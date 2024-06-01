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Gündem Piyasa değeri 2 milyon TL! Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi
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Piyasa değeri 2 milyon TL! Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi

Samsun'da bir vatandaş 13 yılda evinin odasına binden fazla model araç ve binlerce parçadan oluşan lego koleksiyonu yaptı. Koleksiyonunun bugünkü değerinin 2 milyon TL değerinde olduğunu ifade eden vatandaş, ileride kendisini legoları ve model arabaları ile kabul edecek bir eş bulması halinde büyük bir ev alarak odalarını müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.

İHA
• 01 Haziran 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Haziran 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
1 Piyasa değeri 2 milyon TL Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan 32 yaşındaki Erdi Erol, 13 yılda yüzlerce farklı model oyuncak araba ve binlerce lego biriktirdi. Legonun ve araba koleksiyonun bir tutku olduğunu ifade eden Erdi Erol, işten çıkınca evinde lego birleştirdiğini ve bazen aylarca bir lego üzerinde çalıştığını söyledi.

2 LEGO ŞEHRİ KURUYORUM

LEGO ŞEHRİ KURUYORUM

İlginç tutkusu hakkında bilgi veren Erol, "Üniversitede okurken oradan bir AVM’den oyuncak model araç aldım. Aynı aracın birkaç gün sonra farklı bir rengini aldım. Evde dolabıma koydum. Yan yana koyunca hoşuma gitti ve çok güzel durduğunu gördüm. Ondan sonra bu serüven başladı. 5 yıldır Samsun’da çalışıyorum. Samsun’da 700 tane var. 300 tane de Zonguldak’taki evimde mevcut. Onlar biraz daha maddi değeri yüksek olan ürünler. Şu anda lego şehri kuruyorum.

3 Piyasa değeri 2 milyon TL Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi

Bu şehir 10 bin 500 parçadan oluşuyor. Tamamen benim hayal ürünüm ve benim el emeğimle oluşmuş bir eğlence merkezi yapıyorum. Yaklaşık olarak 60 tane teknik setim var. Büyüklere yönelik legolarım var. Bu durum param var bu işi yapıyorum ile olmuyor. Bu bir anda olabilecek bir şey değil. 13 yıl önce aldığım bir ürün 10 TL ise şu anda bin TL civarında. Model araç ve legolarımın bugünkü değeri 2 milyon TL. Bu iş emek istiyor" dedi.

4 TEMİZLİK VE DÜZEN ÇOK ÖNEMLİ

TEMİZLİK VE DÜZEN ÇOK ÖNEMLİ

Legoların temizlik ve düzen gerektirdiğini söyleyen Erol, "Olumlu ya da olumsuz tepkilerle karşılaşıyorum. İnsanlar 'bunlara nasıl zaman ayırabiliyorsun' diyorlar. Koleksiyonum Formula 1 araçları var. Ünlü filmlerdeki araçlar var. Helikopter var, 6x6 araç var. İnsanlar lego deyince hep çocuklara yönelik bir şey olduğunu düşünüyor. Lego yetişkinler için de önemli bir aktivitedir.

5 Piyasa değeri 2 milyon TL Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi

Bir legoyu akşamdan akşama yaptığım için zamana yayıyorum. 1 ay kadar zaman ayırdığımda oluyor, 1 haftada yaptığım da oluyor. Maddi anlamda değil benim için, lego manevi anlamda bir değer söz konusu. İleride beni legolarım ve koleksiyonumla kabul edecek birini bulursam kendime ciddi anlamda büyük bir ev alarak odalarını müze tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. Gelecekte eşimin lego sevmesi benim için çok önemli. Başka türlü olacak bir iş değil. Temizlik ve düzen konusu herkesin kabul edeceği bir şey değil" diye konuştu.

6 Piyasa değeri 2 milyon TL Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi