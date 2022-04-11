Rusya 'askeri sonuçları olur' diye tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor...

Yapılan anketlere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali, kamuoyunun NATO'ya katılmaya yönelik desteği yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkardı.İsveç ve Finlandiya, Kuzey Kutup Dairesi'nde Rusya'ya en yakın iki ülke. Kremlin daha önce her ikisinin de NATO'ya katılması durumunda 'askeri sonuçları' olabileceğini söylemişti.