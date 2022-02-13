Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor! ABD tarih verdi! Son dakika açıklamaları peş peşe geldi! 3. dünya savaşı...
Savaş başlıyor! Ajanslardan peş peşe son dakika açılaması geliyor. ABD tarih verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye ediliyor, İngiltere ordusu da tüm askerlerini bu hafta sonu çekiyor. AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. Dünyanın merakla beklediği Biden - Putin görüşmesi gerçekleşti. Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazdı.
ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti, iki süper gücün liderlerinin bugünkü görüşmesi öncesi ise sürpriz bir gelişme var. Öte yandan AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna, Rus tehdidine rağmen hava sahasını açık tutma sözü verdi. Ukrayna, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi. Ukrayna altyapı bakanlığı, Hollandalı taşıyıcı KLM'nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, 'Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor ve devlet havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor' açıklamasında bulundu. İngiliz basına konuşan cumhurbaşkanlığından bir görevli ise hava sahasını kapatmayı anlamsız bir hamle olarak gördüklerini söyledi.
Rus donanmasına ait ‘Rostov Na Donu’ isimli denizaltı, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e hareket etti. Çanakkale Boğazı’ndan dün geçen Rus donanmasına ait ‘Rostov Na Donu’ isimli denizaltı, bugün Marmara denizi yönünden, 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na geldi. Boğaz’dan geçen denizaltı, Karadeniz’e doğru yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz’e doğru açılmıştı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi tehdidinin "yakın" olduğunu ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltması için bunun haklı bir neden olduğunu söyledi. Blinken'in açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, en büyük düşmanın "panik" olduğunu belirterek sükûnet çağrısı yapmasının ardından geldi. 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Rusya, Ukrayna sınırı yakınında 100 binden fazla asker bulunduruyor. Ancak Moskova, işgal planlarını yalanlıyor.
Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise Kiev'deki ABD'li diplomatların tahliyesinin başladığını belirtiyor. Tahliye kararı, AP'nin gece yarısı aktardığı gibi ABD yerel saatiyle Cumartesi gününün ilk saatlerinde Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Buna göre, Kiev'deki Amerikalı çalışanların çoğu şehirden ayrılacak.
AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor.
BuzzFeed News muhabiri Christopher Miller ise ABD Dışişleri'nin çalışanlarına Cuma günü Ukrayna'dan ayrılma emri verdiğini ve tahliyenin Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını yazdı.
BİDEN PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denildi.
Ayrıca açıklamada Biden’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı.
İSRAİL ALARMA GEÇTİ
ABD'nin, Tel Aviv yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgali için tarih verdiği ve İsrail'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.
İsrail'in Haaretz gazetesi, Beyaz Saray'ın İsrail'le, Moskova'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını yazdı.
Yedioth Ahranoth gazetesi, İsrail'in Washington'dan aldığı son bilgiler ışığında, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu düşündüğünü açıkladı.
Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirildi.
KREMLİN'DE AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi.
"HİSTERİ ZİRVEYE ULAŞTI"
Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, “Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı” ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili “Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar” dedi.
Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi.
HOLLANDA, UKRAYNA UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI
Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Avrupa’da Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna’ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.
Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.
"PANİK YAPMAYIN HER ŞEY KONTROL ALTINDA"
Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, "Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var.
Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor" dedi. Zelenskiy, "Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor" şeklinde konuştu.
Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN "SÜKUNET" ÇAĞRISI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, "Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.
"RUS KARASULARINDA ABD DENİZALTISI TESPİT EDİLDİ"
Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Rusya ile batılı ülkeleri karşı karşıya getirmeye devam ederken, gerilim bu kez Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Okhotsk Denizi'ne taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları içerisinde bulunan Urup Adası açıklarında ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde yerel saatle 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi. Yabancı denizaltının mürettebatı, ‘Rusya karasularındasınız. Yukarı çıkın’ uyarılarını dikkate almadı" denildi.
