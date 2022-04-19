Rus ordusunun ilerlemesini durdurdu! Ukraynalılar çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyuyor..

TÜRKİYE OLANLARI DAHA İYİ ANLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir durumda aracı olması bizi mutlu ediyor. Benim düşünceme göre Türkiye, diğer ülkelere göre Karadeniz'de olanları daha iyi anlıyor. Türkiye kendisini çok mobil ve yapıcı olarak ortaya koyuyor. Bu, görüşmeler için çok önemli bir şey. Çünkü savaşın hassasiyeti ve büyüklüğü bizler için çok önemli. duygusal açıdan da Rusya, Ukrayna'ya karşı çok kötü bir tavır sergiliyor. Bu durumda Türkiye gibi bir aracı olması ve iki tarafı bir araya getirmesi çok iyi. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok minnettarız. Global politika şu anda yöneticilerin sorumluluk almasını talep ediyor. Zelenskiy örneğinde biz bunu görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın da bu nitelikte olduğuna şahit oluyoruz.