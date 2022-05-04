Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzayı attı Emmanuel Macron'u uyardı!
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 70. güne girildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yaptırım uygulayan ülkelere ve kuruluşlara yönelik ekonomik önlemleri içeren yeni bir kararname imzaladı. Putin Macron ile yaptığı görüşmede Batı'ya silah uyarısında bulunarak Ukrayna güçlerini 'savaş suçu' işlemekle suçladı.Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ileLviv kentinde bulunan elektrik trafo merkezlerini hedef aldı. Azovstal fabrikasında tahliye edilen sivilleri taşıyan otobüsler Zaporijya kentine ulaştı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken çatışma bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşte Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler...
PUTİN İMZAYI ATTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı.
Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.
Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.
MACRON'A UYARI: BATI SİLAH GÖNDERMEYİ BIRAKMALI
Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Fransız mevkidaşına Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermeyi bırakması gerektiğini söyledi.
Ukrayna güçlerini savaş suçları işlemekle suçlayan Putin, Macron'a "Batı, Kiev'e gerekli baskıyı yaparak ve Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşetlerin durdurulmasına yardımcı olabilir" dedi.
Ukrayna ile devam eden barış görüşmelerine ilişkin de açıklama yapan Rus lider Kiev'in çatışmayı sona erdirmek için yapılan görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi.
RUS TARAFI HALA DİYALOĞA AÇIK
Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Putin'in Macron'a "Rus tarafı hala diyaloğa açık" dediği belirtildi.
KATLİAM GİBİ TRAFİK KAZASI: 16 ÖLÜ 6 YARALI
Ukrayna’nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna’nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20’de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
RUS ORDUSU TRAFO MERKEZLERİNİ HEDEF ALDI
Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde bulunan ni hedef aldı. Lviv Belediyesi Başkanı Andrey Sadoviy yaptığı açıklamada, "Şehre düzenlenen füze saldırıları sonucunda 2 elektrik trafo merkezi hedef alındı. Şehrin bir kısmında elektrikler kesildi. Farkı alternatif enerji kaynaklarından elektrik temin ediliyor" ifadelerini kullanarak, Lviv halkından sığınaklarda kalmasını istedi.
Ukrayna Demiryolları tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonrası tren seferlerinde aksama yaşanacağı aktarılarak, trenlerin Lviv kentinin girişinde durduğu ifade edildi.
AZOVSTAL'DAN TAHLİYE EDİLENLER ZAPORİJYA'YA ULAŞTI
Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında tahliye edilen sivilleri taşıyan otobüsler Zaporijya kentine ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk son yaptığı açıklamada, şu ana kadar 156 kişinin fabrikadan tahliye edildiğini ve yüzlerce kişinin daha fabrikadan kurtarılmayı beklediğini belirtti.
Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko ise yaptığı yazılı açıklamada, “Tahliye organizasyonuna destek veren Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk’a minnettarız. Ortak çabalarımızla Mariupol sakinlerini bu cehennemden kurtarmayı başardık” dedi.
RUSYA FABRİKAYI VURDU: 10 ÖLÜ 15 YARALI
Rus ordusu Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yer alan Avdiivka kentindeki bir kömür fabrikasını vurduğu bildirildi. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktararak, "Ruslar tam olarak nereye nişan aldıklarını biliyorlardı. İşçiler vardiyalarını yeni bitirmişlerdi ve bir otobüs durağında kendilerini fabrikadan eve götürmek için otobüs bekliyorlardı" dedi. Rusya tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ALMANYA'DAN FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la bir araya gelen Almanya Başbakan Olaf Scholz, Almanya’nın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine desteklediğini açıkladı.
Almanya Başbakan Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la bir araya geldi. Almanya'da Brandenburg eyaletinde yer alan Gransee’de bulunan Meseberg Sarayı’nda yapılan görüşmede konuşan Scholz, Almanya’nın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine desteklediğini ifade ederek, “Her iki yakın dostumuzu bu yolda desteklemeye kararlıyız. Helsinki ve Stockholm askeri ittifaka katılmak istiyorlarsa desteğimize güvenebilirler. Hükümet üyeleri bunu burada oybirliğiyle yapılan görüşmelerde açıkça belirttiler" dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte Finlandiya’nın güvenlik politikalarının tamamen değiştirdiğini ve dönüşünün olmadığını belirtti.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, "Ukrayna'ya yapılan askeri saldırı durumu önemli ölçüde değiştirdi ve bu da İsveç'teki güvenlik durumu üzerinde dramatik bir etki oluştu" ifadelerini kullandı.
İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 13 Nisan’da İsveç’in başkenti Stockholm’de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Marin, Finlandiya’nın gelecek haftalarda NATO’ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirmiş, “Süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek” demişti.
Finlandiya hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin “beyaz kitap" adlı analizi 13 Nisan’da parlamentoya sunmuştu.
İNGİLTERE'DEN 300 MİLYON POUNDLUK DESTEK
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, videokonferans yoluyla Ukrayna parlamentosuna hitap etti. Ukrayna parlamentosuna hitap etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Johnson, “Gün geçtikçe masum Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombalar yağmaya devam ediyor. Harika ülkenizin güneyinde ve doğusunda Putin, Ukrayna topraklarını almak ve elinde tutmak için yasadışı kampanyasına devam ediyor. Askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmemek gibi bir mazereti yok. Savaş suçları işliyorlar ve vahşetleri geri çekilmek zorunda kaldıkları her yerde ortaya çıkıyor. Bucha'da, Irpin'de Gostomel'de ve diğer birçok yerde gördüğümüz gibi” dedi.
