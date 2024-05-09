Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı