Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor! ABD tarih verdi! Son dakika açıklamaları peş peşe geldi! 3. dünya savaşı...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada "Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız" dedi.