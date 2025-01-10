Sakarya'ya metrobüs geliyor! Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek
Sakarya'da mart ayında bir bölümü hizmete açılması hedeflenen 11 istasyondan oluşan metrobüs projesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olacak Sakarya'daki proje, inşası devam eden Şehir Hastanesi içinden Millet Bahçesi'ne kadar uzanacak. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde incelemeye geldik. Metrobüs çok fazla kullanılan bir araç değil Türkiye'de. Metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirde yaşayan insanlarımızın güvenli, hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek bir anlayış ortaya koydu' dedi.
İHA
• 10 Ocak 2025 - 14:40 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Ocak 2025 - 14:40 • Son Güncelleme: