Sahte kimlikle araç kiralayıp yasa dışı işler yapılıyor! Sektör temsilcileri çözüm arıyor
Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, sahte kimlikle araç kiralamanın arttığını ve kiralanan araçların zaman zaman yasa dışı işlerde kullanılabildiğini söyledi. Demir, araç kiralama şirketlerinin müşterilere araçlarını emanet ederken aldığı çeşitli güvenlik önlemlerinin, sahte kimlik kullanımı ile etkisiz hale getirilebildiğini belirtti.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)
• 01 Haziran 2024 - 11:47 • Son Güncelleme:
Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)
• 01 Haziran 2024 - 11:47 • Son Güncelleme: