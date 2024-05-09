Sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar geldi
Gök gürültülü sağanaklar yağışlar geri dönüyor. Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği ise toz taşınımının pazar gününe kadar etkili olacağını belirtirken vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen de, 'Bugün Batı Karadeniz ve Marmara’nın güneyinde önemsiz yağmur var. İstanbul’a yağmur, Marmara ve Ege ile birlikte yarın gelecek. Hafta sonu Anadolu’yu da kapsayacak.' açıklamasında bulundu.
• 09 Mayıs 2024 - 18:40 • Son Güncelleme:
• 09 Mayıs 2024 - 18:40 • Son Güncelleme: