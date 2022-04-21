Mariupol kentinde son durum! Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kritik raporu Putin'e sundu...
Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti. Pentagon, diğer ülkelerin ABD’ye uçak verdiğine ilişkin açıklamayı geri çekti. ABD’den Rus kripto para madenciliği şirketi BitRiver’a yaptırım geldi. ABD’li yetkililer, Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını ve ABD’nin uluslararası anlaşmalar dahilinde bilgilendirildiğini ifade ederek, ABD’nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktardı.
10.00: Rusya Savunma Bakanı: Mariupol kenti alındı
Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti.
08.00
Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ise Rus kuşatması devam ediyor.
Kentin Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmış, Rusya buradaki askerlerin hayatta kalmaları için teslim olmaları gerektiğini açıklamıştı.
Moskova verdiği süreyi birkaç defa uzatsa da Ukrayna tarafından olumlu yanıt gelmedi. Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan ise bu gelişmenin üzerine çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi. 'Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak.'
İlk olarak Pazar günü 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı. Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamalarını talep etmişti.
ZELENSKİ'DEN MARİUPOL İTİRAFI: DURUM KÖTÜYE GİDİYOR
Kentteki gelişmeler ile ilgili 'Mariupol'de durum kötüye gidiyor ve pozitif sonuç alamıyoruz' diyen Zelenski asker takasına açık olduklarını ilan etti.
Zelenski, ' Askerlerimizin ve arama kurtarma ekiplerinin elinde yüzlerce yaralı var. İnsani koridorlardan bazıları çalışıyor, binlerce insan oradan çıkarıldı. Bine yakın vatandaşımız işgalcilere inanarak işgal altındaki başka topraklara gitti ve başlarına ne geldi bilmiyoruz. Mariupol'deki engellerin kaldırılmasının iki yolu var. Birincisi çok ciddi silah yardımı ikincisi ise diplomatik yardım ancak ikinci yola Rusya yanaşmıyor. Biz ölen ve yaralanan Rus askerlerinin bizim askerlerimize karşılık değişimine hazırız' ifadelerini kullandı.
06.37
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol kentindeki Azovsal metalurji tesislerinde konuşlanan direnişlere 2 kez tesisleri terk etmeleri ve teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Direnen Ukrayna askerlerinin can güvenliklerini garanti altına aldıklarını duyuran Rus tarafı son açıklamalarında tesislerden dışarıya 3 ayrı koridor açtıklarını duyursa da Ukrayna askerleri teslim olmayı reddetmeye devam ediyor. Mariupol kentinde yaşanan bu gelişmelerin üzerine Ukrayna tarafından önemli açıklamalar geldi.
Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia’dan, Rus tarafına ön koşulsuz müzakere çağrısı
Mariupol’de, Ukrayna askerlerinin teslim olmaması nedeniyle yaşanan gerilime karşı Ukrayna müzakere heyeti üyeleri Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia, sosyal medya hesaplarından Rus tarafına önemli bir çağrıda bulundu. Podolyak açıklamasında Mariupol’deki durmun çözümüne yönelik Rus tarafıyla koşulsuz müzakere gerçekleştirebileceklerini duyurarak, “Evet. Herhangi bir koşul olmadan Mariupol’de “özel müzakere turu” düzenlemeye hazırız” ifadelerini kullandı.Müzakerelerin birebir veya 2’ye 2 formatta da gerçekleşebileceğini ifade eden Podolyak, “Birebir veya ikiye iki. Adamlarımızı, Azak'ı, orduyu, sivilleri, çocukları, yaşayanları ve yaralıları kurtarmak için” dedi. Ukrayna’nın diğer müzakere üyesi David Arakhamia da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mykhailo Podolyak ve ben Rus tarafıyla, askeri birliklerin ve sivillerin tahliyesine ilişkin müzakereler için Mariupol'a gelmeye hazırız” dedi. Azovsal tesislerindeki Ukrayna askerleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Arakhamia, “Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri birliğimizin tahliyesi konusunda doğrudan yerinde bir müzakere turu yapılması önerisinde bulunuldu. Rus tarafından onay alır almaz müzakereler için hareket etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
05.31
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.
Kirby, "Bununla birlikte, Ukraynalılar ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila üç uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna, Rus işgalinin başlamasından yaklaşık iki ay sonra hava kuvvetlerini çalışır durumda tutmakla kalmayıp, aynı zamanda uçakları tamir ederek ve envanterine ekleyerek müttefiklerini ve askeri uzmanları şaşırttı. Ukrayna, Rus güçlerini püskürtmek için müttefiklerinden defalarca savaş uçağı talep etti.
