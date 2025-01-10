Sakarya'ya metrobüs geliyor! Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Metrobüsleri biz yeni yollarla metrobüs hattı kurarak, Yenikent bölgesi dediğimiz Şehir Hastanesi'nin içinden Aziz Duran ve Millet Bahçesi'ne kadar 17 kilometrelik bir alanda bu hatta başlatmış olduk. Bu hatta 11 durağımız var. Yazlık Kavşağı ile beraber inşallah insanların daha güvenli, daha hızlı ve modern bir şekilde seyahat etmesini sağlamış olacağız. Biz ortaya bir irada koyduk ve dedik ki 'Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapı olarak tüm çalışmaları biz yapacağız.' Bununla ilgili de mart sonuna kadar bu güzergahta Yenikent bölgemizden Yazlık Kavşağı'na kadar metrobüsümüzü çalıştırmayı hedefliyoruz” dedi.