Sahil kentlerinin en büyük problemine lisesiler çözüm buldu! Bu proje büyük ilgi gördü

Atakum Meslek ve Teknik Lisesi öğrencilerden oluşan 'Ata Wings' takımı ise yangın avcısı ismini verdikleri proje ile İnsansız Hava Aracı yaptı. Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Muhammet Kaan Uzun, "Bu projemizle tam otonom insansız hava aracımızla yangın bölgelerinde tamamen aracımızla yangın tespiti ve bunu söndürmesini amaçlıyoruz. Üzerinde 2 tane bilgisayarımız var. Bir tanesi otonom uçuş için gerekli olan bilgisayarımızdır. Diğeri ise kendi yazılımımızla yaptığımız bilgisayardır" dedi.