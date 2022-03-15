Rusya Ukrayna'ya girdi dünya savaşı kapıda! İşte NATO'nun en güçlü 15 ordusu: Türkiye listede üst sıralarda...
Rus ordusu Ukrayna'yı işgal edince dünyanın gözü NATO'ya çevrildi. NATO'nun önemi Ukrayna-Rusya savaşı ile bir kez daha ön plana çıktı. NATO'un en güçlü orduları listesinde Türkiye üst sıralarda yer aldı. Savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik, iş gücü gibi kriterler göz önüne alındığı listeye göre işte NATO'nun en güçlü 15 ordusu...
15. Bulgaristan
Toplam nüfus: 7,057,504
Mevcut insan gücü: 3,278,916
Toplam askeri personel: 36,150
Aktif personel: 33,150
Toplam hava gücü: 56
Savaş tankları: 2,440
Zırhlı Savaş Aracı: 3,900
Toplam deniz varlıkları: 29
Savunma bütçesi: 700 milyon dolar
14. Romanya
Toplam nüfus: 21,457,116
Mevcut insan gücü: 11,007,501
Toplam askeri personel: 120,000
Aktif personel: 70,000
Toplam hava gücü: 151
Savaş tankları: 717
Zırhlı Savaş Aracı: 1400
Toplam deniz varlıkları: 48
Savunma bütçesi: 2,1 milyar dolar
13. Norveç
Toplam nüfus: 5,372,191
Mevcut insan gücü: 2,170,365
Toplam askeri personel: 64,000
Aktif personel: 24,000
Toplam hava gücü: 183
Savaş tankları: 36
Zırhlı Savaş Aracı: 777
Toplam deniz varlıkları: 62
Savunma bütçesi: 7 milyar dolar
12. Hollanda
Toplam nüfus: 17,151,228
Mevcut insan gücü: 7,820,960
Toplam askeri personel: 40,500
Aktif personel: 35,500
Toplam hava gücü: 161
Savaş tankları: 18
Zırhlı Savaş Aracı: 1,014
Toplam deniz varlıkları: 56
Savunma bütçesi: 9,8 milyar dolar
11. Çekya
Toplam nüfus: 10,686,269
Mevcut insan gücü: 5,011,174
Toplam askeri personel: 25,000
Aktif personel: 25,000
Toplam hava gücü: 100
Savaş tankları: 116
Zırhlı Savaş Aracı: 437
Toplam deniz varlıkları: -
Savunma bütçesi: 2,5 milyar dolar
10. Yunanistan
Toplam nüfus: 10,761,573
Mevcut insan gücü: 4,993,347
Toplam askeri personel: 360,500
Aktif personel: 140,000
Toplam hava gücü: 566
Savaş tankları: 1,254
Zırhlı Savaş Aracı: 2,550
Toplam deniz varlıkları: 115
Savunma bütçesi: 6,5 milyar dolar
9. Polonya
Toplam nüfus: 38,420,687
Mevcut insan gücü: 18,826,137
Toplam askeri personel: 105,000
Aktif personel: 105,000
Toplam hava gücü: 469
Savaş tankları: 1,100
Zırhlı Savaş Aracı: 2,411
Toplam deniz varlıkları: 83
Savunma bütçesi: 9,3 milyar dolar
8. Kanada
Toplam nüfus: 35,881,659
Mevcut insan gücü: 16,110,865
Toplam askeri personel: 94,000
Aktif personel: 64,000
Toplam hava gücü: 384
Savaş tankları: 80
Zırhlı Savaş Aracı: 2,000
Toplam deniz varlıkları: 63
Savunma bütçesi: 21,2 milyar dolar
7. İspanya
Toplam nüfus: 49,331,076
Mevcut insan gücü: 23,136,275
Toplam askeri personel: 139,500
Aktif personel: 124,000
Toplam hava gücü: 522
Savaş tankları: 327
Zırhlı Savaş Aracı: 2,040
Toplam deniz varlıkları: 46
Savunma bütçesi: 11,6 milyar dolar
6. İtalya
Toplam nüfus: 62,246,674
Mevcut insan gücü: 28,011,003
Toplam askeri personel: 357,000
Aktif personel: 175,000
Toplam hava gücü: 831
Savaş tankları: 200
Zırhlı Savaş Aracı: 4,000
Toplam deniz varlıkları: 143
Savunma bütçesi: 29,2 milyar dolar
5. Almanya
Toplam nüfus: 80,457,737
Mevcut insan gücü: 37,010,559
Toplam askeri personel: 208,641
Aktif personel: 178,641
Toplam hava gücü: 613
Savaş tankları: 900
Zırhlı Savaş Aracı: 8,389
Toplam deniz varlıkları: 81
Savunma bütçesi: 49,1 milyar dolar
4. Türkiye
Toplam nüfus: 84,340,239
Mevcut insan gücü: 41,847,478
Toplam askeri personel: 735,000
Aktif personel: 355,000
Toplam hava gücü: 1,067
Savaş tankları: 3,200
Zırhlı Savaş Aracı: 9,500
Toplam deniz varlıkları: 194
Savunma bütçesi: 8,6 milyar dolar
3. Birleşik Krallık
Toplam nüfus: 65,105,246
Mevcut insan gücü: 29,948,413
Toplam askeri personel: 233,000
Aktif personel: 150,000
Toplam hava gücü: 811
Savaş tankları: 331
Zırhlı Savaş Aracı: 4,607
Toplam deniz varlıkları: 76
Savunma bütçesi: 47,5 milyar dolar
2. Fransa
Toplam nüfus: 67,364,357
Mevcut insan gücü: 30,111,868
Toplam askeri personel: 388,635
Aktif personel: 205,000
Toplam hava gücü: 1,248
Savaş tankları: 406
Zırhlı Savaş Aracı: 6,300
Toplam deniz varlıkları: 118
Savunma bütçesi: 40,5 milyar dolar
1. ABD
Toplam nüfus: 329,256,465
Mevcut insan gücü: 144,872,845
Toplam askeri personel: 2,141,900
Aktif personel: 1,281,900
Toplam hava gücü: 13,398
Savaş tankları: 6,287
Zırhlı Savaş Aracı: 39,223
Toplam deniz varlıkları: 415
Savunma bütçesi: 716 milyar dolar