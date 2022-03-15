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DünyaRusya Ukrayna'ya girdi dünya savaşı kapıda! İşte NATO'nun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...
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Rusya Ukrayna'ya girdi dünya savaşı kapıda! İşte NATO'nun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Rus ordusu Ukrayna'yı işgal edince dünyanın gözü NATO'ya çevrildi. NATO'nun önemi Ukrayna-Rusya savaşı ile bir kez daha ön plana çıktı. NATO'un en güçlü orduları listesinde Türkiye üst sıralarda yer aldı. Savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik, iş gücü gibi kriterler göz önüne alındığı listeye göre işte NATO'nun en güçlü 15 ordusu...

• 15 Mart 2022 - 17:15 • Son Güncelleme:
• 15 Mart 2022 - 17:15 • Son Güncelleme:
115. Bulgaristan

15. Bulgaristan

Toplam nüfus: 7,057,504

2Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 3,278,916

3Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 36,150

4Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 33,150

5Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 56

6Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 2,440

7Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 3,900

8Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 29

9Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 700 milyon dolar

1014. Romanya

14. Romanya

Toplam nüfus: 21,457,116

11Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 11,007,501

12Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 120,000

13Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 70,000

14Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 151

15Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 717

16Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 1400

17Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 48

18Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 2,1 milyar dolar

1913. Norveç

13. Norveç

Toplam nüfus: 5,372,191

20Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 2,170,365

21Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 64,000

22Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 24,000

23Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 183

24Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 36

25Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 777

26Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 62

27Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 7 milyar dolar

2812. Hollanda

12. Hollanda

Toplam nüfus: 17,151,228

29Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 7,820,960

30Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 40,500

31Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 35,500

32Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 161

33Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 18

34Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 1,014

35Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 56

36Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 9,8 milyar dolar

3711. Çekya

11. Çekya

Toplam nüfus: 10,686,269

38Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 5,011,174

39Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 25,000

40Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 25,000

41Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 100

42Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 116

43Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 437

44Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: -

45Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 2,5 milyar dolar

4610. Yunanistan

10. Yunanistan

Toplam nüfus: 10,761,573

47Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 4,993,347

48Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 360,500

49Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 140,000

50Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 566

51Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 1,254

52Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 2,550

53Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 115

54Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 6,5 milyar dolar

559. Polonya

9. Polonya

Toplam nüfus: 38,420,687

56Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 18,826,137

57Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 105,000

58Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 105,000

59Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 469

60Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 1,100

61Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 2,411

62Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 83

63Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 9,3 milyar dolar

648. Kanada

8. Kanada

Toplam nüfus: 35,881,659

65Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 16,110,865

66Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 94,000

67Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 64,000

68Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 384

69Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 80

70Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 2,000

71Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 63

72Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 21,2 milyar dolar

737. İspanya

7. İspanya

Toplam nüfus: 49,331,076

74Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 23,136,275

75Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 139,500

76Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 124,000

77Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 522

78Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 327

79Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 2,040

80Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 46

81Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 11,6 milyar dolar

826. İtalya

6. İtalya

Toplam nüfus: 62,246,674

83Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 28,011,003

84Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 357,000

85Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 175,000

86Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 831

87Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 200

88Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 4,000

89Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 143

90Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 29,2 milyar dolar

915. Almanya

5. Almanya

Toplam nüfus: 80,457,737

92Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 37,010,559

93Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 208,641

94Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 178,641

95Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 613

96Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 900

97Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 8,389

98Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 81

99Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 49,1 milyar dolar

1004. Türkiye

4. Türkiye

Toplam nüfus: 84,340,239

101Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 41,847,478

102Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 735,000

103Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 355,000

104Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 1,067

105Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 3,200

106Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 9,500

107Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 194

108Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 8,6 milyar dolar

1093. Birleşik Krallık

3. Birleşik Krallık

Toplam nüfus: 65,105,246

110Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 29,948,413

111Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 233,000

112Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 150,000

113Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 811

114Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 331

115Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 4,607

116Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 76

117Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 47,5 milyar dolar

1182. Fransa

2. Fransa

Toplam nüfus: 67,364,357

119Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 30,111,868

120Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 388,635

121Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 205,000

122Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 1,248

123Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 406

124Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 6,300

125Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 118

126Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 40,5 milyar dolar

1271. ABD

1. ABD

Toplam nüfus: 329,256,465

128Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Mevcut insan gücü: 144,872,845

129Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam askeri personel: 2,141,900

130Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Aktif personel: 1,281,900

131Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam hava gücü: 13,398

132Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savaş tankları: 6,287

133Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Zırhlı Savaş Aracı: 39,223

134Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Toplam deniz varlıkları: 415

135Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

Savunma bütçesi: 716 milyar dolar

136Rusya Ukraynaya girdi dünya savaşı kapıda İşte NATOnun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...

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