Samsun'da doğanın atıkları sanatla buluşuyor: Doğadan topladığı çiçek ve yaprakları ölümsüzleştiriyor

Malzemeyi bulduktan sonra ne yapacağınıza karar verilip, hemen yapılabiliyor. Alçının kuruması biraz zaman alıyor. Ondan sonra renklendirmesi yapıyorsunuz. Fazla zor bir iş değil. Ama çok kalıcı oluyor. Zaten doğayı çok severim. Doğadan malzemeler, tohumlar topluyorum. Onlarla da bir kompozisyonlar yapıyorum. 3 boyutlu kompozisyonlar. Doğadaki atıkları değerlendirmek istedim. Bir de onların kalıcı olmasını istedim. Çünkü doğayı çok seviyorum.