Rusya’yı Ukrayna’da işlediği savaş suçlarından sorumlu tutmak için İngiltere’nin elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayan Johnson, “Devam eden belirsizlik, korku ve şüphe anında bugün size bir mesajım var. Ukrayna kazanacak, Ukrayna özgür olacak. Size neden başarılı olacağınıza inandığımı söylüyorum” dedi.
“Askeri uzmanların her birinin tamamen yanıldıklarını kanıtladınız”
Rusya’nın yanlış hesaplar sonucu korkunç bir hata yaptığını aktaran Johnson, bazı kesimlerin Ukrayna’nın başkenti Kiev'in günler içinde düşeceğini söylediklerini hatırlatarak, “İnsanlar Vladimir'i aradılar ve ona ülkeden güvenli bir çıkış önerdiler ve o dedi ki hayır teşekkürler. Bugün, Ukrayna'nın düşeceğini söyleyen askeri uzmanların her birinin tamamen yanıldıklarını kanıtladınız” dedi.
“Putin'in yenilmezliğine dair olan efsane boşa çıktı”
Putin'in yenilmezliğine dair olan efsanenin Ukrayna tarafından boşa çıkarıldığını aktaran Johnson, “Askeri tarihin ve ülkenizin en görkemli bölümlerden birini yazdınız. Putin'in savaş makinesinin sözde karşı konulmaz gücü, Ukrayna’daki vatanseverlik ve ülke sevgisi ile kırıldı. Bu, Ukrayna’nın gelecek nesiller için hatırlanacak ve anlatılacak olan en güzel anlarından. Çocuklarınız ve torunlarınız, Ukraynalıların dünyaya, bir saldırganın kaba kuvvetinin, özgür olmaya kararlı bir halkın ahlaki gücüne karşı hiçbir şey ifade etmediğini öğrettiklerini söyleyecekler” dedi.
Johnson’dan Putin’e otokrat benzetmesi
Putin’in otokrat olarak nitelendiren Johnson, “Sadece bir otokratın yapabileceği devasa hatayı ifşa ettiniz. Bir lider korkuyla yönettiğinde, seçimlere hile karıştırdığında, eleştirmenleri hapse attığında, medyayı susturduğunda ve sadece dalkavukları dinlediğinde, gücünün sınırı olmadığında İşte o zaman feci hatalar yapar” ifadelerini kullanarak, “Bir otokrat kurumları kasten yok ettiğinde, güçlüymüş gibi görünebilir ve hatta bazı insanlar buna inanabilir, ama kendisi ve ülkesi için felaket tohumları ekiyor” dedi.
Her 4 Ukraynalıdan en az 1’inin evlerini terk ettiğini aktaran Johnson, Ukraynalı çocukların ise 3’te 2’sinin ülke içinde veya başka bir yerde mülteci konumunda olmasını ise korkunç bir gerçek olarak nitelendirdi.
Johnson’dan Kırım itirafı
Rusya’nın 2014’de Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı yasadışı şekilde ilhak etmesini konusuna değinen Johnson, Ukrayna daha önce işgal edildi, Kırım Ukrayna'dan alındığında ve Donbass'ta savaş başladığında gerçek şu ki neler olduğunu kavramak için çok geç kaldık. O zaman Vladimir Putin'e karşı uygulamamız gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız” dedi.
İngiltere Kiev Büyükelçiliğini yeniden açıyor
Johnson, “Sizin arkadaşınız olmaktan gurur duyuyoruz. Büyükelçimiz Melinda Simmons'ın büyükelçiliğimizi yeniden açmak için Kiev'e döndüğünü söylemekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
İngiltere’den Ukrayna’ya füze ve uçaksavar desteği
İngiltere’nin Ukrayna’ya 300 milyon poundluk askeri destekte bulunacağını duyuran Johnson, “Önümüzdeki haftalarda, size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz. Bugün İngiltere hükümetinden, şehirlerinizi bombalayan topçuların yerini saptayacak radarlar, kuvvetlerinize ikmal için ağır yük dronları ve binlerce gece görüş cihazı da dahil olmak üzere toplam 300 milyon poundluk yeni bir destek paketini duyuruyorum” dedi.
Ukrayna'ya silah, finansman ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini aktaran Johnson, “Ukrayna halkının kahramanlığına ve lideriniz Vladimir Zelenskiy'nin cesaretine baktığımızda, Ukrayna'nın kazanacağını biliyoruz. İngiltere, özgür, egemen ve bağımsız bir Ukrayna'yı yeniden kurmak için elinden gelen her şeyi yapacak” dedi.
“Ortak bir gelecek ve idealler için savaşıyoruz”
Johnson’a teşekkür eden Zelenskiy ise, “Öncelikle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ve tüm İngiliz halkına verilen desteklerin arkasında durduğu için teşekkür etmek istiyorum. 8 Ekim 2020'de ülkelerimiz stratejik ortak oldu. 24 Şubat 2022'de ortaklığımızın kağıt üzerinde olmadığını kanıtladılar. Ortak bir gelecek ve idealler için savaşıyoruz. Rusya’nın tam ölçekli savaş ilan etmesinden ve güzel Ukrayna topraklarımızı işgal etmesinden bu yana neredeyse 10 hafta geçti. Bu süre zarfında, Ukrayna ve İngiltere ortaklıktan çok dost ve kardeşçe davrandı. Bu sözler iltifat değil, nezaket değil sadece gerçek. Her gün iletişim halindeyiz. İngiltere tarafından sadece diyalog ve desteğin yanı sıra Ukrayna’yı, Rus işgalcilerden koruyan ordumuz için silah ve teçhizat desteğini tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayacağım. Saldırganlara her gün yeni sürprizlerimiz olsun” dedi.