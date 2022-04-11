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DünyaRusya 'askeri sonuçları olur' diye tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor...
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Rusya 'askeri sonuçları olur' diye tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor...

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, Finlandiya ve İsveç bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlanıyor. ABD'li yetkililer Finlandiya ve İsveç'in yazın NATO'ya katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

• 11 Nisan 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
• 11 Nisan 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
1Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

İngiliz gazetesi The Times'ın aktardığına göre, Finlandiya ve İsveç yazın NATO'ya katılmaya hazırlanıyor.

2Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

Times'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak çok büyük bir stratejik hata yaptığını vurguladı, Finlandiya ve İsveç'in yazın NATO'ya katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

3Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

ABD'li yetkililer, NATO dışişleri bakanları toplantısında da Finlandiya ve İsveç'in potansiyel üyeliğinin konuşulduğunu öne sürdü.

4Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

Yapılan anketlere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali, kamuoyunun NATO'ya katılmaya yönelik desteği yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkardı.İsveç ve Finlandiya, Kuzey Kutup Dairesi'nde Rusya'ya en yakın iki ülke. Kremlin daha önce her ikisinin de NATO'ya katılması durumunda 'askeri sonuçları' olabileceğini söylemişti.

5Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

Finlandiya ve İsveç'in NATO katılmasıyla Rusya'nın müdahalesi sonucu bir dünya savaşının çıkması muhtemel. NATO ile Rusya arasındaki askeri güç dengesi ne durumda? İşte iki devasa güç arasındaki askeri rakamlar..

6İNSAN GÜCÜ

İNSAN GÜCÜ

NATO 466.590

7Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

RUSYA 69.737.187

8HAVA GÜCÜ

HAVA GÜCÜ

NATO 2.074

9Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

RUSYA 4.173

10TANK

TANK

NATO 1.515

11Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

RUSYA 12.421

12ZIRHLI ARAÇ

ZIRHLI ARAÇ

NATO 11.653

13Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

RUSYA 30.122

14TOPÇU

TOPÇU

NATO 578

15Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

RUSYA 7.571

16DENİZ GÜCÜ

DENİZ GÜCÜ

NATO 204

17Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...

RUSYA 605

18RUSYA

RUSYA

69.737.187

19AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

147.399.295

20BELÇİKA (1949)

BELÇİKA (1949)

4.829.325

21BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

30.857.260

22DANİMARKA (1949)

DANİMARKA (1949)

2.593.662

23HOLLANDA (1949)

HOLLANDA (1949)

7.801.831

24İZLANDA (1949)

İZLANDA (1949)

81.474

25LÜKSEMBURG (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

147.105

26PORTEKİZ (1949)

PORTEKİZ (1949)

5.172.401

27NORVEÇ (1949)

NORVEÇ (1949)

2.203.836

28İTALYA (1949)

İTALYA (1949)

28.075.664

29KANADA (1949)

KANADA (1949)

16.315.589

30FRANSA (1949)

FRANSA (1949)

29.957.055

31TÜRKİYE (1952)

TÜRKİYE (1952)

42.148.498

32YUNANİSTAN (1952)

YUNANİSTAN (1952)

4.967.760

33ALMANYA (1955)

ALMANYA (1955)

36.755.601

34Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...
35İSPANYA (1982)

İSPANYA (1982)

21.739.869

36ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

5.030.220

37MACARİSTAN (1999)

MACARİSTAN (1999)

4.572.318

38POLONYA (1999)

POLONYA (1999)

18.711.097

39BULGARİSTAN (2004)

BULGARİSTAN (2004)

3.252.015

40LETONYA (2004)

LETONYA (2004)

838.209

41LİTVANYA (2004)

LİTVANYA (2004)

1.762.518

42ESTONYA (2004)

ESTONYA (2004)

597.821

43ROMANYA (2004)

ROMANYA (2004)

11.039.788

44SLOVAKYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

2.772.394

45SLOVENYA (2004)

SLOVENYA (2004)

1.009.011

46Rusya askeri sonuçları olur diye tehdit etmişti Finlandiya ve İsveç NATOya üye olmaya hazırlanıyor...
47HIRVATİSTAN (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

2.062.397

48ARNAVUTLUK (2009)

ARNAVUTLUK (2009)

1.513.309

49KARADAǦ (2017)

KARADAǦ (2017)

148

50KUZEY MAKEDONYA (2020)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

944.948

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