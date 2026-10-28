Palamut gidiyor, hamsi geliyor! Karadeniz'de balık sezonunda yeni dönem başladı

1

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonda bereketli günler yaşanırken, bu sezon bolca avlanan palamudun yavaş yavaş yerini başta hamsi olmak üzere diğer balık çeşitlerine bırakması bekleniyor. Hamsi bolluğunun yaşanmasını umut eden balıkçılar, denizdeki çeşit bolluğunun da sürdüğünü ifade ediyor. Trabzon Balıkçılar Hali’nde; palamudun tanesi 100 liradan, hamsi ve istavritin kilosu 150 liradan, mezgidin 200, somonun 400, çupra ve levrek 500, çinakopun kilosu ise 650 liradan satışa sunuluyor.