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DünyaRusya'nın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı! İşte Moskova'nın batmadan önceki son fotoğrafı...
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Rusya'nın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı! İşte Moskova'nın batmadan önceki son fotoğrafı...

Azak Denizi'nde 40 Rus denizciye mezar olan ve onlarcasının kaybolduğu Rus savaş gemisi Moskova'nın vurulmasının yankıları sürüyor. Rusya geminin battığını kabul ederken Moskova'nın son anlarına ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Gemiye ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. İşte dünyanın konuştuğu o kareler...

• 18 Nisan 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
• 18 Nisan 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

2Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Ukrayna füzesi nedeniyke batan geminin son anlarına ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

3Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Sosyal medyaya sızan fotoğraflar hakkında Rusya'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

4Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Kremlin, 600 fit uzunluğundaki kruvazörün yaklaşık 500 kişilik bir mürettebatının hepsinin Perşembe günü batmadan önce tahliye edildiğini açıklamıştı.

5TAHLİYE SIRASINDA ÇEKİLDİ

'TAHLİYE SIRASINDA ÇEKİLDİ'

Söz konusu görüntülerin bu tahliye işlemi sırasında cep telefonları ile çekildiği belirtiliyor.

6RUSYA İLK DEFA PAYLAŞMIŞTI

RUSYA İLK DEFA PAYLAŞMIŞTI

Rusya dün Moskova mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

7Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskova mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor.

8Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Söz konusu paylaşımda 'Moskova'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' ifadesine yer verilmişti.

9SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

10Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

11Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

12UKRAYNANIN EN CESUR ASKERİ

'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.

13Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

14GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR

GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

15Rusyanın sır gibi sakladığı görüntüler sızdı İşte Moskovanın batmadan önceki son fotoğrafı...

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

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