Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor! ABD tarih verdi! Son dakika açıklamaları peş peşe geldi! 3. dünya savaşı...

ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti, iki süper gücün liderlerinin bugünkü görüşmesi öncesi ise sürpriz bir gelişme var. Öte yandan AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna, Rus tehdidine rağmen hava sahasını açık tutma sözü verdi. Ukrayna, Batı'nın sınırları yakınında tatbikat yapan Rus birliklerinin her an işgal için harekete geçebileceği uyarılarına rağmen hava sahasını uluslararası seyahatlere açık tutma sözü verdi. Ukrayna altyapı bakanlığı, Hollandalı taşıyıcı KLM'nin ülkeye uçuşları askıya alan ilk büyük havayolu haline gelmesinden bir gün sonra, 'Ukrayna üzerindeki hava sahası açık kalmaya devam ediyor ve devlet havayolları için riskleri önlemek için çalışıyor' açıklamasında bulundu. İngiliz basına konuşan cumhurbaşkanlığından bir görevli ise hava sahasını kapatmayı anlamsız bir hamle olarak gördüklerini söyledi.