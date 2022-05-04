Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzayı attı Emmanuel Macron'u uyardı!

İNGİLTERE'DEN 300 MİLYON POUNDLUK DESTEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, videokonferans yoluyla Ukrayna parlamentosuna hitap etti. Ukrayna parlamentosuna hitap etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Johnson, “Gün geçtikçe masum Ukrayna halkının üzerine füzeler ve bombalar yağmaya devam ediyor. Harika ülkenizin güneyinde ve doğusunda Putin, Ukrayna topraklarını almak ve elinde tutmak için yasadışı kampanyasına devam ediyor. Askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmemek gibi bir mazereti yok. Savaş suçları işliyorlar ve vahşetleri geri çekilmek zorunda kaldıkları her yerde ortaya çıkıyor. Bucha'da, Irpin'de Gostomel'de ve diğer birçok yerde gördüğümüz gibi” dedi.