Sahurda yenirse tok tutuyor, oruç tutarken açlÄ±k ve halsizlik hissini ortadan kaldÄ±rÄ±yor! Vitamin, kalsiyum, protein...
Hepsi birer protein deposu, sahurda tÃ¼ketilirse tok kalmayÄ± saÄŸlÄ±yor, gÃ¼n boyu susamayÄ± engelliyor. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiriyor, yorgunluk, stres, mevsim geÃ§iÅŸleri, nezle, grip, Ã¼st solunum yollarÄ± enfeksiyonlarÄ± ve bazÄ± alerjiler gibi hastalÄ±klara iyi geliyor. Hepsi saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸ ve lif deposu, uzun sÃ¼re tok kalmaya yardÄ±mcÄ± oluyor Kan ÅŸekerini kontrol ediyor, gÃ¼n boyu yoÄŸun aÃ§lÄ±k, halsizlik hissini ortadan kaldÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte kalsiyum ve D vitamini kaynaÄŸÄ± olan mucize besinler...
KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸu gÃ¼nlerde birÃ§ok kiÅŸi de oruÃ§ tutuyor. OruÃ§ tutarken baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini korumak isteyenlerin en Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸi ÅŸey ise ramazanda tok tutan besinler. "Uzun saatler oruÃ§ tuttuÄŸumuz gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda beslenme konusunda daha da dikkatli olmak gerekiyor" diyen Beslenme ve Diyet UzmanÄ± Damla Tatan, ramazanda tÃ¼ketildiÄŸinde tok tutan besinleri sÄ±raladÄ±...
LOR PEYNÄ°RÄ°
Lor peynir hem protein deposudur hem de neredeyse tuzsuzdur. Bu sayede tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlarken tuzlu diÄŸer peynirlerin aksine gÃ¼n boyu susamanÄ±zÄ± engeller. Sahurda kahvaltÄ±larÄ±nÄ±za lor peyniri ekleyebilir, salatalarÄ±nÄ±zda kullanarak baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edebilirsiniz. Lor tÃ¼ketemiyorsanÄ±z sofralarÄ±nÄ±zda az yaÄŸlÄ±, az tuzlu peynirlere mutlaka yer verin.
YUMURTA
Tok tutan yiyecekler denince akla ilk olarak en kaliteli protein kaynaÄŸÄ± olan yumurta gelir. Sahur iÃ§in haÅŸlanmÄ±ÅŸ ya da poÅŸe yumurta uygun bir seÃ§im olabilir.
PROTEÄ°N Ä°Ã‡EREN BESÄ°NLER
GÃ¶rÃ¼nÃ¼r yaÄŸlarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± et, beyaz et, sÃ¼t, yoÄŸurt, yumurta, peynir yÃ¼ksek protein iÃ§erikleri ile uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlar. Sahurda sofralarÄ±nÄ±zda mutlaka bu besinlere yer verin.
YULAF EZMESÄ°
Yulaf ezmesinin posa iÃ§eriÄŸi Ã§ok yÃ¼ksektir ve vÃ¼cut tarafÄ±ndan yakÄ±lmasÄ± uzun sÃ¼rer. Yulaf ezmesi harika bir beta glukan kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Beta Glukan kan ÅŸekerini dengelemesinin yanÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini de gÃ¼Ã§lendirir. Yorgunluk, stres, mevsim geÃ§iÅŸleri, nezle, grip, Ã¼st solunum yollarÄ± enfeksiyonlarÄ± ve bazÄ± alerjiler gibi hastalÄ±klarda beta glukanÄ±n destekleyici bir tedavi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
BAKLAGÄ°LLER
Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller yÃ¼ksek miktarda posa iÃ§ermelerinin yanÄ± sÄ±ra bitkisel protein aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zengin kaynaklardÄ±r. Ramazanda humus, piyaz gibi baklagillerle yapÄ±lan geleneksel lezzetlere sahur sofralarÄ±nÄ±zda yer verebilirsiniz.
