RAMAZAN AYI BESLENME Ã–NERÄ°LERÄ°

Uzman diyetisyen Elif Erkin de ramazan ayÄ± beslenme Ã¶nerileri verdi: Ramazan ayÄ±nÄ±n verdiÄŸi maneviyat elbette yadsÄ±namaz. Ancak bu sÃ¼reci zayÄ±flamanÄ±n bir yolu olarak gÃ¶rmek yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. Zaten uzun sÃ¼re aÃ§ kalÄ±yoruz, midemiz kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor bir ÅŸey yemek istemiyoruz, iftarÄ± da geÃ§iÅŸtiririm ee sonrasÄ±nda da zayÄ±flarÄ±m diyenleri duyar gibiyim. Bu hataya dÃ¼ÅŸmeyin derim, zayÄ±flama diyeti uyguluyorsanÄ±z veya zayÄ±flama diyetine baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z Ã¶ncelikle bilmelisiniz ki ramazan ayÄ± ve oruÃ§ buna engel deÄŸil. Tek ÅŸart yeterli ve dengeli planlanmÄ±ÅŸ size Ã¶zel beslenme planÄ±. Aksi halde aÃ§ kalan vÃ¼cut elbette kilo kaybÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r ama bu kalÄ±cÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir zayÄ±flama yÃ¶ntemi olmayacaktÄ±r. Bu nedenle zayÄ±flama diyetinizi mutlaka uzman bir diyetisyenden ramazana yÃ¶nelik olarak planlatmalÄ±sÄ±nÄ±z.