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GündemSadece Erzurum'da var! Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor
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Sadece Erzurum'da var! Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde, gökkuşağını andıran görüntüleri ve 45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan tepeler, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Etaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’da kırmızı ve gökkuşağı tepeleri olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta. Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu’nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" diye konuştu.

Murat AYDIN/OLTU,(Erzurum), (DHA)-
• 08 Nisan 2025 - 10:45 • Son Güncelleme:
Murat AYDIN/OLTU,(Erzurum), (DHA)-
• 08 Nisan 2025 - 10:45 • Son Güncelleme:
1Sadece Erzurumda var Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Oltu’nun doğal zenginlikleri, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Gökkuşağı ve kırmızı tepeleri ise doğa tutkunlarının bir numaralı rotalarından olmaya aday.

2Sadece Erzurumda var Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan ve dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşip, doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor.

3Sadece Erzurumda var Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Kırsal Tuzla, Yolboyu, Bahçecik ve Kaleboğazı mahallelerinde yer alan gökkuşağı ve kırmızı tepeler, her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının da sanatlarını icra etmek için sıklıkla tercih ettiği bölge, manzarasıyla turizme de katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

4Sadece Erzurumda var Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Erzurum'dan gelen doğa fotoğrafçıları, gökkuşağı ve kırmızı tepeleri, dron ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

5YAĞMUR SONRASI MUAZZAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

'YAĞMUR SONRASI MUAZZAM GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR'

Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Etaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’da kırmızı ve gökkuşağı tepeleri olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta.

6Sadece Erzurumda var Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu’nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" diye konuştu.

7Sadece Erzurumda var Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Doğa fotoğrafçısı Ali Osman Kesen ise "Erzurumlu doğa fotoğrafçıları olarak geldiğimiz Oltu'da, gökkuşağı ve kırmızı tepelerinin fotoğraflarını hem dronla hem de kameralarımızla çektik. Tüm doğaseverleri Oltu’ya bekliyoruz" dedi.