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Sakarya'ya metrobüs geliyor! Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Sakarya'da mart ayında bir bölümü hizmete açılması hedeflenen 11 istasyondan oluşan metrobüs projesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olacak Sakarya'daki proje, inşası devam eden Şehir Hastanesi içinden Millet Bahçesi'ne kadar uzanacak. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde incelemeye geldik. Metrobüs çok fazla kullanılan bir araç değil Türkiye'de. Metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirde yaşayan insanlarımızın güvenli, hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek bir anlayış ortaya koydu' dedi.

İHA
• 10 Ocak 2025 - 14:40 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Ocak 2025 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Sakaryaya metrobüs geliyor Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Sakarya'da şehrin ulaşımına konfor sağlayacak 11 istasyondan oluşan ve mart ayında bir bölümü faaliyete geçmesi hedeflenen metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olacak Sakarya'daki proje, inşası devam eden Şehir Hastanesi içinden Millet Bahçesi'ne kadar uzanacak.

2Sakaryaya metrobüs geliyor Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

17 kilometre uzunluğundaki alanın tamamlanan yaklaşık 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mart ayında hattın Yenikent bölgesinden Yazlık Kavşağı'na kadar olan bölümünün açılmasını hedeflediklerini söyledi.

3Sakaryaya metrobüs geliyor Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Başkan Alemdar, “Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde incelemeye geldik. Metrobüs çok fazla kullanılan bir araç değil Türkiye'de. Metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirde yaşayan insanlarımızın güvenli, hızlı ve seyahat özgürlüğünü gemişletecek bir anlayış ortaya koydu.

4Sakaryaya metrobüs geliyor Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi, Sakarya'daki ulaşımı en modern ve güvenli şekilde yaparken en uygun şekilde insanlarımızı taşımaya gayret edeceğiz. Ancak metrobüsleri normal güzergahlarda çalıştıramıyorsunuz.

5Sakaryaya metrobüs geliyor Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Metrobüsleri biz yeni yollarla metrobüs hattı kurarak, Yenikent bölgesi dediğimiz Şehir Hastanesi'nin içinden Aziz Duran ve Millet Bahçesi'ne kadar 17 kilometrelik bir alanda bu hatta başlatmış olduk. Bu hatta 11 durağımız var. Yazlık Kavşağı ile beraber inşallah insanların daha güvenli, daha hızlı ve modern bir şekilde seyahat etmesini sağlamış olacağız. Biz ortaya bir irada koyduk ve dedik ki 'Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapı olarak tüm çalışmaları biz yapacağız.' Bununla ilgili de mart sonuna kadar bu güzergahta Yenikent bölgemizden Yazlık Kavşağı'na kadar metrobüsümüzü çalıştırmayı hedefliyoruz” dedi.

6Sakaryaya metrobüs geliyor Çalışmalar başladı mart ayında hizmete girecek

Metrobüs hattında çalışmaların devam ettiğini aktaran Alemdar, “Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometrelik güzergahı bitirmiş durumdayız. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ilk etapta Yenikent bölgesinden Yazlık Kavşağı'na kadar insanlarımızı taşımayı hedefliyoruz. Ve buradaki çalışmalarda hiçbir ağacı, fidanı ve ekili olan bitkileri kaybolmaması için güvenli, kontrollü bir şekilde alarak, yeni yapacağımız hayvan barınağımızın etrafında yeniden değerlendireceğiz. Bu açıdan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden metrobüsümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.