SALATA VE SEBZE
YeÅŸil sebzeler ve salatalar bol miktarda su iÃ§erdikleri iÃ§in hem fazla kalori almadan kolayca doymanÄ±zÄ± hem de posa iÃ§erikleri sayesinde uzun sÃ¼rede sindirildikleri iÃ§in tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlarlar. Sahur sofralarÄ±nÄ±zda maydanoz, nane, fesleÄŸen gibi yeÅŸilliklerle yapÄ±lmÄ±ÅŸ salatalar, buharda piÅŸmiÅŸ brokoli, fÄ±rÄ±nda BrÃ¼ksel lahanasÄ± gibi sebzeler bulundurabilirsiniz.
KURU YEMÄ°Åž Â
Badem, ceviz gibi kuru yemiÅŸler saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸ ve lif deposudur. Ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerinizde ve sahurda porsiyon kontrolÃ¼ ile yiyeceÄŸiniz tuzsuz badem, fÄ±ndÄ±k, ceviz uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. YÃ¼ksek miktarda tÃ¼ketimlerinin kilo artÄ±ÅŸÄ± ve karaciÄŸer yaÄŸlanmasÄ±na sebep olabileceÄŸini ise unutmayÄ±n.Â
AVAKADOÂ
Avokado gÃ¼Ã§lÃ¼ bir doymamÄ±ÅŸ yaÄŸ ve potasyum deposudur. Avokadoyu tek baÅŸÄ±na yiyebileceÄŸiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilir ya da salatalarÄ±nÄ±za doÄŸrayabilirsiniz.
GLÄ°SEMÄ°K Ä°NDEKSÄ° DÃœÅžÃœK BESÄ°NLER
Bir besinin glisemik indeksinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±, sindirim sÃ¼recinin uzun olduÄŸu anlamÄ±na gelir. HÄ±zlÄ± sindirilen besinlere gÃ¶re kan ÅŸekerinin bir anda yÃ¼kselip sonrasÄ±nda hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ne sebep olur. Kan ÅŸekerinin hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸmesi kÄ±sa sÃ¼rede acÄ±kmak anlamÄ±na gelir. Ä°ÅŸlenmiÅŸ tahÄ±llarÄ±n; beyaz undan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ekmek, ÅŸekerli ve ÅŸeker iÃ§eren eden yiyecek ve iÃ§eceklerin glisemik indeksi yÃ¼ksektir.
Bunlar yerine tam buÄŸday ekmeÄŸi, tam tahÄ±llÄ± ekmekler tÃ¼ketilmeli. Patates, pirinÃ§, bezeleye, havuÃ§, hamur iÅŸleri glisemik indeksi yÃ¼ksek diÄŸer besinlerdir. Ã–zellikle sahurda glisemik indeksi yÃ¼ksek besinlerin tÃ¼ketimi gÃ¼n boyu yoÄŸun aÃ§lÄ±k, halsizlik hissi yaÅŸamanÄ±za sebep olur.
SÃœT-YOÄžURT-KEFÄ°R
Protein iÃ§eriklerinin yanÄ±nda Ã§ok iyi kalsiyum ve D vitamini kaynaÄŸÄ± olan sÃ¼t, yoÄŸurt ve kefir, uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlayan besinler arasÄ±nda Ã¶n sÄ±ralarda yer alÄ±r. Sahurda 1 bardak sÃ¼t ya da kefir iÃ§meyi ya da 1 kase yoÄŸurt yemeyi ihmal etmeyin.
