Samsun'da doğanın atıkları sanatla buluşuyor: Doğadan topladığı çiçek ve yaprakları ölümsüzleştiriyor
Samsun'da atölyesi bulunan Heykeltıraş Füsun Yalçın, doğadan topladığı çiçek, yaprak ve dalların kalıplarını çıkartarak sanat eserine dönüştürüyor. Yalçın, "Doğadaki atıkları değerlendirmek istedim. Bir de onların kalıcı olmasını istedim. Çünkü doğayı çok seviyorum. Çiçekler solmasın diye onları ölümsüzleştirmek istedim" dedi.
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)
• 08 Mart 2025 - 16:25 • Son Güncelleme:
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)
• 08 Mart 2025 - 16:25 • Son Güncelleme: