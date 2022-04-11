Rusya 'askeri sonuçları olur' diye tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç NATO'ya üye olmaya hazırlanıyor...
İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, Finlandiya ve İsveç bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlanıyor. ABD'li yetkililer Finlandiya ve İsveç'in yazın NATO'ya katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.
İngiliz gazetesi The Times'ın aktardığına göre, Finlandiya ve İsveç yazın NATO'ya katılmaya hazırlanıyor.
ABD'li yetkililer, NATO dışişleri bakanları toplantısında da Finlandiya ve İsveç'in potansiyel üyeliğinin konuşulduğunu öne sürdü.
Yapılan anketlere göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali, kamuoyunun NATO'ya katılmaya yönelik desteği yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkardı.İsveç ve Finlandiya, Kuzey Kutup Dairesi'nde Rusya'ya en yakın iki ülke. Kremlin daha önce her ikisinin de NATO'ya katılması durumunda 'askeri sonuçları' olabileceğini söylemişti.
Finlandiya ve İsveç'in NATO katılmasıyla Rusya'nın müdahalesi sonucu bir dünya savaşının çıkması muhtemel. NATO ile Rusya arasındaki askeri güç dengesi ne durumda? İşte iki devasa güç arasındaki askeri rakamlar..
İNSAN GÜCÜ
NATO 466.590
RUSYA 69.737.187
HAVA GÜCÜ
NATO 2.074
RUSYA 4.173
TANK
NATO 1.515
RUSYA 12.421
ZIRHLI ARAÇ
NATO 11.653
RUSYA 30.122
TOPÇU
NATO 578
RUSYA 7.571
DENİZ GÜCÜ
NATO 204
RUSYA 605
RUSYA
69.737.187
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
147.399.295
BELÇİKA (1949)
4.829.325
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
30.857.260
DANİMARKA (1949)
2.593.662
HOLLANDA (1949)
7.801.831
İZLANDA (1949)
81.474
LÜKSEMBURG (1949)
147.105
PORTEKİZ (1949)
5.172.401
NORVEÇ (1949)
2.203.836
İTALYA (1949)
28.075.664
KANADA (1949)
16.315.589
FRANSA (1949)
29.957.055
TÜRKİYE (1952)
42.148.498
YUNANİSTAN (1952)
4.967.760
ALMANYA (1955)
36.755.601
İSPANYA (1982)
21.739.869
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
5.030.220
MACARİSTAN (1999)
4.572.318
POLONYA (1999)
18.711.097
BULGARİSTAN (2004)
3.252.015
LETONYA (2004)
838.209
LİTVANYA (2004)
1.762.518
ESTONYA (2004)
597.821
ROMANYA (2004)
11.039.788
SLOVAKYA (2004)
2.772.394
SLOVENYA (2004)
1.009.011
HIRVATİSTAN (2009)
2.062.397
ARNAVUTLUK (2009)
1.513.309
KARADAǦ (2017)
148
KUZEY MAKEDONYA (2020)
944.948