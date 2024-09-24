Pilot Ünal Aster'in film gibi hayat hikayesi! Türk olduğu için izin vermemişler
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster (61), ardında tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı. 61 yıllık hayatına aletli jimnastikte 4 Avrupa Şampiyonluğu, Go-Kart yarışlarında 2 dünya 3'üncülüğü sığdıran, Moskova Sanat Akademisi'nde piyano ve bale eğitimi alan Aster, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak birçok temsilde sahne aldı. Aynı zamanda veteriner hekim olan ve 'Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi' alanında uzmanlığı bulunan Ünal Aster, 2 oğlunun sezaryenle doğumunu da kendisi gerçekleştirdi.
Esra TÜRKER-Kamera: BURSA, (DHA)
• 24 Eylül 2024 - 15:10 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER-Kamera: BURSA, (DHA)
• 24 Eylül 2024 - 15:10 • Son Güncelleme: