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DünyaRus ordusunun ilerlemesini durdurdu! Ukraynalılar çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyuyor..
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Rus ordusunun ilerlemesini durdurdu! Ukraynalılar çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyuyor..

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak son durumu CNN Türk'te anlattı. Türkiye'nin durumu diğer ülkelerden daha iyi anladığını belirten Podolyak Türk SİHA'larının önemine dikkat çekerek Ukraynalıların çocuklarına 'Bayraktar' ismini koyduğunu söyledi.

• 19 Nisan 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2022 - 11:25 • Son Güncelleme:
1Rus ordusunun ilerlemesini durdurdu Ukraynalılar çocuklarına Bayraktar ismini koyuyor..

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde Ukrayna ekibini temsil eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak bölgedeki merak edilen gelişmeleri CNN Türk'e anlattı. Açıklamasında Türkiye'nin arabulucu ve kolaylaştırıcı rolüne dikkat çeken Podolyak "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok minnettarız." dedi.

2MOSKOVANIN VURULMASI

MOSKOVA'NIN VURULMASI

Podolyak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;Bu konuyu sadece bizim açıklamamız doğru ama yine de şunu belirtmek isterim. Ama yine de en doğru istihbarat ABD'nin açıkladığı bilgi. Buna yüzde yüz güvenebilirsiniz.

3BUCHADA YAŞANANLAR

BUCHA'DA YAŞANANLAR

Bu durum yasal açıdan savaş suçu sayılıyor. Orada sağ kalan şahitlerin ifadeleri alınıyor, fotoğraf ve video kayıtları alınıyor. Uzaydan çekilen fotoğraflarda da orada Rus askerlerinin kimlikleri tespit ediliyor. Orada ölenlerin yüzde 92'sinin silahlardan çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği görülüyor. Kadınlara tecavüz edildi. Bunu Rusya ile tartışmaya gerek yok, mahkemede tartışılacak. Ben tüm dünyaya sesleniyorum. Rusya'nın söylediklerine çok önem vermesinler. Ayrıca Bucha'da olanlar tabii ki görüşmeleri çok kötü etkiledi. Bu savaş değil, düpedüz soykırım. İnsanları yalnızca Ukrayna pasaportu taşımaları nedeniyle öldürüyorlar.

4TÜRKİYE OLANLARI DAHA İYİ ANLIYOR

TÜRKİYE OLANLARI DAHA İYİ ANLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir durumda aracı olması bizi mutlu ediyor. Benim düşünceme göre Türkiye, diğer ülkelere göre Karadeniz'de olanları daha iyi anlıyor. Türkiye kendisini çok mobil ve yapıcı olarak ortaya koyuyor. Bu, görüşmeler için çok önemli bir şey. Çünkü savaşın hassasiyeti ve büyüklüğü bizler için çok önemli. duygusal açıdan da Rusya, Ukrayna'ya karşı çok kötü bir tavır sergiliyor. Bu durumda Türkiye gibi bir aracı olması ve iki tarafı bir araya getirmesi çok iyi. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok minnettarız. Global politika şu anda yöneticilerin sorumluluk almasını talep ediyor. Zelenskiy örneğinde biz bunu görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın da bu nitelikte olduğuna şahit oluyoruz.

5BUCHA BİZİ DUYGUSAL OLARAK DEĞİŞTİRDİ

BUCHA BİZİ DUYGUSAL OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Ukrayna tarafı İstanbul'da kendi için güvenlik önerileri sundu. Ukrayna kendi önerileri açısından her şeyi yerine getiriyor ama Kiev ve Çernihiv illerindeki geri çekilmeden sonra yeni durumlar ortaya çıktı. Ukrayna'nın Bucha gibi bölgelerinde çok sayıda insanın Rusya tarafından öldürüldüğünü gördük. Bu da bizim için savaşın duygusal olarak değiştiğini gösterdi. Yeni bir durum ortaya çıktı. Sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada böyle bir duygusal yaklaşım oluştu. Tüm dünya artık Rusya'ya gelişmişlikten uzak bir ülke olarak bakıyor. Savaş kurallarını bozan bir ülke gibi bakıyor. Rusya'da da duygusal yaklaşım biraz değişti. Telafi etmek için Kiev ve Odessa'ya füze saldırıları yapmaya başladılar.

6RUSYA KİEVİ VURABİLİR Mİ

RUSYA KİEV'İ VURABİLİR Mİ?