Açıklamanın devamında ABD denizaltısının uzaklaştırılması için "İlgili araçların" kullanıldığına işaret edilerek, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denilirken denizaltının yapılan müdahaleden sonra azami hızla uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği Savunma Ateşesi'nin çağrılarak nota verildiğini açıkladı
İNGİLİZ ASKERLER DE AYRILIYOR
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Ukrayna ordusuna eğitim veren 150 kadar Amerikan askerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.
The Independent gazetesi de, İngiltere'nin de Ukrayna'daki tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. Almanya ise, Cumartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmalarını tavsiye etti.
ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.
Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı.
Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada "Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız" dedi.
Blinken gün içinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediği söylemini yineledi.
SAVAŞ GEMİLERİ SİVASTOPOL'DAN AYRILDI
Kırım açıklarına bir donanma yığan Rus ordusu ise, 30 savaş gemisine Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından ayrılma emri verdi. Yarın başlayacak tatbikatta ayrıca kıyı füze savunma sistemleri Bal ve Bastion da sahne alacak.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve Ka-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü.
KARADENİZ'DEN İLK FOTOĞRAFLAR
Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, dakikalar önce Karadeniz'e açılan Rus savaş gemilerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda füze gemisi Moskova ve diğer muhrip gemiler göze çarpıyor.
Ukrayna ordusu ise, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas sınırından havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna ordusu ayrıca kuzeydeki Çernigiv'de tanklarla tatbikatlar yapıyor.
DONETSK PATLAMAYLA SARSILDI
Dünya soluğunu tutmuş beklerken Izvestia gazetesi Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te bugün büyük bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. Yerel saatle 15.15'te havalimanı yakınlarında meydana gelen patlama Donetsk'in her yerinden duyuldu.
Rus medyası, Donetks sakinlerinin patlamayla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaptığını bildiriyor.
ABD DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, cuma akşamı yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için yeterli gücü topladığını; ülkenin geniş kesimlerini kapsayacak bir işgal hareketine "artık her an başlayabileceğini" söyledi.
Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Sullivan, net bir kanıt veya göstergelerle ilgili bir detay vermeden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi en fazla 24 ile 48 saat arasında terk etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Rusya'nın saldırısına bir hava bombardımanı veya füze saldırısıyla başlama ihtimalinin olduğunu; bunun da ülkeden çıkışları zorlaştırabileceğini belirtti:
"ABD istihbaratı, elindeki bilgilere dayanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale Pekin'deki Kış Olimpiyatları bitmeden, yani 20 Şubat'tan önce başlayabileceğine inanıyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hızlı bir saldırı da mümkün."
Sullivan, Putin'in işgal emrini verip vermediğinin netleşmediğini ancak bunun ihtimal dahilinde olduğunu söyledi:
"Başkan Joe Biden, krizin çözümü için Putin'le bir telefon görüşmesi yapmanın yollarını arayacak. Elimizde son kararın verildiğine; başlama emrinin verildiğine dair net bir bilgi yok. Ancak 100 binden fazla askerin sınıra konuşlandırıldığı Ukrayna'nın işgali hareketi, ülkenin büyük kesimlerini ve hatta başkent Kiev'i kapsayabilir."
RUSYA'DAN JET YANIT
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalara yanıt vermekte gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Batı ülkeleri basının da yardımıyla, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor. Batı ülkeleri kendi agresif hareketlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor." denildi.
BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın, cuma günü Ukrayna sınırındaki gerilimi görüşmek üzere Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere birçok liderle video konferans görüşmesi yaptı.
Biden, sorunun diplomatik çözümü için çaba harcayacağını söylerken diğer liderler de "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını" yineledi.
'AMERİKALILAR VE RUSLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇARSA BU DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇAR'
NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.
Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.
İşgal hazırlığında oldukları iddialarını geri çeviren Moskova ise Batılı devletleri kendi saldırgan eylemleri konusunda dikkati başka yere çekmek için yalan bilgi yaymakla suçluyor.
Sınırlarına yakın füze konuşlandırılmayacağına ilişkin güvenlik garantisi talep eden Rusya, Kiev’in NATO’ya alınmayacağına ilişkin de Batı’dan teminat bekliyor.