RAMAZAN AYI BESLENME Ã–NERÄ°LERÄ°
Uzman diyetisyen Elif Erkin de ramazan ayÄ± beslenme Ã¶nerileri verdi: Ramazan ayÄ±nÄ±n verdiÄŸi maneviyat elbette yadsÄ±namaz. Ancak bu sÃ¼reci zayÄ±flamanÄ±n bir yolu olarak gÃ¶rmek yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir. Zaten uzun sÃ¼re aÃ§ kalÄ±yoruz, midemiz kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yor bir ÅŸey yemek istemiyoruz, iftarÄ± da geÃ§iÅŸtiririm ee sonrasÄ±nda da zayÄ±flarÄ±m diyenleri duyar gibiyim. Bu hataya dÃ¼ÅŸmeyin derim, zayÄ±flama diyeti uyguluyorsanÄ±z veya zayÄ±flama diyetine baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z Ã¶ncelikle bilmelisiniz ki ramazan ayÄ± ve oruÃ§ buna engel deÄŸil. Tek ÅŸart yeterli ve dengeli planlanmÄ±ÅŸ size Ã¶zel beslenme planÄ±. Aksi halde aÃ§ kalan vÃ¼cut elbette kilo kaybÄ±na ulaÅŸacaktÄ±r ama bu kalÄ±cÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir zayÄ±flama yÃ¶ntemi olmayacaktÄ±r. Bu nedenle zayÄ±flama diyetinizi mutlaka uzman bir diyetisyenden ramazana yÃ¶nelik olarak planlatmalÄ±sÄ±nÄ±z.
Bahar aylarÄ±na denk gelen Ramazan ayÄ±nda gÃ¼ndÃ¼z saatlerinin uzun olmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 14 saat vÃ¼cudumuz aÃ§ ve susuz kalÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§te kendimizi halsiz ve yorgun hissetmemek iÃ§in iftar, iftardan sahura kadar olan sÃ¼reÃ§te ve sahurda dengeli beslenmek ÅŸarttÄ±r. Ã–zel durumlarÄ± olan, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± el vermeyen bireylerin oruÃ§ tutmasÄ± sakÄ±ncalÄ±dÄ±r. Bunlar;
-Diyabet ve hipertansiyon hastalarÄ±
-Hamileler ve emziren anneler
-Ã‡ok yaÅŸlÄ± ve hasta olanlar
-Verem ve kanser hastalarÄ±
-AÄŸÄ±r bÃ¶brek ve kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar
-Mide Ã¼lseri, safra kesesi iltihabÄ±, karaciÄŸer yetmezliÄŸi olan kiÅŸiler
-AÄŸÄ±r enfeksiyon geÃ§irenler veya ateÅŸli hastalÄ±klarÄ± olanlar
-SÄ±k sÄ±k ilaÃ§ almasÄ± gerekenler
Ramazanda deÄŸiÅŸen beslenme tarzÄ±nÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± olumsuz ÅŸekilde etkilememesi iÃ§in dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
UYKUYA YENÄ°LÄ°P SAHURU Ä°HMAL ETMEYÄ°N!
Pek Ã§ok insan uyuyup tekrar uyanmamak adÄ±na geÃ§ saatte yiyip yatma eylemini tercih ederken birÃ§oÄŸu da sadece su iÃ§ip yatmakla yetiniyor. Oysa her iki durumda hatalÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu beslenme tarzÄ± yaklaÅŸÄ±k 14 saat olan aÃ§lÄ±ÄŸÄ±, ortalama 20 saate Ã§Ä±karmaktadÄ±r. Bu da aÃ§lÄ±k kan ÅŸekerinin daha erken saatlerde dÃ¼ÅŸmesine ve buna baÄŸlÄ± olarak gÃ¼nÃ¼n daha verimsiz geÃ§mesine neden olmaktadÄ±r. Sahura kalkmak bir sonraki gÃ¼n iÃ§erisinde hem daha az aÃ§lÄ±k ve susuzluk hissetmenize katkÄ± saÄŸlayacak, hem de daha enerjik olmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.
Sahurda Ã¶nemli olan nokta ise yediklerimizdir. Gece yenilen aÄŸÄ±r yemeklerin gece metabolizma hÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yaÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸme riski fazla olacaÄŸÄ±ndan sahurda midede uzun sÃ¼re kalarak tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, kan ÅŸekerinde ani deÄŸiÅŸiklik yaratmayacak ve sÄ±vÄ± dengesini saÄŸlayacak besinler seÃ§ilmelidir.
