Polis mesajı bu kez sahneden verdi! Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı





Oyunun ilk gösterimini bir ay önce yaptıklarını ifade eden Karaburun, "Belki yirminci kez izleyişim her seferinde benim gözümden yaş geliyor. Arkadaşlarımız duyguyu karşı tarafa aktarabiliyorlar. Polis, uyuşturucuyla sadece satışını ve üretilmesini engelleyerek değil farkındalık oluşturarak, aile içi ilişkileri geliştirerek de mücadele edebilir." diye konuştu.



Oyunu, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve aileleri izledi.