04.20
ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank ve Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen ve 40'tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan küresel bir ağa yaptırım listesine alındığı duyuruldu.
Bakanlık, Transkapitalbank'ın Rus hükümetine uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için seçenekler önerdiğini ve bu nedenle yaptırım listesine alındığını aktardı.
Rusya'nın kripto para madenciliği endüstrisinde faaliyet gösteren ve dünyanın üçüncü büyük şirketi olduğu bildirilen BitRiver ile Rusya merkezli 10 yan kuruluşunun yaptırımlarla hedef alındığını ifade eden Bakanlık, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımların etkisini azaltmak veya kaçmak için hiçbir varlığı kullanmamasını sağlamaya kararlı olduğu vurguladı.
Hazine Bakanlığı'nın Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, "Hazine, Putin'in acımasız savaşını desteklemeye yardımcı oldukları için Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçan, kaçınmaya teşebbüs eden veya yardım edenleri hedefleyebilir ve hedefleyecektir. ABD’nin uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde uyguladığı yaptırımlar, Kremlin'in gücünü düşürmek ve işgalini finanse etme yeteneğini bozmak için çalışacak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığından 635 Rus vatandaşına vize kısıtlaması getirdi
Hazine Bakanlığı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının Rusya'da ve yurtdışındaki muhalefeti bastırmaya dahil olan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden faaliyetlerde bulunan ve Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Rusya kontrolündeki bölgelerde hapishaneler ve resmi olmayan gözaltı tesislerinde insan hakları ihlallerine karışan 635 Rus vatandaşına vize kısıtlaması getireceğini aktardı.
Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığının 3 Rus yetkiliye “ağır insan hakları ihlallerine karıştıkları için” ve Belarus’ta demokrasiyi baltalamaktan sorumlu 17 kişiye de vize kısıtlaması uygulayacağını ifade etti.
03.15
ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi. ABD basınında yer alan ve toplantıya aşina olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği ifade edildi.
Toplantıya davetli olarak katılan Ukraynalı yetkililerinde Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldığı aktarıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.
ABD, Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı
ABD Hazine Bakanı Yellen, 6 Nisan’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20’de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti. Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" demişti.
02.36
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Michel, Zelenskiy ile görüşmesi öncesi Rus ordusunun geri çekildiği Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka’yı ziyaret etti. Şehirde incelemelerde bulunan Michel, “Bucha ve Ukrayna'daki diğer birçok kasaba gibi. Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz” dedi.
“Rusya bizim topraklarımızı ve devletimizi yok etmek istiyor ve bu soykırımdır””
Borodyanka ziyaretinin ardından Michel ve Zelenskiy, Ukrayna’nın AB üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’yı tamamen yok etmek istediğini belirterek, "2 saatlik görüşmemizde yaptırımları, silah desteğini, AB üyeliğini ve finansal yardımı konuştuk. Finansal yardımı ülkenin yeniden inşasında kullanacağız. Rusya bizim topraklarımızı ve devletimizi yok etmek istiyor ve bu soykırımdır” dedi.
“Mariupol’deki işlenen savaş suçları Borodyanka’dan daha fazla”
Michel’in Borodyanka ziyaretine değinen Zelenskiy, “Michel, Borodyanka’yı ziyaret etti ve olanları gözleriyle gördü. AB bu savaş suçlarının üzerinde çalışacak ve yargılama sürecinde destek olacak. Donbass bölgesine saldırılara başladılar ve tüm Ukrayna’yı roketlerle vurmaya devam ediyorlar. Mariupol’deki işlenen savaş suçları Borodyanka’dan daha fazla” dedi.
Tüm savaş suçlarının cezalandırılacağını ve suçları işleyenlerin bulunacağını aktaran Zelenskiy, “Rusya’ya karşı uygulanacak altıncı yaptırım paketinin onaylanmasını bekliyoruz ve Rusya’ya enerji konularında, petrol ürünleri ve gaz konularında ambargo uygulanacak. Rus bankalarının hesapları dondurulacak ve Ukrayna’nın yeniden entegresinde kullanılacak. Bazı şehirlerin entegrasyonu yeniden inşası zaferi beklemeden başlatılacak" dedi.
