Putin ve Biden'dan kritik anlaşma! Ukrayna sınırında dünyayı şok eden görüntüler...

Ukrayna’nın anlaşmalara uymadığı öne sürülen açıklamada, "Kiev'in sadece müzakere sürecini taklit ettiği, Minsk Anlaşmalarını ve Normandiya Formatında varılan anlaşmaları uygulamayı inatla reddettiği bir kez daha vurgulandı. Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan liderler, Normandiya Formatına katılan ülkelerin liderlerine dışişleri bakanlıkları ve siyasi danışmanlar aracılığıyla diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğu konusunda hemfikir oldu. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbass çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için sağlandı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut ve yerinde yanıt vermesi gereğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.