Rus işgali bir gün içinde başlayabilir! Tanklar Donetsk ve Lugansk'ta...
Müzakerelerden sonuç çıkmadı dünya savaşa hazırlanıyor. İngiltere'den gelen 'işgal başladı' açıklaması sonrası ABD'den de benzer yönde demeçler geldi. ABD Başkanı Biden Rusya'nın 'barış gücü' kararı için 'Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır' dedi. Ukrayna lideri Zelenskiy yedek birlikleri göreve çağırdı. Son uydu fotoğrafları, Rus ordusunun Belarus-Ukrayna sınırına yeni yığınak yaptığını ve sahra hastaneleri kurduğunu kanıtladı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Putin'in bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk'ta hareket eden tankların fotoğraflarını servis etti. Rusya'nın Ukrayna işgalinin bir gün içinde başlayabileceği belirtiliyor.
Dünya ve Ukrayna'yı olası bir Rus işgali korkusu sararken kritik açıklamalar ve gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Putin'in dünyayı şok eden Donetsk ve Lugansk kararından sonra savaş artık çok daha yakın. İşte kritik bölgedeki son dakika gelişmeleri...
Rusya'yı hedef alan Avustralya, Moskova'ya ek yaptırımları ilan etti. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi sekiz isme seyahat yasağı getiren ilk yaptırım paketinde ayrıca ekonomik maddeler de var.
Başbakan Scott Morrison, Rusya lideri Vladimir Putin'in yüksek ihtimalle Ukrayna'nın tamamını işgal etmek için 24 saat içinde harekete geçeceğini söyledi.
Morrison ayrıca, Ukrayna'dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verdi. Şu anda öğrenci vizeleri, aile vizeleri ve diğer vize türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 430 başvuru var.
Yaklaşık 38 bin Ukrayna kökenli insan Avustralya'da yaşarken; Başbakan Morrison 1400 civarında Avustralya vatandaşının da şu anda Ukrayna'da olduğunu belirtti.
FOTOĞRAFLAR 00.52'DE SERVİS EDİLDİ
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta hareket eden tankların fotoğraflarını gece yarısı 00.52'de dünyaya geçti.
Sekiz yıldır Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca Donetsk ve Lugansk'a asker göndereceğini duyurmuştu.
HER CEPHEDE YENİ YIĞINAK
Uydu fotoğrafları, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıyan Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı için son hazırlıkları yaptığını gösteriyor.
Fotoğraflar, Belarus'a 'tatbikat' için gönderdiği 30 bin askerini geri çekmeyen Putin'in Ukrayna'nın kuzey sınırına yeni yığınak yaptığını kanıtladı. ABD merkezli teknoloji firması Maxar, Ukrayna sınırına 100'ü aşkın zırhlı aracın sevk edildiğini ve Rus askerlerin çadırlarda barındığını bildiriyor.
Ukrayna sınırında dikkat çeken bir başka detay, yeni bir sahra hastanesinin kurulmuş olması. Başka sınır noktalarında da kurulan hastaneler, işgale hazırlık olarak değerlendiriliyor.
Rus ordusu ayrıca Ukrayna-Belarus sınırına ağır silahları da taşıdı. Ukrayna topraklarına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Krasnyy Oktyabr'a yapılan yığınak yine fotoğraflarda görüldü.
Rusya'ya yaptırım açıklayan ülkeler arasına Japonya da katıldı. Kameralar karşısına geçen Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına yaptırımlarla yanıt verdiklerini vurguladı.
Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kişida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı ve varlık dondurmaları da uygulanacağını söyledi.
Kişida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Tokyo, gerilimin artması halinde ek önlemler uygulamaya hazır.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Batı yaptırımlarının küresel piyasaları vuracağını ve ABD'lilerin refahını etkileyeceğini, ancak Rusya'yı dış politikasını değiştirmeye zorlamayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baştan beri planı' olduğunu söyledi ve durumu 'yapılandırılmış bir kriz' olarak nitelendirdi.
Blinken, Washington'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi;
'Başından beri planı Ukrayna'yı işgal etmekti; Ukrayna'yı ve halkını kontrol etmek; önderlik ettiği otokrasiye tam bir tezat oluşturan Ukrayna demokrasisini yok etmek; Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak geri almak. Bu nedenle, Avrupa'da ikinci dünya savaşından bu yana güvenliğe yönelik en büyük tehdit budur.'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk'a göndereceği askerlerin 'barış gücü' olarak tanımlanamayacağını söyledi. Guterres, "Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" ifadesini kullandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından artan gerilim nedeniyle Kanada'nın Doğu Avrupa'ya 460'a kadar ek asker göndereceğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın brifingi sırasında, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak bir zirvenin, Ukrayna üzerindeki artan gerilimler nedeniyle 'kesinlikle planlarda yer almadığını' söyledi.
Ukrayna lideri Zelenskiy yedek birlikleri göreve çağırdı. Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy şu ifadelere yer verdi;'Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Donbas’a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya’ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!.'
'İŞGALİN BAŞLANGICIDIR'
Dün İngiltere'den gelen 'Rus işgali başladı' çıkışı sonrası Beyaz Saray'ın da retoriğinde benzer yönde bir değişiklik görüldü.