“Peskov sahada kendi kendiyle top oynuyor”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un Rusya’nın kendi pozisyonuna ilişkin Ukrayna’ya verdiği proje çalışmasına yönelik sarf ettiği, "Projeyi Ukrayna’ya teslim ettik ve top Ukrayna’da" ifadeleri hatırlatılan Zelenskiy, "Bize bir şey vermediler. Peskov sahada kendi kendiyle top oynuyor. Silahların durumuna yönelik konu iyi yöne doğru gidiyor. Bize tam olarak hangi yardımların geldiğini açıklayamam" dedi.
Ukrayna’da Mariupol için esir takasına açık
Mariupol konusundaki soruya ise Zelenskiy, "Mariupol’de durum kötüye gidiyor ve pozitif sonuç alamıyoruz. Askerlerimizin ve arama kurtarma ekiplerinin elinde yüzlerce yaralı var. İnsani koridorlardan bazıları çalışıyor, binlerce insan oradan çıkarıldı. Bine yakın vatandaşımız işgalcilere inanarak işgal altındaki başka topraklara gitti ve başlarına ne geldi bilmiyoruz. Mariupol’deki engellerin kaldırılmasının iki yolu var. Birincisi çok ciddi silah yardımı ikincisi ise diplomatik yardım ancak ikinci yola Rusya yanaşmıyor. Biz ölen ve yaralanan Rus askerlerinin bizim askerlerimize karşılık değişimine hazırız" dedi.
"Avrupa Birliği ilk kez silah yardımında bulunuyor"
AB Konseyi Başkanı Michel ise yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yardımlarının süreceğini bildirerek, "Donbass’ta ve Mariupol’de savaşanlar ülkelerinin egemenliği ve Avrupa için mücadele ediyorlar. Ukrayna’nın zaferini istiyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Birkaç gün önce Zelenskiy ile yardım fonuna ilişkin konuları görüştük. 5 Mayıs’ta bu fon işlevine başladığını uluslararası konferansla duyuracağız. Bunların hepsi Ukrayna’ya yardım toplama amacıyla yapılıyor. Avrupa Birliği ilk defa silah yardımında bulunuyor. Biz sizinle beraberiz omuz omuzlayız" dedi.
Michel, Rus petrol ve gazına yaptırım uygulanacağından emin
Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gaza yönelik yaptırım konusunda ise Michel, söz konusu yaptırımın er ya da geç uygulanacağına emin olduğunu belirterek, AB’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını sona erdirmeye kararlı olduğunu aktardı.
Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etmişti
Zelenskiy, 18 Nisan’da Ukrayna’nın AB yolundaki ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurmuş ve AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a teslim etmişti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyarette Zelenskiy’e söz konusu anketi teslim etmişti
01.52
ABD’li yetkililer, Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını ve ABD’nin uluslararası anlaşmalar dahilinde bilgilendirildiğini ifade ederek, ABD’nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktardı.
Rusya’nın Sarmat adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmesinin ardından ABD tarafından açıklama geldi. İki ABD’li yetkili basına verdikleri demeçte, Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesinin önceden planlandığını belirterek, ABD’nin uluslararası anlaşmalar dahilinde füze denemesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı. ABD’nin füzeyi takip ettiğini ve endişelenmediğini aktaran yetkililer, ABD'nin bu füzenin henüz Rus envanterinde operasyonel olmadığını değerlendirdiğini ifade etti.
Hem Rusya hem de ABD, mevcut bir uluslararası anlaşma uyarınca herhangi bir olaydan kaçınmak için diğer ülkeleri testlerden haberdar ediyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Bu tür testler rutin ve sürpriz değildir" ifadelerini kullanarak, söz konusu füze testinin ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmediğini açıkladı. Kirby, ABD Savunma Bakanlığının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına odaklanmaya devam ettiğini aktardı.
Rus füzesi hedefini başarıyla vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, TSİ 15.12’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssünden, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma testini gerçekleştirdiğini duyurmuş, füzenin Kamçatka Adası’ndaki Kura Eğitim Sahası’nda belirlenen hedefi başarıyla vurduğunu bildirmişti.
Sarmat’ın, Rusya’ya ait 1988 yılında geliştirilen Voyevoda balistik füzesinin yerini alacağı belirtilirken, füzenin kuzey ve güney kutup hedeflerini aşabildiği ve 11 ile 18 bin kilometre menzili olduğu tahmin ediliyor.
00.02
Rus askerlerinin Ukrayna’nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı. Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.
Semenets’in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus'a ve ardından Rus birliklerin Donbass'a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya’nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel’deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.
Öte yandan Belarus'ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya’daki evlerine gönderdiği görülmüştü.