SAHUR SEÃ‡Ä°MLERÄ° NASIL OLMALI?
Sahurda sÃ¼t, yoÄŸurt, peynir, yumurta gibi besinlerden oluÅŸan hafif bir kahvaltÄ± yapÄ±lmalÄ± ya da Ã§orba, sebze ve zeytinyaÄŸlÄ± yemeklerden oluÅŸan bir Ã¶ÄŸÃ¼n tercih edilmelidir. SusuzluÄŸu arttÄ±racaÄŸÄ± iÃ§in sahurda zeytin yerine 4-5 ceviz veya 10-15 badem fÄ±ndÄ±k gibi seÃ§imler yapÄ±labilir. Ancak gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§ok fazla acÄ±kanlar iÃ§in midenin boÅŸalma sÃ¼resini uzatarak acÄ±kmayÄ± geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavÄ± gibi yemekleri tÃ¼ketmesi; aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸlÄ±, tuzlu ve aÄŸÄ±r yemekler ile unlu gÄ±dalardan uzak durulmasÄ± uygundur.
SÄ±vÄ± desteÄŸi iÃ§in; az ÅŸekerli komposto, ayran, bitki Ã§aylarÄ±, ÅŸekersiz limonata, bol su ve maden suyu seÃ§ilebilir. Sahurda en az 3 bardak su iÃ§melidir. Ancak suyun soÄŸuk deÄŸil oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda olmasÄ± gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ soÄŸuk su vÃ¼cudu daha Ã§abuk terk eder.
RAMAZANDA BESLENME Ã–NERÄ°LERÄ°
1. Ramazan ayÄ± sÃ¼resince yeterli ve dengeli beslenmeye Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir.
2. Ramazan ayÄ±nda Ã¶ÄŸÃ¼nler; sahur ve iftarda iki ana Ã¶ÄŸÃ¼n ile, iftardan sonra 1-1.5 saat aralÄ±klarla iki ara Ã¶ÄŸÃ¼n ÅŸeklinde dÃ¼zenlenmelidir.
3. Mutlaka sahur yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.
4. Ä°ftara hurma, peynir, domates, zeytin gibi kahvaltÄ±lÄ±klar veya Ã§orba gibi hafif yemeklerle baÅŸlanÄ±lmalÄ±dÄ±r. BaÅŸlangÄ±Ã§ sonrasÄ± 15 dakika ara verilmelidir.
5. GÃ¼nde ortalama 2- 2,5 litre su iÃ§meye, bununla birlikte enerji verirken sÄ±vÄ± ihtiyacÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layacak ayran, taze sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ meyve sularÄ±, soda, sebze sularÄ± vd. iÃ§meye Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir.
6. Ä°ftarda aÅŸÄ±rÄ± ÅŸerbetli tatlÄ±lar yerine sÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±lar tercih edilmelidir.
7. Yemekleri hÄ±zlÄ± yemekten kaÃ§Ä±nmalÄ±, yavaÅŸ yavaÅŸ ve iyice Ã§iÄŸneyerek yenilmelidir.
8. Tek seferde bÃ¼yÃ¼k porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar kÃ¼Ã§Ã¼k porsiyonlar ÅŸeklinde beslenilmelidir.
9. Ä°ftar yemeÄŸinden sonra kÄ±sa mesafeli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapmak sindirime yardÄ±mcÄ± olmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan yararlÄ± olacaktÄ±r.
10. Ramazan ayÄ±nda yemeklerin piÅŸirme yÃ¶ntemleri de Ã§ok Ã¶nemlidir. Ã–zellikle Ä±zgara, haÅŸlama ve fÄ±rÄ±nda yapÄ±lan yemekler tercih edilmelidir.
11. KabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemek iÃ§in, yemeklerde lif oranÄ± yÃ¼ksek gÄ±dalar ve ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fÄ±ndÄ±k, badem gibi kuru yemiÅŸler tercih edilmelidir. (Milliyet)