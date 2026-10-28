Karadeniz'deki palamut bolluğu liselilerin yüzünü güldürdü: Hamsi Festivali olarak başladı, ismi değişti!

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Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ak, üçüncü kez düzenlenen festivalin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, etkinliğin mezunlar derneğinin desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.



Önceki yıllarda bol olduğu için hamsiyle yapılan festivalde bu yıl palamudun tercih edildiğini ifade eden Ak, "Palamut tercih ettik. Hamsi festivalini balık festivali olarak dönüştürdük. Bundan sonraki süreçte balık festivali olarak devam edeceğiz" dedi.



Festivalin yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını, aynı zamanda mezunlarla öğrenciler arasındaki bağı güçlendirdiğini vurgulayan Ak, mezunlar derneğinin çalışmalarına dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin mezunun nerede ve hangi işlerde çalıştıklarını takip ettiklerini belirten Ak, "Bizim Mezunlar Derneğimiz var. Yaklaşık 2 bin mezun öğrencimizin şu an nerede, ne iş yaptıkları hepsi takip altındadır. Onları peyderpey okulumuza davet ederiz, öğrencilerimizle buluştururuz ve geçmişle gelecek arasında bu şekilde bir bağlantı kuruyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin aracılığıyla mevcut öğrencilerimizin istihdam edilmesi anlamında da çok büyük destek sağlanmış oluyor" diye konuştu.