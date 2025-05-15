Sahil kentlerinin en büyük problemine lisesiler çözüm buldu! Bu proje büyük ilgi gördü
Samsun'da lise öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde birçok projeye imza attı. Geliştirilen projelerin çoğu çevreyi ve doğayı korumaya yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor. Projeler içerisinde en dikkat çekici olanı ise, sahil kentlerin en büyük problemi olan müsilaj ve plastik atıkları toplayan araç... İşte liseli öğrencilerin dikkat çeken çalışmaları...
İHA
• 15 Mayıs 2025 - 17:44 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Mayıs 2025 - 17:44 • Son Güncelleme: