Pilot Ünal Aster'in film gibi hayat hikayesi! Türk olduğu için izin vermemişler

"Ömrümüzden 20 yıl verdik birbirimize. Harika iki erkek evlat sunduk bu dünyaya. Birlikte aynı kokpiti, gökyüzünü ve evreni paylaştık. Ben uçma aşkını ilk kez onda gördüm, ondan öğrendim uçmanın nasıl eşsiz bir mutluluk getirdiğini bu hayata. Çocukluk hayali için doğup büyüdüğü Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen, Devlet Opera Balesi'ndeki sanatçı kadrosundan istifa eden ve 10 bin saatten fazla uçuş saatini zirai ilaçlamadan, akrobasi, hava yolu ve uçuş öğretmenliğine kadar başarıyla yürüten ve hayatı haber olan çeşitli ödüllere layık görülen pilot Ünal Aster, 23 Eylül 2024 sabah saatlerinde eğitim uçuşu sırasında aramızdan ayrılmıştır. Havacılık camiasına binlerce pilot ve uçuş öğretmeni kazandırmış, oğullarına başarılarla dolu gurur ve emek dolu bir soyadı bırakmıştır.