Piyasa değeri 2 milyon TL! Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi

Bir legoyu akşamdan akşama yaptığım için zamana yayıyorum. 1 ay kadar zaman ayırdığımda oluyor, 1 haftada yaptığım da oluyor. Maddi anlamda değil benim için, lego manevi anlamda bir değer söz konusu. İleride beni legolarım ve koleksiyonumla kabul edecek birini bulursam kendime ciddi anlamda büyük bir ev alarak odalarını müze tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. Gelecekte eşimin lego sevmesi benim için çok önemli. Başka türlü olacak bir iş değil. Temizlik ve düzen konusu herkesin kabul edeceği bir şey değil" diye konuştu.