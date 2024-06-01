Piyasa değeri 2 milyon TL! Samsunda bir lego sever 13 yılda evini müzeye çevirdi
Samsun'da bir vatandaş 13 yılda evinin odasına binden fazla model araç ve binlerce parçadan oluşan lego koleksiyonu yaptı. Koleksiyonunun bugünkü değerinin 2 milyon TL değerinde olduğunu ifade eden vatandaş, ileride kendisini legoları ve model arabaları ile kabul edecek bir eş bulması halinde büyük bir ev alarak odalarını müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.
İHA
• 01 Haziran 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Haziran 2024 - 13:07 • Son Güncelleme: