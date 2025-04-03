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Polis mesajı bu kez sahneden verdi! Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı

Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubunun sahnelediği, uyuşturucuyla mücadelede aile ilişkilerinin öneminin anlatıldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, izleyenleri duygulandırdı.

• 03 Nisan 2025 - 07:48 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2025 - 07:48 • Son Güncelleme:
1Polis mesajı bu kez sahneden verdi Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı



Kısa süre önce kurulan tiyatro grubu, temsillerini sunmaya devam ediyor.

Grup, yeni gösterimlerini Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde sahneye koydu.

Emniyet mensubu tiyatro oyuncularının performansı ilgi gördü, duygulanan bazı izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

2Polis mesajı bu kez sahneden verdi Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı



Temsil, seyredenlerce ayakta alkışlandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, oyun sonrası yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yeni yöntemler ve yeni mücadele usulleri geliştirilmesi konusundaki talimatları sonrası Vali Yunus Sezer'in destekleriyle farkındalık çalışması başlattıklarını söyledi.

3Polis mesajı bu kez sahneden verdi Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı

Polis memuru olan eşi Aynur Karaburun'un koordinesinde bir tiyatro grubu kurduklarını belirten Karaburun, "Bizler profesyonel tiyatrocular değiliz biz polisiz ama arkadaşlarım kısa sürede gerçekten çok önemli bir çalışma ortaya koydular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

4Polis mesajı bu kez sahneden verdi Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı



Oyunun ilk gösterimini bir ay önce yaptıklarını ifade eden Karaburun, "Belki yirminci kez izleyişim her seferinde benim gözümden yaş geliyor. Arkadaşlarımız duyguyu karşı tarafa aktarabiliyorlar. Polis, uyuşturucuyla sadece satışını ve üretilmesini engelleyerek değil farkındalık oluşturarak, aile içi ilişkileri geliştirerek de mücadele edebilir." diye konuştu.

Oyunu, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve aileleri izledi.

5Polis mesajı bu kez sahneden verdi Uyuşturucuyla mücadele tiyatroya taşındı