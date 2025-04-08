Sadece Erzurum'da var! Geçmişi 45 milyon yıla dayanan oluşumlar doğa meraklıların ilgisini çekiyor
Erzurum'un Oltu ilçesinde, gökkuşağını andıran görüntüleri ve 45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan tepeler, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Etaş, "Bizler doğa fotoğrafçıları olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’da kırmızı ve gökkuşağı tepeleri olarak bilinen doğal oluşumlar bulunmakta. Biz de bu güzel doğal oluşumları yağmur sonrasında fotoğraflamak için geldik. Yağmur sonrası gerçekten muazzam görüntüler ortaya çıkıyor. Oltu’nun her bölgesinde bu dağları görmek mümkün" diye konuştu.
Murat AYDIN/OLTU,(Erzurum), (DHA)-
• 08 Nisan 2025 - 10:45 • Son Güncelleme:
Murat AYDIN/OLTU,(Erzurum), (DHA)-
• 08 Nisan 2025 - 10:45 • Son Güncelleme: