haldız da, "Gençlerin tamamı masa başı iş istiyor. Temiz giyinip, az mesai yapmak istiyor. Sanayi öyle değil tabi. Çıraktan yana mağdur durumdayız. Çırak yetişmiyor. Bu yüzden gelecekte bu arabaların tamiri de sorun olacak, insan kaynağı yetişmiyor" şeklinde konuştu.