Beyaz Saray Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin 'işgal' ifadesini kullanmaya başladı.
Dün gece saatlerinde Rusya'ya yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme kararına yanıt olarak 'Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır' dedi.
Putin’in daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmek için bahaneler yaratmaya çalıştığını söyleyen Biden, açıkladığı yeni yaptırımlar ile bundan sonra Rusya’nın Batı ülkelerinden borç alamayacağını açıkladı, Rusya’nın gerginliği artırması durumunda ABD’nin de yaptırımları artıracağını ekledi.
Biden, Rusya’nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini açıklayan ABD Başkanı, 'Bu konuda net olmak istiyorum: Bunlar bizim savunma hamlelerimiz. Rusya ile savaşma niyetimiz yok' diye konuştu.
Biden bu sevkiyat ile müttefiklerine, NATO’yu savunmaya devam edeceklerine dair bir mesaj verdiklerini de ekledi.
İŞTE RUSYA'NIN OLASI İŞGAL ROTALARI
Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Fakat Batı ülkeleri Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dev bir harekat hazırlığı yapıldığını düşünüyoruz. Herkes olası işgal rotalarını görebiliyor" dedi.
Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor.
DOĞUDAN SALDIRI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Bunlar Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri.
Putin ordusuna "barış gücü" olarak bu bölgelere girme emri de verdi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, Putin'in bu iki bölgeden ilerlemeye karar vermesi durumunda Dnipro ve Zaporijya kentlerine ilerleyebileceğini düşünüyor.
Daha güneydeki Melitopol kentini ele geçirmek de Rusya'nın Rostov kenti ile 2014'te ilhak edilen Kırım'ın karadan birleşmesini sağlayabilir.
Rusya'nın Belgorod'da da aylardır binlerce askeri bulunuyor. Rus ordusu oradan da bir hamle yaparak Harkov ve Kremençuk'a ilerleyebilir.
Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry bir kara savaşında, top atışlarıyla desteklenen güçlü zırhlı birliklerin hızla Ukrayna'nın derinliklerine ilerleyeceği görüşünde.
Barry daha kısıtlı bir operasyon yapılacak bile olsa Rusya'nın Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini ve ülkenin geri kalanındaki askeri idare altyapısını bombalayabileceğini belirtiyor.
Rusya'nın doğudan başlatacağı saldırıya Lugansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı isyancılar da destek verebilir. Bu iki bölgede 15 bin isyancı olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'ya göre bu sayı daha da fazla.
BELARUS SEÇENEĞİ
ABD merkezli düşünce kuruluşu Denizcilik Analizleri Merkezi'nden Michael Kofman'a göre Rusya'nın hedefi Ukrayna'da bir rejim değişikliği ise, saldırıya kuzeyden başlamaları olası.
Rusya'nın Belarus'taki tatbikatlara katılan 30 bin askeri var. Bu birliklerin elinde kısa menzilli İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları bulunuyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü, ellerinde Rusya'nın saldırıya Belarus'tan başlamayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu söylemişti.
Johnson Rusya'nın kuzeyden güneye inerek Kiev'i kuşatacağını belirtmişti. Rusya'nın Belarus'taki tatbikatları süresiz olarak uzatıldı.
Kofman "Doğuda, Rus sınırının hemen içinde Moskova'nın 41'inci ordusunun tamamı bulunuyor" diyor. Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir harekat, Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafındaki yasak bölgeye girmeden de ilerleyebilir.
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, böylesi bir harekata Rusya'daki Troebortno ve Novi Yurkoviç'te bulunan birliklerden de destek gelebileceği görüşünde.
KIRIM ROTASI
Ben Barry, Rusya'nın işgale girişmesi durumunda Kırım'dan bir operasyon başlatılmasına kesin gözüyle bakıyor.
Rus ordusunun Kırım'dan Kiev'e ilerlemesi, Ukrayna ordusunun önemli bir kısmının Dinyeper Nehri'nin doğusunda izole kalmasına yol açabilir. Böylesi bir durumda bu askerler dört yandan kuşatma altında kalır.
Rus birlikleri Kırım'dan batıya ilerleyerek Herson ve Odesa'yı, doğuya ilerleyerek de Melitopol'ü ele geçirebilir. Doğuya doğru yapılacak bu hamle Kırım ile Rusya arasındaki kara bağlantısını da sağlar.
Kırım'dan başlatılacak saldırıya Karadeniz'deki Rus donanması da destek verebilir. Bölgedeki çıkarma gemileri asker, zırhlı araç ve tank taşıma kapasitesine sahip.
Analistler Rus saldırısının aynı anda birden fazla cephede başlayabileceğini, buna siber saldırılar, dezenformasyon ve roket atışlarının da eşlik edebileceğini belirtiyor.
Kofman, Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine kadar saldırmasının büyük ihtimal olduğunu fakat saldırının nasıl gerçekleşeceğinin Moskova'nın siyasi hedeflerine bağlı olduğunu düşünüyor. Bu hedeflerin ne olduğu ise hâlâ belirsiz.