Her şeyden önce Ukrayna'nın doğusunda büyük bir operasyon yapmak istiyorlar. Rus askerleri ve silahları orada toplanıyor. Ukrayna'nın merkezi ve doğusundaki olaylar da orada olacaklara bağlı. Bize göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çok sert bir şekilde karşılık verecektir. Stratejik olarak zaferler kazanacağız. Bu Moskova'nın planını bozmak demektir. Onlar Odessa'yı işgal etmek istiyorlardı. Bunun için Karadeniz'i tam kontrol etmek gerekiyordu. Batan geminin de amacı oydu. Geminin yok edilmesi sonucu hedeflerinde düzeltmeler yaptılar. Artık böyle bir hedefleri yok. Kiev'e gelince tabii ki Rusya şu anda Ukrayna konusunda kendi kamuoyunda bir nefret oluşturmaya çalışıyor. Kiev'e saldırarak çok sayıda insanı öldürmeye çalışıyor. Öyle bir düşünce oluşturuluyor. Ancak Ukrayna'nın doğusunda çok kayıplar olduğu için tabii ki işgal söz konusu değil, sadece füzelerle saldırı yapacaklar. Moskova'da nükleer silahların kullanılması konuşuluyor. Kayıplar çoğaldıkça nükleer silah konusu tekrar ortaya çıkıyor. Bizim için önemli olan da Türkiye'nin bu konuya parmak basması. Bizim Rusya nükleer kullandıktan sonra değil, önce yardıma ihtiyacımız var.

7TÜRK SİHALARI: ÇOCUKLARINA BAYRAKTAR İSMİNİ KOYUYORLAR

TÜRK SİHA'LARI: ÇOCUKLARINA BAYRAKTAR İSMİNİ KOYUYORLAR

Ukraynalılar Bayraktar için sadece şarkı yazmıyor, çocuklarının adını da 'Bayraktar' koyuyor. Bunlar çok iyi ve çok fantastik silahlar. Savaşın başladığı günden bu yana bizim için Rusya'nın yürüyüşünü durduran anahtar silah niteliği taşıyor.

8KADİROVUN ÇAĞRISI

KADİROV'UN ÇAĞRISI

Kadirov sadece informasyon veriyor. Ona 'İnformasyon Kartalı' derler. Onun savaşın uygulama ve planlaması ile hiçbir ilgisi yok. Bu planlamaya katılmadı bile. Kadirov'un söylediği her şey Rusya'da taraftar çekmek için. Ukrayna tarafıyla muhatap olmak istiyorsa özel birliklerimizle olabilir.

9TAHLİYELERDE SON DURUM

TAHLİYELERDE SON DURUM

Ukrayna tarafına tahliye olmak isteyenleri öldürüyorlardı. Onlar için Rusya'da göçmen toplama merkezleri kurdular. Onların telefonlarına dahil her şeylerini alıyorlardı. Bodrum katlarında ölenler bile oldu. Rusya'nın en derin ücralarına 5 parasız gönderiyorlar. Rusya'da medeniyet yalnızca Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde var. Diğer yerler medeniyete çok uzak.

10MEDVEDÇUKA UKRAYNADA YER YOK

MEDVEDÇUK'A UKRAYNA'DA YER YOK

O savaşın anahtar nedenlerinden biri. Onun propagandası sayesinde Rusya'da öyle bir düşünce oluştu ve savaş başladı. Onun suçlarının araştırmaları yapılacak. Suçlarının boyutlarına bakılacak. Onun Ukrayna'da yeri tabii ki yok. Şu anda Ukrayna vatandaşı. Ruslar takas istemiyorlar. Hem Putin'e hem de Zelenski'ye başvurmuş kendisi. Mariupol askerleriyle takas edilmesini istiyor. Bu Ukrayna'yı memnun edecek tek kriter. Ama Mariupol Rusya için yok edilmesi gereken bir semboldür. Rusya'nın tepkisine bakacağız.

11MARİUPOLDE SON DURUM

MARİUPOL'DE SON DURUM

Ukrayna tarafına tahliye olmak isteyenleri öldürüyorlardı. Onlar için Rusya'da göçmen toplama merkezleri kurdular. Onların telefonlarına dahil her şeylerini alıyorlardı. Bodrum katlarında ölenler bile oldu. Rusya'nın en derin ücralarına 5 parasız gönderiyorlar. Rusya'da medeniyet yalnızca Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde var. Diğer yerler medeniyete çok uzak.

12LİDERLER GÖRÜŞECEK Mİ

LİDERLER GÖRÜŞECEK Mİ?

Zelenskiy daha önce bunu söylemişti. Sadece cumhurbaşkanlığı düzeyinde savaşın biteceğini dile getirmişti. Biz görüşmeciler olarak bazı belgeleri hazırlamakla yükümlüyüz ama böyle bir görüşme için yalnızca Cumhurbaşkanı Zelenski'den bir direktif gelebilir. Şu an için böyle bir direktif yok. Müzakereler için çalışmalar devam ediyor.

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