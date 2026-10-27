Palamut fiyatları dibi gördü! Av baskısı arttı

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"Av miktarı konusunda, 2 yılda bir artışı düşünürsek 2 yıl önce yaklaşık 50 bin ton civarında bir avcılık yapıldı" diyen Şahin "Bu sene de o seviyelere gelecektir. Son yıllardaki av verisi grafiği 30 bin ile 50 bin ton arasında değişiyor. Bu sene de o seviyelere geleceğini düşünüyorum. Şu anda avlanan miktar tam olarak ne bilmiyoruz ama biraz daha devam edeceği kanaatindeyim. Palamut burada yazın başında üremesini gerçekleştiriyor ve çok kısa bir zaman diliminde büyüyor. 2 ay önce çingene palamudu olarak tutulan balıklar şu anda 900 grama ulaştı. Yoğun bir şekilde av veren bir balık. Hamsi stokları üzerine etkisi mutlaka var. Büyük balıklar küçük balıkları her zaman tüketiyor. 4-5 aylık bir dönemde palamut 900 gramlara 1 Kg seviyelerine çıktı. Önümüzdeki dönemlerde 1.5 kilograma kadar çıkacak. Hamsi, çaça, istavrit gibi küçük balıklarla ya da yavru balıklarla besleniyor. Bu yüzden hamside ve diğer türlerde av miktarında dalgalanma oluyor. Hamsinin zaten kendi yıllar içinde av miktarında görülen dalgalanma formu var. Her balık türünün her canlıda olduğu belli bir peridoyu var. Şuanda çok fazla palamut olduğu söyleniyor. Bizim elimizde yıllık veriler var. Bu verilere bakarak konuşabiliyoruz. O verilere baktığımızda bu sene de 50 bin ton seviyelerinde balık olmasını bekliyoruz. Böyle baktığımızda aşırı avcılık yok demektir. Çingene palamutu adı altında avlanan küçük bireyler avlanmasaydı biraz daha beklenseydi 300 gram değil de şuan onlar 900 gram olarak karşımıza çıkacaktı. Yani yüzde 200'lük bir ağırlık artışı olacaktı. Bunun direk hem gelire hem de popülasyona etkisi olacaktı. 2018 yılından 30 bin ton bandında bir avcılık oldu, korona dönemini saymazsak son 6 yıldır 50 bin ton civarında avcılık yapılıyor. Bu yılda balığın bolluğu ve boyutlarına baktığımızda ben 50 bin ton civarında olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.