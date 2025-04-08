Sadece Erzurum'da var! Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor

Kırsal Tuzla, Yolboyu, Bahçecik ve Kaleboğazı mahallelerinde yer alan gökkuşağı ve kırmızı tepeler, her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının da sanatlarını icra etmek için sıklıkla tercih ettiği bölge, manzarasıyla turizme de katkı sağlama potansiyeli taşıyor.