Rusya dünyaya meydan okudu! 'Putin Birleşmiş Milletleri aşağıladı...'

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace 9 Mayıs'a dikkat çekti. Rusya'nın 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilere karşı zafer yıldönümü olarak kutladığını hatırlatan İngiliz Bakan Wallace, Rus lider Putin'in bu tarihte 'yeni bir savaş ilan edeceğini' ileri sürdü. Wallece'a göre Putin, simgesel olarak Ukrayna'da zaferini açıklayacak ama ülkesinde yedek askerleri bile askere çağırarak 'dünyadaki Nazilere' karşı savaş ilan edecek. İngiliz bakana göre Rusya böylece 9 Mayıs'tan sonra Ukrayna'daki saldırılarını derinleştirecek. Bu arada Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Libya'daki 1000 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiği de öne sürüldü.