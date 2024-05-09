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Gündem Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi
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Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi

Gök gürültülü sağanaklar yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği ise toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağını belirtirken vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen de, 'Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.' açıklamasında bulundu.

• 09 Mayıs 2024 - 18:40 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 18:40 • Son Güncelleme:
1 Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

3 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 ÜLKE GENELİNDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

ÜLKE GENELİNDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

5 Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

6 BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİNDEN

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada ise, 'Cuma günü İstanbul’da görülmesi beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor. Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı, Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadeleri kullanıldı.

7 YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
2024 Nisan ayı Türkiye'nin en sıcak Nisan ayı oldu. Uzun yıllar ortalamasının 4 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Mayıs ayının ilk yarısı ise dalgalı bir seyir izliyor. Ortalamanın altında günler yaşandı. Montları sandığa koyamadık hala. Mayısın 2. yarısı yaza dönük hava olacak.

8 Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi

Bugün perşembe batıda sıcaklık düşüyor, İstanbul bugün 21 derece. Hafta sonu tekrar montları giyecek, 16 dereceye düşecek. Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.

9 MARMARA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 EGE

EGE

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

11 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

12 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C Az bulutlu

13 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

15 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C Az bulutlu

VAN °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu